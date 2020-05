Musimy przenieść obecne modele zatrudnienia w XXI wiek

– Pamiętajmy jednak, że 80 proc. pracowników nie doświadczy tej rewolucji. W budowlance, logistyce, handlu czy produkcji praca nie może być wykonywana zdalnie. A te sektory dają najwięcej miejsc pracy – mówi Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Jak zauważa Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR, trwa dyskusja na temat pensji. Pojawiają się opinie, że skoro ludzie pracują z domu, to wykorzystują swój prąd i łącza internetowe, dlatego trzeba im to zrekompensować.

Z drugiej strony nie jeżdżąc do pracy, nie korzystając z transportu publicznego, pracownicy zyskują nie tylko finansowo, ale także zyskują dodatkowy czas.

Eksperci podkreślają też, że konieczne są zmiany w prawie pracy. Home office to obszar, który wymaga zmian legislacyjnych.

Aż 6 na 10 pracujących respondentów Pracuj.pl wykonuje swoje obowiązki zdalnie. Co więcej, 7 na 10 spodziewa się, że rola tego modelu będzie w przyszłości rosła.

– Przez ostatnie dwa miesiące większość pracowników pracuje zdalnie. To dowód na to, że firmy potrafią się w ten sposób utrzymać – przekazując pracownikom odpowiednie narzędzia, a także zapewniając im bezpieczeństwo, jeśli chodzi o dane i komunikację. To także dowód, że jako społeczeństwo przeszliśmy szybką digitalizację. Oczywiście wszędzie tam, gdzie było to możliwe – mówi Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR, public affairs director Poland, Eastern Europe, Middle East & North Africa w grupie Adecco.

Anna Wicha odniosła się też do kwestii wynagrodzeń.

Jak podkreśla Wicha, pracodawcy nie będą obniżać wynagrodzeń, ale będą ograniczać benefity, które ze względu na pandemię były zakazane albo ograniczone, np. karnety sportowe. – Pensje w dłuższej perspektywie nie będą rosły albo nie będą rosły tak znacząco. Oczywiście mamy specyficzne profile pracowników, które są bardzo potrzebne, np. specjalista od sprzedaży internetowej, e-commerce czy specjalista od cyberbezpieczeństwa. Brakowało ich do tej pory, a teraz będą szczególnie poszukiwani, dlatego ich wynagrodzenia będą zdecydowanie rosły – ocenia Anna Wicha. Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora ds. badań i analiz Polskiego Instytutu Ekonomicznego, zwraca uwagę na inną kwestię. Debata dotycząca pracy zdalnej dotyczy głównie tzw. białych kołnierzyków. W Polsce jest mniej więcej 3 mln ludzi, którzy mają szansę podejmować pracę zdalną. Z kolei wszystkich pracowników mamy w Polsce 16,5 mln. – Musimy znać proporcje. Debata o pracy zdalnej jest istotna, ale ona tak naprawdę dotyka wybranych sektorów gospodarki i to wcale nie tych najważniejszych – zaznacza Kubisiak. Nieco odmienne zdanie ma Anna Wicha, która zaznacza, że zaczyna tworzyć się nowa rzeczywistość. Jej zdaniem rolnictwa czy bezpośredniej produkcji nie przeniesiemy do internetu, jednak wiele aktywności okołoprodukcyjnych, okołorolniczych czy okołohandlowych już tak. – Jeden z naszych klientów był zmuszony zamknąć w domu 200 sprzedawców tylko dlatego, że zostały zamknięte hipermarkety. Zostali przeformułowani na pracę z domu. Efektywność ich pracy jest dużo większa niż pracodawca mógłby się spodziewać. Grupa białych kołnierzyków może docelowo się powiększyć, bo prawodawcy będą kreatywnie podchodzić do tego modelu pracy – komentuje Wicha. Eksperci podkreślają też, że konieczne są zmiany w prawie pracy. Home office to obszar, który wymaga zmian legislacyjnych. – Umowa, na podstawie której pracownicy dzisiaj świadczą pracę zdalną, jest wpisana w ustawę kryzysową, ale nie ma jej w Kodeksie pracy. Musimy przenieść obecne modele zatrudnienia w XXI wiek. Mamy telepracę, która jest bardzo rygorystyczna i nie pozwalałaby nam zawiązywać takich stosunków pracy, jakie mamy dzisiaj. Przykładowo prawo zakłada weryfikację BHP, zatem pracodawca musiałby sprawdzić, czy warunki w lokum pracownika spełniają rygory obowiązujące w biurze. To brzmi jak fikcja, ale takie mamy w tej chwili ukształtowanie sytuacji prawnej. Jeśli chcemy, żeby ten model upowszechnił się po pandemii, potrzebne są zmiany formalne – ocenia Andrzej Kubisiak. – Pamiętajmy jednak, że 80 proc. pracowników nie doświadczy tej rewolucji. W budowlance, logistyce, handlu czy produkcji praca nie może być wykonywana zdalnie. A te sektory dają najwięcej miejsc pracy – dodaje Kubisiak. Również Anna Wicha podkreśla, że niezbędne są zmiany w przepisach. Pytanie jednak, czy powinniśmy iść w kierunku deregulacji czy mocniejszej regulacji. – Chociażby formuła inspektora BHP, który kontroluje środowisko pracy w domu. Tutaj potrzeba deregulacji jest bardzo mocna, aby uniknąć sytuacji skomplikowanej, która nie rozwiązuje żadnego problemu – mówi Wicha. – Trzeba też zastanowić się, czy formuła freelancerów, pracujących na kontaktach czy w modelu B2B, sprawiła, że byli oni lepiej czy gorzej przygotowani do obecnego kryzysu. Kolejne pytanie – czy regulacja albo deregulacja nam w ogóle pomoże – dodaje. Jak z kolei na rynek wpłynie automatyzacja i robotyzacja? Czy rynek potrzebuje większej elastyczności? O tym dowiecie się z rozmowy wideo.

Retransmisja sesji: