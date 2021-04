"Mundurowe" psy i konie w końcu doczekały się odpowiednich przepisów

Psy i konie, które pracują w służbach mundurowych, doczekały się zmiany przepisów. We wtorek 21 kwietnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy całościowo regulującej status zwierząt w służbach.

Najwięcej zwierząt - ponad 900 - pracuje w policyjnych szeregach. (fot. policja.pl)

Aktualnie we wszystkich formacjach podległych MSWiA służy łącznie około 1200 psów i ponad 60 koni, a rocznie około 10 proc. zwierząt jest wycofywanych ze służby i przechodzi na „emeryturę”.

Nowelizacja przepisów precyzyjnie określa, jaki los czeka je po przejściu na zasłużony odpoczynek.

Opiekun zwierzęcia jeszcze pracującego będzie otrzymywał wyżywienie w naturze dla psa lub konia albo równoważnik w formie ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia zwierzęcia.



Najwięcej zwierząt - ponad 900 - pracuje w policyjnych szeregach. Tylko w służbie prewencyjnej wykorzystywanych jest 885 psów. Poza tym w policji służą 72 psy tropiące wykorzystywane głównie do tropienia śladów ludzkich oraz poszukiwań osób zaginionych, 99 do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych oraz 164 do wyszukiwania zapachów narkotyków.

W straży pożarnej pracuje 30 psów, które głownie zajmują się poszukiwaniem osób zaginionych w ruinach zawalonych budynków. Polska ciężka grupa poszukiwawczo-ratowniczej HUSAR (Heavy Urban Search And Rescue, USAR Poland - Urban Search And Rescue), która jest wysyłana w rejony trzęsień ziemi, dysponuje 12 psami ratowniczymi. Z kolei w Straży Granicznej służą 246 psy.

Z kolei w policji na koniec 2020 r. służyły 54 konie służbowe w sześciu ogniwach i sekcjach konnych na terenie kraju. Obowiązki policjanta-jeźdźca oraz kandydata na jeźdźca wykonywało 56 policjantów. Również w straży granicznej pracują konie. Obecnie formacja posiada 8 koni służbowych. Wszystkie są w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej.

Jasny los zwierząt

- Przyjęty przez Radę Ministrów projekt jednoznacznie określa sposób postępowania. Zwierzę w dalszym ciągu będzie pozostawać na stanie formacji, a pierwszeństwo w przejmowaniu opieki będzie miał dotychczasowy opiekun, o ile wyrazi taką wolę - poinformował minister Mariusz Kamiński.

W przypadku, gdy żadna uprawniona osoba (tj. inny funkcjonariusz, pracownik cywilny formacji, emerytowany funkcjonariusz bądź funkcjonariusz rencista) nie wyrazi woli przejęcia opieki nad zwierzęciem, będzie ona sprawowana w ramach określonej jednostki lub komórki organizacyjnej danej formacji.

- Istnieje także możliwość powierzenia przez kierownika jednostki organizacyjnej danej formacji opieki nad zwierzęciem wycofanym z użycia organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt - zaznaczył wiceminister Błażej Poboży. W przypadku śmierci opiekuna psa lub konia wycofanego z użycia pierwszeństwo w powierzeniu opieki nad tym zwierzęciem będzie miał członek rodziny zmarłego opiekuna, który prowadził z tym opiekunem wspólne gospodarstwo domowe, jeżeli złoży pisemną deklarację woli sprawowania opieki. Nowela zakłada, że opiekun zwierzęcia jeszcze pracującego będzie otrzymywał wyżywienie w naturze dla psa lub konia albo równoważnik w formie ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia zwierzęcia. Co istotne, ryczałt taki otrzyma również opiekun zwierzęcia wycofanego z użycia w danej formacji oraz organizacja społeczna, której powierzono zwierzę wycofane z użycia (szczegółowe ilości i kwoty zostaną uregulowane w rozporządzeniu). Zapewnione zostaną także pieniądze na zabiegi profilaktyczne i leczenie zwierząt – nie tylko tych używanych w danej formacji, lecz również wycofanych z użycia. Do najważniejszych zmian, zawartych w projekcie ustawy, można zaliczyć również m.in. określenie w pełni obowiązków opiekunów psów i koni oraz wprowadzenie mechanizmów nadzoru ze strony poszczególnych formacji nad sposobem realizacji opieki nad powierzonym zwierzęciem. Nie tylko policja Warto przypomnieć, że pierwotna wersja projektu ustawy przygotowana przez MSWiA dotyczyła zwierząt używanych w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służbie Ochrony Państwa. W trakcie prac legislacyjnych wzięto pod uwagę również zwierzęta używane w Siłach Zbrojnych RP oraz w Służbie Więziennej i uwzględniono wprowadzenie analogicznych rozwiązań także w tych formacjach. Projekt ustawy będzie procedowany przez Sejm RP. Proponowane zmiany wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, jednakże wprowadzono możliwość przyznawania przez komendantów służb nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej wsparcia dla opiekunów zwierząt wycofanych z użycia w poszczególnych formacjach jeszcze przed dniem wejścia w życie ustawy – w przypadkach uzasadnionych dobrem zwierząt. Projekt określa, że wsparcie takie może zostać przyznane na wniosek osoby albo organizacji społecznej, której przekazano zwierzę po wycofaniu z użycia w danej formacji. Przyjęcie takiego rozwiązania ma umożliwić poprawę sytuacji zwierząt wycofanych z użycia w służbach mundurowych nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w Służbie Więziennej jeszcze przed dniem wejścia w życie ustawy.

