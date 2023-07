Można dostać dodatkowe 21 dni urlopu. Złóż wniosek, zanim będzie za późno

Zgodnie z Kodeksem pracy urlop szkoleniowy przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, który podnosi kwalifikacje zawodowe.

Co ważne, zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności musi odbywać się za z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Ci, którzy robią to bez wiedzy firmy, nie mają takiego prawa.

Można dostać dodatkowe 21 dni płatnego urlopu

Pracownikowi, który podnosi kwalifikacje zawodowe, przysługuje dodatkowy, płatny urlop. Jego wymiar jest jest zależny od rodzaju kształcenia. Wynosi 6 dni, jeśli pracownik przystępuje do egzaminów eksternistycznych, egzaminu maturalnego czy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Wyższy wymiar, czyli 21 dni, przysługuje pracownikowi w ostatnim roku studiów. Może wziąć wolne na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Art. 103 (1) Kodeksu Pracy Uprawnienia pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe § 1. Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

§ 2. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują:

1) urlop szkoleniowy;

2) zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

§ 3. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Urlop szkoleniowy tylko na wniosek pracownika

Urlop szkoleniowy jest udzielany na wniosek pracownika. Jeśli zatrudniony nie zawnioskuje o wolne, to traci do niego prawo. Powinien być on wykorzystany w czasie powiązanym ze zdarzeniem, które do niego uprawnia.

Pracodawca może też przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, np. pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.

Co ważne, pracodawca może wyrazić zgodę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych również wtedy, gdy pracownik uczący się na własną rękę poinformuje o tym w trakcie nauki i wystąpi o zgodę pracodawcy.

