Można dostać od 1086,18 zł do 1629,17 zł na konto co miesiąc. Im dłuższy staż pracy, tym więcej

Zasiłek dla bezrobotnych jest świadczeniem przyznawanym osobom, które rejestrują się w urzędzie pracy jako bezrobotni i spełniają warunki do jego uzyskania.

Wysokość zasiłku jest uzależniona od stażu pracy i dzieli się na trzy stawki: 80 proc., 100 proc. i 120 proc.

To, jaka będzie wysokość tego zasiłku, zależy od łącznego stażu pracy oraz innych okresów, które mają na to wpływ.

Jak informuje Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia, prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobie, która w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację przepracowała przynajmniej 365 dni i otrzymywała co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Jest to podstawowy warunek, aby w ogóle otrzymać zasiłek. To, jaka będzie wysokość tego zasiłku zależy od łącznego stażu pracy oraz innych okresów, które mają na to wpływ.

W zależności od udokumentowanego stażu pracy, zasiłek dla bezrobotnych może być przyznany w wysokości:

80 proc. - do 5 lat stażu,

100 proc. - 5-20 lat stażu,

120 proc. - powyżej 20 lat stażu.

Okresy, które wpływają na wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Eksperci Zielonej Linii podkreślają, że do obliczenia stażu pracy urząd bierze pod uwagę wszystkie okresy, w których odprowadzana była składka na Fundusz Pracy, czyli m.in. okres: