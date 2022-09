Możesz stracić urlop, przypilnuj jednej rzeczy. Ten przepis lepiej znać

jk

Każdy pracownik powinien do 31 grudnia wykorzystać urlop za dany rok. Kiedy się to nie udaje, z dniem 1 stycznia kolejnego roku urlop ten staje się urlopem zaległym, który pracodawca ma obowiązek udzielić do 30 września roku. Jeśli tego nie zrobi, popełni wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Nieudzielony w terminie zaległy urlop może się zaś przedawnić. W niektórych przypadkach pracodawca może wysłać pracownika bez jego zgody na urlop wypoczynkowy (Fot. Shutterstock)

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Jeżeli pracownik nie wykorzysta całego urlopu do końca roku, z dniem 1 stycznia następnego roku urlop ten stanie się urlopem zaległym.

Nieudzielony w terminie urlop zaległy nie przepada. Ulega jednak przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

W myśl art. 161 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan taki ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się jednak części urlopu udzielanego pracownikowi, czyli tzw. urlopu „na żądanie”.

Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę. Dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem biorąc pod uwagę wniosek pracownika i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

Prawo do urlopu wypoczynkowego określone jest przepisami o charakterze bezwzględnie obowiązującym i to w odniesieniu do obu stron stosunku pracy. Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w określonym rozmiarze i terminie określonym według ustalonych zasad, a z drugiej strony pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu (art. 152 § 2 Kp) i nie może odmówić wykorzystania urlopu udzielonego zgodnie z przepisami prawa pracy.

Kiedy urlop staje się zaległy?

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Jeżeli - z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub zatrudnionego - pracownik nie wykorzysta całego urlopu do końca roku, z dniem 1 stycznia następnego roku urlop ten stanie się urlopem zaległym.

Przymusowy urlop

Zgodnie z art. 168 Kodeksu pracy, urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym w planie urlopów bądź po porozumieniu z pracownikiem należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. W wyroku z dnia 25 stycznia 2005 r. Sąd Najwyższy stwierdził, iż pracodawca może pracownika wysłać na zaległy urlop nawet gdy ten nie wyraża na to zgody. Nieudzielanie pracownikowi niewykorzystanego urlopu w terminie przewidzianym w art. 168 Kp w większości przypadków (poza przypadkami losowymi, np. chorobą pracownika) będzie wykroczeniem przeciwko prawom pracownika zagrożonym karą grzywny. Warto dodać, że pracodawca może także wysłać pracownika bez jego zgody na urlop wypoczynkowy, gdy w tym samym czasie biegnie okres wypowiedzenia umowy o pracę. Przypomnijmy też, że zgodnie z obowiązującą nadal ustawą covidową pracodawca ma prawo wysłać pracownika na przymusowy urlop z pominięciem planu urlopów i bez konieczności uzyskania zgody pracownika. Kiedy urlop ulega przedawnieniu? Jeżeli pracodawca, wbrew obowiązującym przepisom, nie udzieli zaległego urlopu w ustawowym terminie, to popełni wykroczenie przeciwko prawom pracownika. W przypadku nieprzestrzegania przepisów pracodawcy grozi kara od 1 do nawet 30 tys. złotych. Nie oznacza to jednak, że nieudzielony w terminie urlop zaległy przepada. Zgodnie bowiem z art. 291 Kodeksu pracy roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W związku z tym 3-letni bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy rozpocznie się zawsze 30 września roku następnego po roku kalendarzowym, w którym prawo do urlopu zostało nabyte. Przykładowo prawo do urlopu wypoczynkowego za rok 2018 ulegnie przedawnieniu 30 września 2022 roku. Warto dodać, że w czasie urlopu wychowawczego bieg przedawnienia urlopu wypoczynkowego ulega zawieszeniu. Zobacz nasze najnowsze 1x1. - W grupie dużo łatwiej wejść na szczyt - mówi Kinga Baranowska, polska królowa Himalajów

