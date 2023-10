Można dostać dodatek 100 proc. pensji, jednak nie wszystkie firmy stosują się do przepisów

Jak wynika z raportu ADP „People at Work 2023: A Global Workforce View”, co piąty pracownik pracuje za darmo od 6 do 10 godzin tygodniowo. Średnio przepracowujemy 4 godziny i 43 minuty bezpłatnych nadgodzin w ciągu tygodnia. Nie jest to zgodne z prawem, ponieważ za nadgodziny przysługuje nam dodatek finansowy albo czas wolny.

Praca w nadgodzinach dopuszczalna jest w dwóch przypadkach. Pierwszym jest akcja ratownicza, drugim szczególne potrzeby pracodawcy. I o ile w pierwszym przypadku jest wszystko jasne, tak drugi punkt może być interpretowany w różny sposób.

Jak wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy, nadgodziny związane ze szczególnymi potrzebami pracodawcy mogą wynikać np. z absencji chorobowej pracowników czy konieczności pilnego, terminowego wykonania określonej pracy.

Pracodawca nie może z góry planować pracy w godzinach nadliczbowych, nie mogą być one także ujęte w grafiku pracy. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym.

Pracodawca może ustalić w przepisach wewnątrzzakładowych (w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy) albo w umowie o pracę (jeżeli nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy), wyższy limit – maksymalnie 416 godzin w roku kalendarzowym.

Co ważne, należy również pamiętać, by zapewnić pracownikowi co najmniej 11 godzin nieprzerywanego odpoczynku w każdej dobie oraz 35-godzinny, nieprzerwany odpoczynku w ciągu tygodnia.

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

1) dodatek 100 proc.

Dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia za pracę przysługuje pracownikowi za pracę w godzinach nadliczbowych na dobę przypadających:

- w nocy,

- w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

- w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

- w przypadku, gdy jest to praca przekraczająca przeciętną 40-godzinną tygodniową normę czasu pracy.

2) dodatek 50 proc.

Dodatek w wysokości 50 proc. wynagrodzenia za pracę przysługuje pracownikowi za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż ujęty przy dodatku 100 proc.

Możliwe jest także określenie ryczałtu za pracę w godzinach nadliczbowych. Taka opcja jest ujęta w Kodeksie pracy w stosunku do zatrudnionych stale wykonujących obowiązki poza zakładem. Jego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Czas wolny za pracę w nadgodzinach. Są dwie opcje

Na pisemny wniosek pracodawca może w zamian za przepracowanie nadliczbowych godzin udzielić podwładnemu w tym samym wymiarze czasu wolnego. W takim przypadku czas wolny może zostać udzielony także poza okresem rozliczeniowym, w którym wystąpiła praca w godzinach nadliczbowych.

Jeżeli czas wolny jest udzielany bez wniosku pracownika – jest on udzielany w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin. W takim przypadku czas wolny musi zostać udzielony najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego.

Konsekwencje dla pracodawcy. Jaką kare zapłaci firma, która nie przestrzega prawa?

Za przekroczenie ograniczenia wysokości liczby nadgodzin, pracodawcy grozi mandat nałożony przez Państwową Inspekcję Pracy w wysokości od 1 do 30 tys. zł.

Systematyczne przekraczanie limitów oraz niewypłacanie dodatków za nadgodziny, powoduje odpowiedzialność karną zagrożoną karą grzywny lub nawet więzienia. Art. 218 § 1 Kodeksu karnego stanowi, że „kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Kto nie może pracować w nadgodzinach? Oto lista

Pracy w nadgodzinach nie mogą wykonywać zatrudnieni na stanowiskach, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników uznawanych za szkodliwe dla zdrowia człowieka.

W godzinach nadliczbowych nie mogą pracować:

kobiety w ciąży,

młodociani,

osoby z niepełnosprawnościami, z wyjątkiem zatrudnionych przy pilnowaniu oraz pracowników, na których wniosek lekarz wyraził zgodę na pracę ponadnormatywną,

osoby opiekujące się dzieckiem do lat 4, chyba że wyrażą na to zgodę,

pracownicy, którzy przedstawili zaświadczenie lekarskie o niemożności wykonywania zadań w godzinach nadliczbowych,

pracownicy, którzy przedstawili zaświadczenie lekarskie o niemożności wykonywania zadań w godzinach nadliczbowych, pracownicy, u których stwierdzono objawy powstawania choroby zawodowej.

Przełomowy wyrok TSUE może namieszać w polskim prawie pracy

Warto równie przypomnieć, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał przełomowy wyrok w sprawie sposobu wyliczania wynagrodzenia za nadgodziny. Chodzi o osoby, które pracują w niepełnym wymiarze. Do tej pory, jeśli strony nie ustaliły inaczej, to obowiązywała zasada, że jeśli firma nie ustaliła z pracownikiem innego limitu, to dodatek za nadgodziny wypłaca dopiero po przepracowaniu ośmiu godzin. TSUE uznał, że takie podejście do sprawy jest niedopuszczalne, bowiem dyskryminuje pracowników zatrudnionych na niepełnym etacie.

Wyrok TSUE może mieć wpływ na sytuację pracowników w Polsce. Chodzi o art. 151 par. 5 kodeksu pracy, który mówi o tym, że firma i pracownik zatrudniony na niepełny etat ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad wymiar czasu pracownika, których przekroczenie uprawnia tego ostatniego do dodatku do wynagrodzenia (50 proc. lub 100 proc. wynagrodzenia).

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl