Można zostać bez pieniędzy na L4. Samo zwolnienie nie wystarczy

Aby otrzymać pieniądze za „chorobowe”, niekiedy nie wystarczy samo zwolnienie lekarskie. Przedsiębiorcy, duchowni, a nawet osoby zatrudnione w małych firmach muszą złożyć odpowiedni wniosek do ZUS, by dostać pieniądze na L4.

- Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, osoby z nimi współpracujące oraz osoby duchowne wniosek o chorobowe składają bezpośrednio do ZUS-u na druku Z-3b lub ZAS-53. Natomiast osoby, które są uprawnione do zasiłku po ustaniu zatrudnienia składają wniosek na druku ZAS-53. Dodatkowo przy pierwszym e-ZLA, które obejmuje okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia, do wniosku muszą dołączyć oświadczenie na druku Z-10 - tłumaczy regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim Beata Kopczyńska.

Samo zwolnienie chorobowe nie powoduje z automatu wypłaty zasiłku chorobowego z ZUS. Konieczny do tego jest wniosek, który należy złożyć do ZUS. Wniosek można złożyć na kilka sposobów. Można to zrobić osobiście w placówce ZUS, wysłać pocztą lub przesłać elektronicznie przez PUE ZUS.

Jak dodaje, w przypadku pracowników, zleceniobiorców, którym to ZUS a nie zakład pracy (czyli płatnik składek) wypłaca zasiłek, wniosek o chorobowe do ZUS-u składa pracodawca lub zleceniodawca. Dotyczy to ubezpieczonych, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 osób.

Wymagane dokumenty trzeba przekazać niezwłocznie

- Aby ZUS mógł wypłacić zasiłek chorobowy, pracodawca, zleceniodawca, który nie jest płatnikiem zasiłków powinien niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania zaświadczenia lekarskiego przekazać do ZUS odpowiednie dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku – przypomina Beata Kopczyńska.

W przypadku pracownika jest to druk Z-3, a w przypadku ubezpieczonych innych niż pracownik, np. zleceniobiorców – druk Z-3a. W przypadku kolejnego e-ZLA za okres nieprzerwanej niezdolności do pracy, zaświadczenie płatnika składek na formularzu Z-3/Z-3a pracodawca bądź zleceniodawca wypełnia w ograniczonym zakresie. Może też w tym celu skorzystać z zaświadczenia ZAS-12.

Warto przypomnieć, że w pierwszym kwartale tego roku 21,6 tys. osób, które były na zwolnieniu lekarskim, zostało skontrolowanych przez ZUS. Dla nieco ponad 2 tys. z nich kontrola skończyła się pozbawieniem, zawieszeniem wypłacania lub koniecznością zwrotu zasiłku chorobowego.

Trzeba pamiętać, że kontrole przeprowadzane w miejscu pobytu chorego nie są zapowiadane, więc nie ma możliwości się do nich przygotować. Jeżeli kontroler zapuka do drzwi i nie zastanie takiej osoby, to w miarę możliwości taka kontrola jest jeszcze powtarzana.

