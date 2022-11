Mundial w cieniu pracy niewolniczej. "Temu powinniśmy mówić nie"

- Katar to pewnego rodzaju obóz pracy, w którym obcokrajowcy mogą mieszkać praktycznie wyłącznie wtedy, gdy pracują. To kraj, który ma relatywnie małą populację rodzimą i poszukuje pracowników za granicą. Ściąga do siebie osoby wykształcone, z odpowiednimi kompetencjami, ale też pracowników niewykwalifikowanych do wykonywania prac prostych. Te wykonują głównie migranci z Bangladeszu, Indii czy Pakistanu - na łamach PulsHR kilka wyjaśniał kilka miesięcy temu Piotr Lewandowski, prezes Instytutu Badań Strukturalnych .

Jak wynika z danych Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), jest to zjawisko, które obecnie dotyka aż 27,5 mln osób na świecie. Co gorsza, liczba ta rośnie i jest o 2,6 mln większa niż w poprzedniej edycji badania. I właśnie Katar jest miejscem, gdzie m.in. do tego typu zjawisk dochodzi.

Jak dodaje, pracownicy niewykwalifikowani są tam pół niewolnikami, którzy wykonują niewdzięczną pracę w skrajnie złych i niebezpiecznych warunkach. Do niedawna, żeby opuścić kraj, musieli uzyskać zgodę pracodawcy.

Przyznanie przez FIFA temu krajowi prawa do organizacji mistrzostw świata spowodowało, że o zjawisku pracy niewolniczej zaczęto mówić coraz głośniej. Trzeba jednak pamiętać, że jest ono skrajnie trudne w ocenie.

Niewolnicza praca, czyli ciemne strony rozwoju

- To chyba największy dylemat rozwoju technologicznego, jaki mamy do rozstrzygnięcia. Zarówno pierścionek z diamentem jak i smartfon, tablet czy układy scalone zawierają minerały czy substancje ziem rzadkich pochodzące na przykład z Konga, gdzie również mamy do czynienia z pracą niewolniczą. Chiny również spełniają kryterium niewolnictwa, tak samo jak kraje Azji południowo-wschodniej - wylicza w rozmowie z PulsHR.pl dr Maciej Kawecki. Prezes Instytutu Polska Przyszłości im. St. Lema oraz prorektor w Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie w swoich mediach społecznościowych również poruszył ten problem.

Maciej Kawecki przypomina, że dziennikarze "The Guardian" informowali, iż odkąd Katar otrzymał prawo do organizacji mistrzostw, przy budowie stadionów zginęło tam 6500 imigrantów. Z drugiej strony dziesiątki tysięcy imigrantów budując stadiony, drogi i hotele niezbędne w trakcie mistrzostw, zarabiało na utrzymanie swoich rodzin żyjących w najbiedniejszych częściach świata. Dzięki temu ich dzieci w Pakistanie, Sri Lance czy Bangladeszu miały co jeść.

- Jestem zdania, że nie jesteśmy w stanie wyeliminować ze świata całego zła, ale możemy je w jakiś sposób redukować. A płacenie ceny żyć ludzkich tylko i wyłącznie za czystą rozrywkę, którą przecież są mistrzostwa świata w piłce nożnej, jest wątpliwe moralnie. Temu powinniśmy mówić "nie" - komentuje dr Maciej Kawecki.

Jak zaznacza, smartfon czy tablet mogą uratować nasze życie. Bez układów scalonych nie byłoby sal operacyjnych, niemożliwe byłoby przeprowadzenie transplantacji serca, nie powstałby robot da Vinci, który umożliwia uratowanie życia wielu chorym na nowotwory.

- W tym przypadku są to urządzenia akceptowalne społecznie. Mimo że płacimy wysoką cenę za ich powstanie, to mamy poczucie, że są ludzie na świecie, którym to jedno życie w Kongu uratowało życie - wskazuje nasz rozmówca.

Bunt społeczny przeciwko krzywdzie innych ludzi

Maciej Kawecki zwraca również uwagę, że coraz więcej dużych, globalnych korporacji podkreśla, że składniki, z których zostały wykonane ich produkty są pozyskiwane w sposób etyczny. Co więcej, choć taki produkt jest droższy, to ludzie gotowi są za niego więcej zapłacić.

- Jeżeli FIFA zobaczy, że z racji bojkotu społecznego, jaki towarzyszył organizacji mistrzostw świata w Katarze, nie zebrały one aż tak dużej widowni, jak poprzednie edycje tego wydarzenia, to podejmując decyzję o umiejscowieniu kolejnych, będzie zwracała większą uwagę na to, w jakim kraju do nich dojdzie - podkreśla nasz rozmówca.

Zaznacza też, że jest pewny iż statystyczny Kowalski zwraca uwagę, na to, co miało miejsce przy organizacji mistrzostw w Katarze. Widać to choćby po frekwencji na trybunach. A to powinno dać do myślenia organizatorom.

- Wchodzimy w erę, w której bojkot społeczny zaczyna odnosić sukces. Przykładem jest czarna lista Uniwersytetu Yale. Znalazły się na niej firmy, które po ataku Rosji na Ukrainę nie zdecydowały się na wyjście z Rosji. Ta lista ma ogromny wpływ na gospodarkę tych firm. Bardzo wiele z nich pod wpływem nacisku zdecydowało się wycofywać z Rosji. I liczę, że tutaj będzie podobnie - podsumowuje Maciej Kawecki.

