Można łatwo stracić świadczenia z ZUS. 1 dzień różnicy i będziesz mieć problemy

Koniec pandemii stał się faktem. 1 lipca 2023 r. stan zagrożenia epidemicznego przestał obowiązywać. Zgodnie z ustawą covidową orzeczenia ZUS o niezdolności do pracy i/lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, które traciły ważność w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bądź 30 dni po ich odwołaniu zachowują ważność przez kolejne trzy miesiące od dnia upływu terminu ich ważności.

Jak wyjaśnia Grzegorz Dyjak z Centrali ZUS, cytowany przez serwis Prawo.pl, jeżeli ważność orzeczenia lekarza orzecznika upływała między 1 a 31 lipca 2023 r., to orzeczenie jest jeszcze ważne przez okres 3 miesięcy od dnia upływu terminu jego ważności. Do tego czasu ZUS wydłuży prawo do przyznanej renty.

Co ważne, wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na dalszy okres należało złożyć przed upływem terminu ważności orzeczenia. Jeśli tak się nie stało, ZUS miał prawo do wstrzymania wypłaty przyznanego świadczenia na podstawie tego orzeczenia.