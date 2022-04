Możliwe są ogromne zmiany w urlopach. Pracownicy byliby wniebowzięci

O zwiększenie uprawnień pracowników w kwestii planowania własnego urlopu wypoczynkowego apeluje Dawid Prusak, autor petycji złożonej w Sejmie.

Prawo do długiego urlopu jest konieczne, aby zapewnić możliwość regeneracji - tłumaczy autor petycji (Fot. Shutterstock)

Do Sejmu trafiła petycja, której autor apeluje o zwiększenie uprawnień pracowników w kwestii urlopu wypoczynkowego.

Dokument został skierowany na ścieżkę legislacyjną i trafił do sejmowej Komisji ds. Petycji.

- Prawo do długiego urlopu jest konieczne, aby zapewnić możliwość regeneracji - tłumaczy autor petycji.

Każdemu pracownikowi, zgodnie z Kodeksem pracy, przysługuje coroczny, płatny i nieprzerwany urlop wypoczynkowy. Co istotne, nie można się go zrzec lub zamienić na ekwiwalent pieniężny. Jego długość zależy od stażu pracy. Krótszy wymiar przysługuje pracownikom, którzy nie mają co najmniej 10-letniego stażu pracy. Na 26-dniowy urlop wypoczynkowy mogą liczyć wszyscy pracownicy, którzy pracują dłużej niż 10 lat. Przy czym, do stażu wlicza się zarówno okres nauki jak i zatrudnienie u poprzednich pracodawców.

Co więcej, art. 162. Kp mówi o tym, że na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. I właśnie tego zapisu dotyczy jedna ze zgłoszonych zmian.

Wolne raz na ponad 10 miesięcy

Wnioskuje on o zastąpienie słów "może być podzielony na części" wyrażeniem "jest dzielony na nie mniej niż dwie części".

- Obecnie podział urlopu to tylko możliwość, a prawo pracownika do urlopu mówi o urlopie "nieprzerwanym", stosując przepisy literalnie, pracodawca może teoretycznie odmówić podzielenia urlopu na części wymuszając tym na pracowniku realizację całego urlopu wypoczynkowego w jednym ciągu zawierającym 16 lub 22 dni robocze, pozostawiając do jego swobodnej dyspozycji wyłącznie cztery dni urlopu na żądanie - wytłumaczy w uzasadnieniu petycji jej autor.

Jak dalej wyjaśnia, w ten sposób pracownik otrzyma szanse tylko na jeden zauważalny wypoczynek, a na kolejny będzie musiał czeka ponad 10 miesięcy. - Uważam, że taka sytuacja jest niepożądana i należy wyeliminować teoretyczną możliwość jej wystąpienia uzależniając organizację wypoczynku w kilku częściach od decyzji pracownika dostosowanej do jego stylu życia, bez możliwości odmowy pracodawcy co do podzielania urlopu na przynajmniej dwa fragmenty - zaznacza dalej autor petycji. Do decyzji pracownika Druga zaproponowana zmiana we wspomnianym artykule miałaby polegać na dopisaniu na końcu art. 162 dopisku "chyba, że pracownik zawnioskuje o inną organizację urlopu". - Uważam, że prawo pracownika do długiego urlopu wypoczynkowego jest konieczne, aby zapewnić możliwość jego regeneracji. Jednocześnie jednak przepis nie umożliwiający dobrowolnej regeneracji z tego prawa nie jest korzystny dla pracowników, których organizacja życia czyni efektywniejszą większą ilość krótszych okresów urlopu, np. ze względu na jednoczesną z zatrudnieniem edukację, opiekę nad członkami rodziny bądź choćby pasję do wielu podróży, których jednoczesna realizacja jest trudna. W ten sposób prawo to może stać się nieprzyjemnym obowiązkiem tworzącym ryzyko konfliktów z własnym pracodawcą i utrudniającym wykonywanie innych niż praca obowiązków - uzasadnia swój pomysł autor petycji. Podkreśla, że najlepszą wiedzę co do sposobu wykorzystania dni wolnych ma sam pracownik, dlatego w Kodeksie pracy powinien znaleźć się zapis zapewniający mu taką możliwość. Wskazuje też, że taka organizacja urlopów zniechęca studentów i uczniów do pracy na podstawie umowy o pracę. Rewolucja w urlopach nadchodzi Zgłoszenie petycji w sprawie urlopów zbiegło się z czasem, w którym w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej trwają prace nad wprowadzeniem do polskiego prawodawstwa unijnych dyrektyw. Jedna z nich dotyczy właśnie urlopu. W projekcie ustawy przewidziano zmiany w zakresie urlopu rodzicielskiego. Łączny wymiar tego urlopu dla obojga rodziców będzie wynosił do 41 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie) albo do 43 tygodni (w przypadku porodu mnogiego). Prawo do urlopu rodzicielskiego uzależnione będzie od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu. Czytaj więcej: Rewolucja w zwolnieniach i urlopach. Będą zmiany w Kodeksie pracy Co ważne, część tego urlopu - 9 tygodni dla każdego z rodziców – będzie nieprzenoszalna. W praktyce oznacza to, że każdy z rodziców będzie mógł skorzystać maksymalnie z 32/34 tygodni tego urlopu. Warto dodać, że zgodnie z nowymi przepisami skróci się okresu, w którym będzie możliwe skorzystanie przez pracownika z urlopu ojcowskiego - z 24 do 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Projekt zakłada też wprowadzeniu urlopu opiekuńczego w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym. Dzięki temu pracownik będzie mógł zapewnić opiekę lub wsparcie krewnemu (synowi, córce, matce, ojcu czy małżonkowi/małżonce) lub osobie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym. Wprowadzone zostanie zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem – w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym. Pracownik zachowa prawo do 50 proc. wynagrodzenia.

