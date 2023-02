Można wyzerować sobie limit pracy zdalnej. Jest luka w przepisach

Wszystko wskazuje na to, że pracownik zmieniający pracę w danym roku kalendarzowym, będzie mógł skorzystać u nowego pracodawcy z 24 dni okazjonalnej pracy zdalnej, nawet jeśli wyczerpał limit w poprzedniej spółce. Zdaniem prawników to błąd ustawodawcy.

Zdaniem prawników zapis ten może wprowadzić chaos w firmach. Dlaczego? Wyobraźmy sobie sytuację: pracownik zmienia miejsce zatrudnienia w danym roku kalendarzowym. Jak informuje serwis Prawo.pl, pracodawca nie będzie miał prawa żądać od nowego pracownika złożenia oświadczenia o liczbie wykorzystanych dni pracy okazjonalnej u poprzedniego pracodawcy. Taka informacja nie zostanie wpisana także do świadectwa pracy - nie ma ku temu podstawy prawnej.

- To duży błąd ustawodawcy, ktoś tego nie dopilnował. Długo pracowano nad przepisami o pracy zdalnej i przepisem o okazjonalnej pracy zdalnej, bo prawie 3 lata, a przepisy są niechlujne do tego stopnia, że nie wiadomo ani na ile dni przed dniem, w którym pracownik chce wykonywać okazjonalną pracę zdalną, ma złożyć wniosek do pracodawcy, ani nawet czy pracodawca może odmówić - mówi w rozmowie z Prawo.pl Krzysztof Stucke, prawnik prowadzący własną kancelarię prawa pracy, biegły sądowy z zakresu prawa pracy i RODO, mediator sądowy i pozasądowy.

Zdaniem prawników brak nowelizacji rozporządzenia lub ustawy będzie powodował duże rozbieżności w interpretacji tego przepisu.

- Kodeks pracy reguluje co do zasady prawa i obowiązki pracownika u jednego pracodawcy. Odnosi się więc do konkretnego stosunku prawnego. Wyjątki muszą wprost wynikać z przepisów, np. regulacja urlopu proporcjonalnego lub urlopu "na żądanie". Na przykład art. 167 (3) k.p. dotyczący urlopu "na żądanie" stanowi, że łączny wymiar urlopu wykorzystanego przez pracownika na zasadach i w trybie określonych w art. 167 (2) nie może przekroczyć w roku kalendarzowym 4 dni, niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy. I tego sformułowania „niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy” zabrakło w przepisie o okazjonalnej pracy zdalnej. Zwróćmy uwagę choćby na podstawową normę czasu pracy. Wynosi ona 8 godzin na dobę, ale u konkretnego pracodawcy, a nie u wszystkich, u których zatrudniony jest pracownik - podkreśla prof. Monika Gładoch, prof. UKSW, kierownik Katedry Prawa Pracy, radca prawny

Wypłaty ekwiwalentu czy ryczałtu pracodawcy nie unikną

To nie jedyny przepis, który budzi wątpliwości. Także zapisy dotyczące wypłaty ekwiwalentu lub ryczałtu okazują się wyzwaniem. Jak podkreśla w rozmowie z PulsHR.pl Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP, podczas tworzenia przepisów organizacje pracodawców apelowały o zwiększenie zakresu okazjonalnej pracy zdalnej do 36 dni w roku. W trakcie prac nad ustawą w Senacie wprowadzono poprawkę wydłużającą okazjonalną pracę zdalną do 30 dni. Ta ostatnia propozycja została jednak odrzucona w Sejmie.

- Za pracę okazjonalną pracownik nie musi dostawać ekwiwalentu, a procedura jej podjęcia jest pozaregulaminowa. Naszym zdaniem w obecnej sytuacji gospodarczej byłoby to rozwiązanie optymalne zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, gdyż pracodawcy nie ponosiliby kosztów, a zatrudnieni otrzymaliby to, czego potrzebują - wyjaśnia Siemienkiewicz.

Pracodawca, który nie chcąc podnosić kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, może nie zgodzić się na wprowadzenie pracy zdalnej w zakładzie (oprócz pracy okazjonalnej). W takiej sytuacji pracownicy, chcący mimo wszystko pracować zdalnie przez dłuższy czas (powyżej limitu dla zdalnej pracy okazjonalnej), nie mogą zrzec się kodeksowego ekwiwalentu/ryczałtu.

- Zasadą pracy zdalnej wyrażoną w nowelizacji kodeksu pracy jest to, że pracownik za pracę zdalną ma otrzymać zwrot kosztów. Jedynie praca okazjonalna zwalnia pracodawcę z tego obowiązku. Analizując przepisy można stwierdzić, że pracownik nie ma prawa do zrzeczenia się ekwiwalentu za pracę zdalną - wyjaśnia Katarzyna Siemienkiewicz.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl