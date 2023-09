Mówią, że zmieniają świat na lepsze. Ile można zarobić w takiej pracy?

- BHP-owiec to osoba, która doradza, identyfikuje zagrożenia, analizuje i podpowiada pracodawcy, jak bezpiecznie organizować pracę w zakładzie pracy. Taki specjalista uczestniczy i wykonuje m.in. ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, opiniuje i przygotowuje instrukcje, procedury i - w pewnym sensie - regulaminy dotyczące pracy oraz dbałości o bezpieczeństwo pracy w zakładzie. Sprawdza, czy warunki pracy są zgodne z obowiązującymi przepisami. Do jego obowiązków należy też regularna kontrola poziomu bezpieczeństwa w firmie, opracowanie analizy stanu BHP. Natomiast, jeśli już dojdzie do wypadku przy pracy, to BHP-owiec uczestniczy w badaniu okoliczności i przyczyn wypadku, dokumentuje i zakłada rejestry - wymienia obowiązki w rozmowie z PulsHR Józef Witczak.

Dla przeciętnego pracownika BHP-owiec to osoba, która kojarzy się ze szkoleniami BHP. Może jeszcze z koniecznością włożenia kasku na głowę, gdy pojawia się gdzieś w hali produkcyjnej. Jednak Józef Witczak, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przyznaje, że do pełnego wachlarza zadań i obowiązków w tych skojarzeniach bardzo wiele brakuje.

I dodaje, że szkolenia BHP, z którymi tak mocno kojarzy się ich zawód, również są elementem ich pracy, ale nie jedynym i z pewnością nie najistotniejszym. Zaś pełną listę ich obowiązków określa (znajdują się na niej 22 pozycje) rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny z 2 września 1997 roku.

Także Łukasz Wawrzyniak, ekspert ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting, przyznaje, że wiele osób, z którymi ma styczność pierwszy raz, pyta go, czy czasem BHP to nie są te nudne szkolenia, które trzeba przechodzić co pewien czas. Czy on też zanudza swoją "publiczność" zasadami bezpieczeństwa?

- Zawsze odpowiadam jednym słowem - nie. Tym nie zajmuje się osoba poważnie podchodząca do swojego zawodu, tak przecież odpowiedzialnego, gdyż mającego przełożenie na bezpieczeństwo innych. Szkolenia są podwaliną do tego, czym naprawdę zajmuje się BHP-owiec - mówi. - Ekspert BHP przede wszystkim zmienia mentalność osób, z którymi pracuje, zmienia perspektywę patrzenia na bezpieczeństwo nie jako konieczność, a chęć wpływania na swoje życie. Moja praca ściśle wiąże się z ciągłą analizą przedsiębiorstw, dla których pracuję, szukaniem zagrożeń, które mogą wpłynąć negatywnie na pracowników, gości czy klientów firmy i wychodzeniem im naprzeciw - wyjaśnia. Dodaje, że kiedy jego dzieci pytają go, czym zajmuje się w pracy, odpowiada im z kolei tak: "Zmieniam świat na lepszy, bezpieczniejszy".

Ekspert BHP przede wszystkim zmienia mentalność osób, z którymi pracuje, zmienia perspektywę patrzenia na bezpieczeństwo nie jako konieczność, a chęć wpływania na swoje życie (fot. PTWP)

- Jako człowiek zajmujący się bezpieczeństwem i higieną pracy właśnie tak widzę swoją pracę - podsumowuje.

Marta Tomaszewska, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy i specjalista ds. BHP w CWS Polska twierdzi, że praca, którą wykonuje, daje jej dużo satysfakcji.

- Najczęściej związana jest ona z efektami, jakie udaje się osiągnąć przy zapewnianiu pracownikom bezpiecznych warunków pracy i szerzenia wśród nich kultury bezpieczeństwa - mówi Marta Tomaszewska. - Musimy przy tym jednak pamiętać, że służba BHP jest organem doradczym i kontrolnym, przez co nie zawsze ma możliwość bezpośredniego wpływu na warunki w miejscu pracy. To, co możemy i powinniśmy robić, to przede wszystkim kształtować świadomość pozostałych w zakresie bezpieczeństwa – i pamiętać, że BHP to nie tylko możliwość pracy z ludźmi, ale przede wszystkim praca dla ludzi - dodaje.

Jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego przez Koalicję Bezpieczni w Pracy, BHP-owcy zdają sobie sprawę, że nie wszyscy tak jak oni patrzą na ich rolę w firmie.

Z raportu "Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2021. Rola i wizerunek służb bhp" wynika, że ponad połowa (51 proc.) osób biorących w nim udział przyznaje, iż wyzwaniem w pracy jest brak zrozumienia istotności kwestii bezpieczeństwa ze strony pracowników. Niewiele mniej (48 proc.) wskazuje brak zrozumienia istotności tych tematów wśród przełożonych, pracodawców czy usługodawców. Jednocześnie wśród najciekawszych elementów pracy jedynie 16 proc. wskazało wpływ na funkcjonowanie firmy i jej przychody, a 20 proc. poczucie sprawczości.

Kto może zostać pracownikiem służby BHP i jak to zrobić?

Z szacunków organizacji branżowych wynika, że w szeroko rozumianym BHP pracuje od 80 do 100 tys. osób. Wakaty? Są. Jednak firmy - podobnie jak w IT czy finansach - najchętniej zatrudniałyby od razu pracowników z doświadczeniem, którzy znają się na rzeczy.

Tymczasem wymogi, jakie stawia się pracownikom związanym z BHP, są dość rygorystyczne. Jak podają eksperci Koalicji Bezpieczni w Pracy, z prawnego punktu widzenia jest to osoba, która ukończyła studia podyplomowe albo posiada wykształcenie kierunkowe przynajmniej policealne lub wyższe o specjalności w zakresie BHP oraz odbyła co najmniej roczny staż kierunkowy. Odpowiednie wykształcenie jest warunkiem koniecznym wynikającym z obowiązujących przepisów prawnych.

Zawód ten ma również jasno określoną ścieżkę kariery - jest ona pięciostopniowa. Taki pracownik może pracować jako:

główny specjalista,

starszy specjalista,

specjalista,

starszy inspektor,

inspektor.

Zatrudnienie na poszczególnych stanowiskach uzależnione jest od wykształcenia oraz stażu pracy.

Podobnie jak w przypadku innych zawodów, nie wszystkiego można nauczyć się na studiach. Zdaniem Łukasza Wawrzyniaka absolwenci studiów wyższych o kierunku bezpieczeństwo znają doskonale metody oceny ryzyka zawodowego czy też wymogi związane ze szkoleniami BHP, jednak zdecydowanie brak im strategicznego podejścia do bezpieczeństwa czy odpowiedniego języka komunikacji, który będzie ich orężem w tworzeniu bezpiecznych warunków pracy.

Józef Witczak nie ma też wątpliwości, że BHP-owcy powinni cały czas się dokształcać i doskonalić swoją wiedzę i umiejętności.

- Prawo w Polsce zmienia się bardzo często, najlepszym przykładem są ostatnie zapisy odnoszące się do zasad wykonywania pracy zdalnej, a my powinniśmy na te wszystkie zmiany reagować na bieżąco, więc idea ciągłego doskonalenia się jest w naszym zawodzie jak najbardziej żywa - podsumowuje rozmówca PulsHR.pl.

Co ważne, wiedza jest też mocno zależna od branży, z jaką związany jest BHP-owiec. Inny zakres wiedzy będzie musiał mieć BHP-owiec pracujący w firmach z sektora medycznego czy w szpitalach, a inny związany na co dzień z firmami górniczymi czy spożywczymi.

Z kolei Łukasz Wawrzyniak zapytany o cechy, jakie powinien posiadać dobry BHP-owiec, w pierwszej kolejności mówi o obserwacji świata.

- Kandydat do pracy w BHP powinien być bacznym obserwatorem, musi być dociekliwy, nieustępliwy. Mieć dar przekonywania i w sposób logiczny i analityczny uzasadniać drogi rozwoju bezpieczeństwa w organizacji. Skoro bezpieczeństwo pracy dotyka każdą osobę mającą styczność z zakładem pracy, to ekspert BHP powinien być także komunikatywny z otoczeniem, gdyż jego działania mają bezpośrednie przełożenie na warunki, w jakich pracują i przebywają ludzie - twierdzi Wawrzyniak.

Ile zarabia specjalista BHP? Stawki oscylują w okolicy średniej krajowej

Józef Witczak przyznaje, że BHP-owcom daleko do poziomu wynagrodzeń, jakie mają prezesi największych banków czy firm farmaceutycznych.

- Na pewno nie jest to też stawka minimalna. Wynagrodzenia BHP-owca oscylują bliżej średniej krajowej - przyznaje nasz rozmówca. Jak dodaje, pensje zależne są od wielu czynników. Nie tylko od doświadczenia pracownika, ale również od sposobu zatrudnienia go czy wielkości firmy, dla której pracuje. - Dlatego nasze wynagrodzenia, nawet na tych samych stanowiskach, mogą się od siebie różnić nawet o kilkaset złotych - zaznacza.

Więcej światła na stawki w branży rzuca raport portalu wynagrodzenia.pl. Wynika z niego, że mediana (dokładnie połowa pracowników zarabia więcej, a połowa mniej) na stanowisku specjalisty ds. BHP wynosi 6 150 zł brutto. Co drugi pracownik zarabiał od 5 tys. zł do 7 710 zł. 25 proc. najgorzej wynagradzanych otrzymywało pensję poniżej 5 tys. zł brutto. Na zarobki powyżej 7 710 zł brutto może liczyć grupa 25 proc. najlepiej opłacanych specjalistów ds. BHP.

Dzień Pracownika Służby BHP został wprowadzony podczas Kongresu Służby BHP w październiku 2010 r. Ma być okazją do przypominania o ważnej roli, jaką sektor pełni na rynku pracy (fot. Shutterstock)

Młodszy specjalista zarabia - jak podaje portal wynagrodzenia.pl - 5 140 zł brutto (mediana). Co drugi otrzymuje pensję od 4 240 zł do 5 840 zł. 25 proc. najgorzej wynagradzanych zarabia poniżej 4 240 zł brutto. A 25 proc. najlepiej zarabiających otrzymuje powyżej 5 840 zł brutto.

Z kolei mediana na stanowisku starszego specjalisty ds. BHP wynosi 7 050 zł brutto. Co drugi pracownik otrzymuje pensję od 5 800 zł do 9 050 zł. 25 proc. najgorzej wynagradzanych starszych specjalistów ds. BHP zarabia poniżej 5 800 zł brutto. 25 proc. najlepiej wynagradzanych zarabia powyżej 9 050 zł brutto.

Problemy? Józef Witczak wymienia jeden. - Bardzo ważne jest, żeby potencjalne regulacje prawne konsultować ze środowiskiem, którego one dotyczą i z tych wskazówek korzystać. Tymczasem w wielu przypadkach, jak również w naszym, nie zawsze tak się dzieje. O zmianach decydują politycy, którzy się niejednokrotnie nie znają na naszej branży, i nie zawsze robią to w taki sposób, jakiego oczekiwałoby środowisko czy branża - mówi.

Dzień Pracownika Służby BHP został wprowadzony podczas Kongresu Służby BHP w październiku 2010 r. Ma być okazją do przypominania o roli, jaką ten sektor pełni na rynku pracy.

