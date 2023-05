Monitoring tak, ale bez dźwięku. Co wolno, a czego nie wolno pracodawcy

Decyzję o wprowadzeniu monitoringu pracodawca co do zasady podejmuje samodzielnie (Fot. Shutterstock)

Technologia monitoringu staje się coraz bardziej zaawansowana i przystępna cenowo, co przyczynia się do jej rozpowszechnienia. Istnieje przynajmniej kilka powodów, dla których przedsiębiorstwa decydują się na wdrożenie systemów monitoringu:

Międzynarodowe badania wskazują wpływ monitoringu wizyjnego na wydajność i zachowania pracowników oraz korzyści związane z zastosowaniem takich systemów. Analiza przeprowadzona przez Welsha i Farringtonai wykazała, że monitoring wizyjny wpływa na redukcję zachowań przestępczych w miejscach o ograniczonej dostępności nawet o 51 proc.

Badanie opublikowane w National Library of Medicine ujawniło, że zastosowanie monitoringu wpływa na wzrost bezpieczeństwa pracowników oraz służby zdrowia w szpitalach. Z kolei raport opublikowany przez European Agency for Safety and Health at Workiii (EU-OSHA, 2013) wskazuje, że monitoring wizyjny poprawia nie tylko bezpieczeństwo pracowników, ale też przyczynia się do redukcji wypadków oraz zwiększenia zadowolenia z pracy.

Podstawa legalności monitoringu wizyjnego. O tym trzeba pamiętać

Podstawowe regulacje prawne dotyczące monitoringu w miejscu pracy znajdują się w Kodeksie pracy, w szczególności w art. 222 § 1.

Decyzję o wprowadzeniu pracodawca co do zasady podejmuje samodzielnie. Zasady prowadzenia monitoringu powinny jednak zostać ustalone w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub w obwieszczeniu (jeżeli w danej firmie nie obowiązuje układ zbiorowy i nie ma ona obowiązku wprowadzania regulaminu). Pracodawca powinien w nich w szczególności wskazać cel, zakres i sposób zastosowania monitoringu.

Stosowanie kamer ochrony w miejscu pracy musi być zgodne z zasadą proporcjonalności. Oznacza to, że zakres monitoringu powinien być ograniczony tylko do celów, dla których został wprowadzony, a czas przechowywania nagrań nie może być dłuższy niż niezbędny. Co ważne – niedozwolone jest nagrywanie dźwięku! Można nagrywać jedynie obraz.

Ważne jest również, aby pamiętać o prawie do informacji o monitoringu.

Jak informować pracowników o monitoringu? Jednoznacznie i skutecznie

Pracodawca jest zobowiązany poinformować pracowników o monitoringu w sposób jednoznaczny i skuteczny, nie później niż dwa tygodnie przez jego uruchomieniem. Informacja może być przekazana pracownikom e-mailowo, poprzez zamieszczenie informacji w intranecie, czy na tablicy informacyjnej. Nowo zatrudnieni pracownicy powinni otrzymać taką informację na piśmie przed dopuszczeniem do pracy.

Dodatkowo pomieszczenia oraz teren objęty systemem kamer powinien zostać przez pracodawcę oznaczony w sposób widoczny i czytelny jeszcze przed uruchomieniem monitoringu.

Co powinna zawierać informacja o monitoringu?

Informacje przekazane pracownikom powinny zawierać przynajmniej następujące elementy:

Identyfikację administratora danych, czyli osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych w ramach monitoringu (zazwyczaj pracodawca lub firma zewnętrzna).

Cel monitoringu, np. ochrona mienia, zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa wydajności.

Zakres monitoringu, czyli obszary objęte kamerami oraz ewentualne ograniczenia w dostępie do nagrań.

Okres przechowywania danych, czyli informacje o czasie, przez jaki nagrania będą przechowywane zgodnie z RODO lub kodeksem pracy.

Informacje o prawach pracowników w zakresie ochrony danych osobowych, np. prawo dostępu do danych, prawo żądania sprostowania czy usunięcia danych.

Przestrzeganie obowiązku informowania pracowników jest kluczowe dla legalności monitoringu w miejscu pracy oraz zapewnienia poszanowania praw i prywatności pracowników.

Monitoring powinien obejmować tylko te obszary, które są niezbędne do osiągnięcia celu monitoringu. Nie można stosować kamer w miejscach, gdzie pracownicy mogą mieć uzasadnione oczekiwanie prywatności, takich jak łazienki, szatnie, toalety, stołówki. Podstawową zasadą jest, że monitorowanie powinno być stosowane zawsze zgodnie z prawem oraz etyką, a także poszanowaniem godności ludzkiej.

Monitoring podczas pracy zdalnej. Prawodawca musi pamiętać o przepisach

Radca prawny Malwina Stasiewicz podkreśla, że pracodawca ma możliwość kontrolowania czy też monitorowania pracowników zdalnych.

- W przypadku, gdy praca świadczona jest zdalnie, pracodawca ma możliwość weryfikowania, czy zatrudniony rzeczywiście świadczy pracę w czasie do tego przeznaczonym. Należy jednak pamiętać, że kontrola lub monitorowanie pracowników przez pracodawcę musi odbywać się z poszanowaniem godności i innych dóbr osobistych pracowników - mówi Malwina Stasiewicz.

Pracodawca może skontrolować pracownika, ale przepisy nie wskazują za pomocą jakich metod. Pewnym obostrzeniem jest prowadzenie działań z poszanowaniem praw pracowniczych i praw człowieka.

- Pracodawca ma możliwość skorzystania z wszelkich form sprawowania kontroli działań pracownika - z jednym zastrzeżeniem. Pracownik musi wiedzieć, że jest poddawany monitorowaniu. Oznacza to, że tego typu regulacje powinny być wprost wskazane w treści umowy o pracę lub w dokumentach wewnątrzzakładowych. W przypadku, gdy konieczność pracy zdalnej pojawiła się ad hoc i pracodawca nie dysponuje stosownymi dokumentami, za zasadne uważam indywidualne poinformowanie pracownika o zamiarze kontroli jego działań podejmowanych w czasie pracy - wyjaśnia Malwina Stasiewicz.

