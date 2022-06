Można mieć dużo więcej urlopu niż 26 dni. Tak się to robi w polskich firmach

Kodeks pracy mówi jasno - w zależności od stażu pracy każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowie o pracę przysługuje 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego (20 dni dla osób ze stażem pracy poniżej 10 lat, 26 dni powyżej takiego stażu).

Prawa do tych dni nie można się zrzec ani nie można zamienić wolnego na ekwiwalent pieniężny (poza sytuacją, gdy w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę następuje przekształcenie prawa do urlopu wypoczynkowego w roszczenie o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego).

Warto pamiętać, że urlop wypoczynkowy udzielany jest w dni robocze i można go wybierać w częściach. Przy czym w art. 162 Kodeksu pracy zapisano, że jedna z tych części powinna trwać co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Zapisana w Kodeksie liczba dni wolnych to minimum, jakie każdy pracodawca musi zagwarantować swoim etatowym pracownikom (choć wyniki kontroli PIP pokazują, że i z tym bywa różnie). Jest jednak coraz więcej firm, które wychodzą poza minimum, dodając coś od siebie i rozbudowując ofertę urlopową. W ten sposób mogą upiec przysłowiowe dwie pieczenie na jednym ogniu. Z jednej strony realnie dbają o zdrowie psychiczne i fizyczne pracowników oraz pokazują im, że naprawdę im na nich zależy, z drugiej budują markę pracodawcy, co w dzisiejszych czasach jest kwestią obligatoryjną, jeśli chcemy mówić o "dobrej" firmie, do której potencjalni kandydaci do pracy chcą składać CV.

- Pracownicy zwracają coraz większą uwagę na kwestie równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym, w związku z czym z roku na rok rosną ich oczekiwania wobec elastyczności w zakresie miejsca oraz czasu pracy - przyznaje Agnieszka Czarnecka, HR consultancy manager w Hays Poland.

Jak dodaje, jest to trend, który w wyniku pandemii – stresu, przepracowania i zmiany priorytetów – dodatkowo przybrał na sile, stąd coraz większa liczba firm, które zdecydowały się powiększyć listę benefitów o dodatkowe dni wolne.

- Wyzwania ostatnich lat zmieniły kierunek rozwoju strategii zatrudnienia wielu przedsiębiorstw, a w szczególności metod dbania o zaangażowanie pracowników. W związku z tym firmy zaczęły przywiązywać większą wagę do kwestii dbania o dobrostan psychiczny zatrudnionych, m.in. oferując rozwiązania ułatwiające im pogodzenie pracy z życiem prywatnym. Firmy są świadome tych zmian i coraz częściej oferują nowe benefity związane z czasem wolnym. Po prostu stanowi to odpowiedź na aktualne oczekiwania obecnych i potencjalnych pracowników - podkreśla Agnieszka Czarnecka.

Jej opinię potwierdzają wyniki najnowszego badania Pracuj.pl "Kiedy mówią sobie dość. Zdrowie i relacje w pracy", z których wynika, że co drugi pracujący Polak deklaruje, iż rzuciłby ją, jeśli negatywnie wpływałaby na zdrowie fizyczne lub psychiczne.

Urlop "bobasowy"

Poza urlopem wypoczynkowym najczęściej mówimy o urlopach macierzyńskich czy rodzicielskich i wychowawczych. Z tych najczęściej korzystają mamy. Są jednak firmy, które starają się ułatwić ojcom większe zaangażowanie w opiekę nad dziećmi w pierwszych dniach ich życia. Między innymi firma ubezpieczeniowa Aviva kilka lat temu wprowadziła tzw. urlop "bobasowy". To dodatkowe 6 tygodni wolnego dla ojców.

Innym rozwiązaniem, z którego korzystają zarówno matki, jak i ojcowie małych dzieci w Avivie, jest skrócony o dwie godziny, a przy tym pełnopłatny dzień pracy. To wolne przysługuje przez 3 miesiące osobom powracającym z urlopów związanych z rodzicielstwem.

Podobne rozwiązanie w 2019 roku wprowadził koncern Procter & Gamble. Inicjatywa o nazwie #ShareTheCare umożliwia ojcom skorzystanie z ośmiu tygodni płatnego urlopu dostępnego w ciągu dwóch lat od narodzin lub adopcji dziecka.

Z kolei od początku 2021 roku pracownicy Nestlé w Polsce mogą korzystać z urlopu ojcowskiego wydłużonego o cztery tygodnie. Zgodnie z nową regulacją Nestlé każdy drugi opiekun może skorzystać z czterech tygodni pełnopłatnego dodatkowego urlopu ojcowskiego w okresie jednego roku od dnia narodzin lub adopcji dziecka.

Niestandardowe dni wolne

Jedną z mniej standardowych urlopowych opcji "dodatkowych" jest dzień wolny z okazji urodzin pracownika. Oczywiście wolne wtedy ma sam jubilat. To proste rozwiązanie, które nie komplikuje pracy w biurze, bo dotyczy tylko jednego dnia w roku, o którym firma wie z dużym wyprzedzeniem. Można więc na spokojnie zaplanować grafik na ten dzień. Wolne z okazji urodzin stało się już niemal standardem wśród firm z branży IT, gdzie poszukiwanie pomysłów na przyciągniecie kandydatów do pracy rozpoczęło się wiele lat temu.

Innym rozwiązaniem, które wprowadza u siebie coraz więcej firm działających w Polsce, jest urlop menstruacyjny. Wydawać by się mogło, że dotyczy on wyłącznie kobiet, jednak przykład organizacji społecznej Ashoka Poland pokazuje, że nie musi tak być.

Firma ogłosiła wprowadzenie u siebie urlopu menstruacyjnego na początku czerwca, jednak zaznaczyła, że jeden dodatkowy dzień wolny w miesiącu będzie przysługiwał każdej osobie w firmie, która ma okres, ale także pracownikom potrzebującym wesprzeć menstruujące osoby w rodzinie czy gospodarstwie domowym. Wolne w te "trudne dni" oferuje również agencja kreatywna More Bananas czy firma PLNY LALA.

Część firm, mając świadomość pogarszającego się stanu zdrowia swoich pracowników, zdecydowała się wprowadzić do oferty płatny urlop na wykonanie badań profilaktycznych.

Rosnącą popularnością cieszy się również przyznawanie dodatkowych dni wolnych na działania związane z wolontariatem, np. pomocą w schronisku dla zwierząt. Są też firmy, które wyciągnęły wnioski z pandemii i zaczęły oferować płatny urlop na czas aklimatyzacji nowego zwierzęcia w domu, które adoptowali czy kupili ich pracownicy. Taki urlop pieszczotliwie nazywany jest urlopem "psacierzyńskim" lub "kocierzyńskim". Na przykład Bolt rozszerzył pakiet benefitów pracowniczych o urlop "psacierzyński" i pracownicy, którzy zdecydują się na adopcję zwierzaka ze schroniska, otrzymają trzy dni dodatkowego płatnego urlopu.

Są też firmy, w których liczba dni wolnych od pracy rośnie wraz ze stażem pracy. W ten sposób przedsiębiorstwa chcą zachęcić pracowników do związania się z nimi na dłużej.

Rok wolnego albo nielimitowany urlop

Urlop sabbatical to w najprostszym rozumieniu płatny urlop trwający od kilku tygodni do nawet roku. Ma pozwolić pracownikowi na regenerację. Z tego rozwiązania już dwa razy w karierze skorzystał Wojciech Mroczyński, dyrektor generalny polskiej spółki OSHEE, wcześniej związany z firmą AmRest.

W rozmowie z PulsHR.pl tak opowiadał o tym, co dały mu przerwy od pracy: - Roczny sabbatical pozwolił mi na autentyczny rozwój w wielu obszarach. Gdy po przerwie wróciłem do pracy w AmReście, okazało się, że zmiany są na tyle widoczne, iż dostrzegli je moi dotychczasowi współpracownicy. Był to także świetny okres dla naszej rodziny, w której po dłuższej przerwie pojawiło się kolejne dziecko. To cudowne i zupełnie inne doświadczenie - każdemu życzę szczęśliwego, dojrzałego rodzicielstwa. Sabbatical pozwolił mi również na rozwój duchowy oraz sportowy.

A co powiecie na nielimitowany urlop? Takie rozwiązanie działa m.in. w polskiej firmie z branży IT - SYZYGY Warsaw czy Trafficie, który zajmuje się automatyzacją w procesach rekrutacyjnych.

- Po ogłoszeniu nielimitowanych urlopów zaczęliśmy dostawać wiele zapytań, czy to aby na pewno dobre rozwiązanie i czy w efekcie pracownicy nie przestaną przychodzić do pracy. Tymczasem zasada jest prosta: ufamy ludziom, z którymi pracujemy. Każdy wie, jakie zadania ma do wykonania i ile czasu potrzebuje na ich realizację. Cenimy to, jakie są rezultaty pracy, a nie ile czasu na nią poświęcono. Wolne dni ustalamy w ramach zespołu, by skoordynować naszą pracę - wyjaśnia szef Traffita Adrian Wolak.

Jak dodaje, jako zespół dbają o siebie i czują odpowiedzialność za siebie i swoich kolegów. Kiedy widzą, że ktoś jest przemęczony, spada jego wydajność, mają świadomość, że dla wszystkich będzie lepiej, jeśli ta osoba weźmie sobie urlop i zregeneruje siły.

- Wiemy też, że dobre pomysły często przychodzą właśnie w czasie wolnym i wszyscy możemy na tym skorzystać - dodaje Adrian Wolak.

Czas wolny jako benefit

Wykładowca Akademii WSB Przemysław Pogłódek, ekspert z zakresu prawa pracy, przyznaje, że niedobór pracowników na rynku pracy powoduje, iż od pewnego czasu mamy do czynienia z rynkiem pracownika. Co za tym idzie, pracodawcy, chcąc utrzymać zatrudnienie lub pozyskać nową osobę, muszą podejmować pewne działania mające na celu wyjście do drugiej strony z atrakcyjną ofertą zatrudnienia.

- Wynagrodzenie to dziś w niektórych branżach zbyt mało, by osiągnąć wskazany cel. Z tego względu można zauważyć dużą popularność dodatkowych świadczeń pozapłacowych, które trafiają na rynek. Są to przeróżne formy nagradzania pracowników, od ubezpieczeń na życie, pakietów medycznych, poprzez "środy z jabłkami" i "piątki z gruszkami", po wreszcie dodatkowe bonusy w formie pracy zdalnej czy dodatkowych dni wolnych - wymienia.

Wskazuje też, że dodatkowe dni wolne płatne (bo prawnie nie można nazwać ich urlopem wypoczynkowym, ale nieobecnością usprawiedliwioną płatną) stają się popularne u wielu przedsiębiorców.

- Jest to stosunkowo nowy benefit. Nie można powiedzieć, że przyjął się na stałe, ale na pewno podąża za potrzebami pracowników skrócenia czasu pracy czy też łączenia życia prywatnego z życiem zawodowym - dodaje.

Zwraca też uwagę na jedną kwestię. O ile mówimy o dodatkowych dniach wolnych, to wskazujemy na przedsiębiorstwa prywatne, natomiast w sferze budżetowej należy podejść do nich z ostrożnością, gdyż mamy do czynienia z finansami publicznymi.

- Tu pracodawca jest jednak ograniczony poprzez dysponowanie środkami publicznymi. Oczywiście nie jest wykluczone wprowadzenie takich korzystnych rozwiązań również w sferze budżetowej, ale musi się to odbywać w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia. Z powyższych względów rozwiązanie to jest coraz popularniejsze u przedsiębiorców, ale nie znajduje takiego przełożenia w sferze budżetowej - komentuje Pogłódek.