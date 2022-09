Możesz nie dostać pieniędzy za urlop. Ważny przepis, którego wiele osób nie zna

KDS

• 15 wrz 2022 11:04





Firmom zostały ostatnie dni na wysłanie pracowników na zaległy urlop za 2022 rok. Termin mija 30 września. Co jeśli nie wykorzystamy wolnego do tego czasu? Czy w takiej sytuacji pracownikom należy się ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop? Pracodawca zobowiązany jest wypłacić ekwiwalent pieniężny jedynie w sytuacji, kiedy dojdzie do rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi który tego urlopu nie wykorzystał (fot. Unsplash/Ezequiel Garrido)

Zgodnie z Kodeksem pracy każdemu pracownikowi, w zależności od stażu pracy, przysługuje 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku. Pracodawca zobowiązany jest udzielić urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Jeśli tak się nie zdanie zamienia się on w urlop zaległy. Na wykorzystanie go mamy czas do 30 września kolejnego roku.

Co jeśli do tego czasu nie uda nam się wziąć wolnego? Czy w takiej sytuacji pracodawca powinien wypłacić nam ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop?

Nie. Zapisy dotyczące zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop opisano w art. 171 Kodeksu pracy.

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop przysługuje po rozwiązaniu umowy o pracę

Wynika z nich, że pracodawca zobowiązany jest wypłacić ekwiwalent pieniężny jedynie w sytuacji, kiedy dojdzie do rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi, który tego urlopu nie wykorzystał. Nie może tego zrobić w czasie trwania stosunku pracy.

Dodatkowo, firma nie ma też obowiązku wypłacenia ekwiwalentu, jeśli po wygaśnięciu umowy pracownik podpisze z nią nową umowę o pracę.

Jest jednak inna sytuacja, kiedy taki ekwiwalent musi zostać wypłacony. Jak tłumaczy Państwo Inspekcja Pracy, jeżeli pracodawca wbrew obowiązującym przepisom nie udzieli zaległego urlopu w odpowiednim terminie, to popełni wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Nie oznacza to jednak, że nieudzielony w terminie urlop zaległy przepada i pracownik jest poszkodowany.

Jeżeli pracodawca wbrew obowiązującym przepisom nie udzieli zaległego urlopu w odpowiednim terminie, to popełni wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Nie oznacza to jednak, że nieudzielony w terminie urlop zaległy przepada i pracownik jest poszkodowany.

Zgodnie z art. 291 Kodeksu pracy roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W związku z powyższym 3-letni bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy rozpocznie się zawsze 30 września roku następnego po roku kalendarzowym, w którym prawo do urlopu zostało nabyte. Przykładowo prawo do urlopu wypoczynkowego za rok 2018 ulegnie przedawnieniu 30 września 2022 roku. Należy również pamiętać, że bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego (art. 2931 Kodeksu pracy) - wyjaśnia PIP.

