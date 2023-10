Można dostać 21 dni dodatkowego wolnego. Przed wypłatą pieniędzy trzeba pokazać ważny dokument

Pracownik, który ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ma prawo do zwolnienia od pracy w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz w celu wykonania specjalistycznych badań. Ile dni wolnych mu przysługuje?

Zwolnienie od pracy w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym przysługuje pracownikom posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności maksymalnie przez 21 dni i nie częściej niż raz w roku.

Co trzeba zrobić, by dostać wolne? Jak informuje Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia, by wziąć udział w turnusie rehabilitacyjnym, pracownik powinien uzyskać od lekarza wniosek o skierowanie na taki turnus.

- We wniosku lekarz określa rodzaj turnusu i czas jego trwania. Skierowanie na turnus rehabilitacyjny należy przedstawić swojemu pracodawcy w takim terminie, aby mógł on zapewnić normalny tok pracy podczas nieobecności - wskazują specjaliści Zielonej Linii.

Podstawą do wypłaty wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy w związku z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym jest dokument, który potwierdza uczestnictwo w turnusie, wystawiony przez jego organizatora. Należy przedstawić ten dokument swojemu pracodawcy. Za czas zwolnienia od pracy pracownik otrzyma pensję w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.