Molestowany mężczyzna nie cierpi mniej

Mniej więcej co czwarty Polak w swoim życiu zawodowym był świadkiem lub padł ofiarą molestowania seksualnego. Przyznało się do tego 26 proc. Polek i 22 proc. Polaków.

- Z góry zakładamy, że kobiety cierpią bardziej, a mężczyźni są tym mniej dotknięci. Ludzie kojarzą molestowanie seksualne głównie z kobietami, a gdy dotyczy ono mężczyzn, odbierają to jako żart - mówi Marta Drinčić.

Z badań wynika, że raz z tego typu zjawiskiem spotkało się 12 proc. mężczyzn (10 proc. kobiet), kilka razy 6 proc. (11 proc. kobiet), wiele razy 2 proc. (2 proc. kobiet). Odpowiedź "dzieje się to praktycznie cały czas" wskazało 2 proc. badanych, tylko o 1 proc. mniej niż u kobiet.

"Stary, co z tobą? Nie chciałeś jej przelecieć?", "A może jesteś gejem?", "Taka szansa, a ty nic?" - to tylko niektóre z reakcji, jakie słyszą mężczyźni, którzy w swoim zawodowym życiu spotkali się z problemem molestowania seksualnego.

Paweł (imię zmienione) pracuje w branży gastronomicznej. W rozmowie z nami już na samym początku podkreśla, że sytuacje molestowania seksualnego zdecydowanie częściej zdarzają się w przypadku kobiet. To nie oznacza jednak, że przez kilkanaście lat w branży (na różnych stanowiskach) nie spotkał się z przypadkami napastliwego zachowania.

- Pomijam epizody kelnerskie na początku mojej pracy, bo tu każdy zaliczał spotkania z pijanymi klientami i klientkami, często niemające nic wspólnego z molestowaniem. W głowie utkwiła mi mocno jedna z właścicielek restauracji, gdzie pracowałem jako kucharz. Pani ewidentnie lubiła rzucać dwuznacznościami w stronę obsługi. Na szczęście po kilku sytuacjach wszyscy zgodnie i dość stanowczo powiedzieliśmy, że nie życzymy sobie insynuacji, sprośnych żarcików, słabych zalotów, dotykania. Pomogło i takie sytuacje się nie powtarzały - mówi w rozmowie z nami.

Paweł wraz z kolegami się postawili i wiele wskazuje na to, że mieli szczęście. Molestowanie seksualne mężczyzn w pracy, choć mówi się o nim mało i niezbyt głośno, to realny problem, którego wielkość może być dla wielu zaskoczeniem.

Molestowanych mężczyzn jest mniej, co nie oznacza, że sytuacje są marginalne

Z opublikowanego w 2018 roku badania CBOS-u "Molestowanie seksualne" wynika, że problem molestowania wśród mężczyzn jest spory. Ogółem z deklaracji wynikało, że

obiektem molestowania seksualnego była mniej więcej jedna ósma dorosłych Polaków - co szósta kobieta i co dwunasty mężczyzna.

Podobny obraz molestowania w pracy wyłania się z opublikowanych w 2022 roku badań serwisu interviewme.pl "Molestowanie seksualne w pracy w Polsce. Badanie 2021".

Wynika z niego, że mniej więcej co czwarty Polak w swoim życiu zawodowym był świadkiem lub padł ofiarą molestowania seksualnego. Ofiarami tego zjawiska nieco częściej padają kobiety. Przyznało się do tego 26 proc. Polek i 22 proc. Polaków.

Słowo "przyznało" wydaje się wyjątkowo istotne. Problemem jest bowiem wstyd przed publicznym przyznaniem się do tego typu sytuacji. Zarówno w przypadku kobiet, jak i przede wszystkim w przypadku mężczyzn.

Z badania Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego wynika, że aż 70,6 proc. przypadków molestowania w miejscu pracy nie zostało zgłoszonych i ujawnionych. Badanie było punktem wyjścia dla kampanii #reagujostro, która co prawda skupia się na molestowaniu seksualnym kobiet w miejscu pracy, jednak jasno pokazuje, dlaczego tego typu sytuacje nie są zgłaszane.

46,8 proc. uczestniczących w badaniu kobiet uznało, że wydarzenia noszące znamiona molestowania były zbyt błahe, by je zgłaszać. Kolejne 40,5 proc. sądziło, że nikt nic nie zrobi w tej sprawie. 38 proc. badanych zaznaczyło, że poradziło sobie samodzielnie. 30,4 proc. czuło wstyd lub zażenowanie. 19 proc. wskazało, że nikt by im nie uwierzył, zaś 15,2 proc. bało się konsekwencji ze strony sprawcy/sprawczyni.

- Zdecydowanie rzadziej słyszymy i czytamy o tego typu sytuacjach w kontekście mężczyzn. Może to być związane z faktem, że więcej kobiet niż mężczyzn doświadcza molestowania. Ponadto mężczyźnie niewątpliwie trudniej jest prezentować siebie jako ofiarę, stroną słabszą, pokrzywdzoną. Wydaje się, że sprzeciwianie się kobiecym zalotom postrzegane jest jako niemęskie i może stać się powodem do uszczypliwych żartów - komentuje dla PulsHR.pl adwokat Aneta Sołtysik z Kancelarii Kupilas i Krupa.

Silne stereotypy i przekonanie, że mężczyzn boli mniej

Ze wspomnianego badania InterviewMe wynika, że 67 proc. mężczyzn uznaje molestowanie seksualne w miejscu pracy za realny problem (podobnego zdania jest 77 proc. kobiet).

Na pytanie, czy kiedykolwiek padłeś ofiarą molestowania seksualnego, przecząco odpowiedziało 78 proc. mężczyzn (74 proc. kobiet). Raz z tego typu zjawiskiem spotkało się 12 proc. (10 proc. kobiet), kilka razy 6 proc. (11 proc. kobiet), wiele razy 2 proc. (2 proc. kobiet). Odpowiedź "dzieje się to praktycznie cały czas" wskazało 2 proc. badanych, tylko o 1 proc. mniej niż u kobiet.

Skąd zatem przekonanie, że molestowanie seksualne mężczyzn dotyka rzadko i mniej boli? Psycholog Marta Drinčić z Helping Hand przywołuje badania przeprowadzone przez dr Annę Studzińską dotyczące różnic w postrzeganiu molestowania seksualnego.

- Badania ukazują, jak oceniamy cierpienie innych w wyniku molestowania seksualnego. Otóż bierzemy pod uwagę ich płeć biologiczną. Z góry zakładamy, że kobiety cierpią bardziej, a mężczyźni są tym mniej dotknięci. Ludzie kojarzą molestowanie seksualne głównie z kobietami, a gdy dotyczy ono mężczyzn, odbierają to jako żart. Mężczyźni również doświadczają molestowania i ma to na nich równie negatywny wpływ, co na kobiety, mimo panującego stereotypu męskości - komentuje Marta Drinčić.

Jak dodaje, sporym problemem są liczne stereotypy dotyczące poszczególnych płci oraz postrzeganie płci przez pryzmat ról, jakie mają pełnić w społeczeństwie.

- Chłopcy przez lata wychowywani byli na „twardzieli”, którzy muszą sobie radzić w trudnych sytuacjach, nie okazując emocji, bo to oznaka słabości. To ukształtowało wiele „krzywdzących” społecznych przekonań dotyczących mężczyzn i konieczności poradzenia sobie z trudnymi doświadczeniami, często bez korzystania z dostępnego wsparcia - dodaje Drinčić.

Nie szydź, interweniuj, porozmawiaj, wyjaśnij, ucisz plotki

Jak pokazuje badanie "Molestowanie seksualne w pracy w Polsce", mężczyźni najczęściej padają ofiarami molestowania przez swoich współpracowników i bezpośrednich przełożonych.

Przez kogo byłeś molestowany w miejscu pracy? Źródło: Molestowanie seksualne w pracy w Polsce. Badanie 2021

W konsekwencji takich sytuacji 28 proc. molestowanych odeszło z pracy, 25 proc. musiało skorzystać z pomocy psychoterapeuty lub psychiatry. W depresję wpadło 9 proc. z nich, dokładnie tylu samo miało myśli samobójcze. Do próby samobójczej przyznało się 6 proc. badanych.

- Molestowanie wiąże się nie tylko z wymiarem fizycznym, ale również psychologicznym. Przez lata było tematem tabu. Mężczyźni mogą czuć się bezradni, pokonani czy pozbawieni męskości. Wiąże się to m.in. ze strachem, że ktoś będzie kwestionował ich męskość oraz orientację seksualną. Wiele badań pokazuje, że molestowanie seksualne w taki sam sposób oddziałuje zarówno na mężczyzn, jak i na kobiety. Na dobrostan osoby, która doświadczyła molestowania, płeć nie ma wpływu - wyjaśnia Marta Drinčić.

Pracownik musi być pewny, że jego zgłoszenie o molestowaniu seksualnym zostanie potraktowane poważnie (fot. Charles de Luvio/Unsplash)

Mądry szef (zakładając, że to nie on molestuje) powinien wykazać się taktem i empatią.

- Przede wszystkim szef nie powinien ignorować zgłoszenia o molestowaniu seksualnym. Niedopuszczalne jest żartowanie lub umniejszanie zaistniałej sytuacji. A już poklepywanie po plecach z wyrazami uznania: "Stary, gratuluję, taka laska…" wykracza poza wszelkie normy moralne i zasady etyki zawodowej - wyjaśnia Ewa Wójcikowska, strateg komunikacji PR. - Zgłoszenie do odpowiedniego działu, przeprowadzenie dochodzenia, sankcje wobec sprawcy molestowania, wsparcie dla ofiary, szkolenia dla pozostałych pracowników, dostęp do psychologa. Tak powinna wyglądać procedura w świecie idealnym.

Wyjątkowo istotne jest przeprowadzanie odpowiednich szkoleń i rozmów z zespołem. 21 proc. badanych, którzy doświadczyli molestowania, spotkało się z ostracyzmem ze strony współpracowników.

- Projektując komunikację wewnętrzną w sytuacji kryzysowej - bo z taką mamy do czynienia, kiedy w firmie nastąpiło molestowanie seksualne - należy pamiętać przede wszystkim o poszanowaniu praw i uczuć ofiary. Innymi słowy, nie informujemy, kto był molestowany. Nie podajemy też żadnych informacji, które mogłyby ułatwić jej identyfikację. Nie ukrywamy natomiast, że do molestowania doszło. Firmowe korytarze i tak będą płonęły od plotek. Należy jak najszybciej te emocje uspokoić. To jest główne zadanie komunikacji - wyjaśnia.

Pracownik, który zdecyduje się zgłosić sprawę przełożonemu lub działowi HR, powinien czuć przede wszystkim wsparcie.

- Przede wszystkim pracownik musi być pewny, że jego zgłoszenie o molestowaniu seksualnym zostanie potraktowane poważnie, a on sam nie będzie wtórnie wiktymizowany. Zadaniem działu HR jest wyjaśnienie zaistniałej sytuacji - ocena, czy do molestowania seksualnego faktycznie doszło, jeżeli tak, należy uruchomić odpowiednie procedury. Ważne, aby HR nie próbował wpływać na pracownika, by ten zastanowił się, czy chce ujawniać zachowania, które budzą jego sprzeciw, bo dotyczą np. bezpośredniego przełożonego lub przełożonej albo bardzo ważnego dla firmy klienta. Innymi słowy, niedopuszczalna jest próba zamiecenia sprawy pod dywan. To broń obosieczna - dodaje Ewa Wójcikowska.

Niestosowne uwagi, żarty, aluzje, niechciany dotyk - molestowanie niejedno na imię

Na początku definicja prawna molestowania. Zgodnie z art. 183a § 6. Kodeksu pracy:

Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne).

Zachowania o charakterze molestowania seksualnego mogą przybierać różne formy.

- W orzecznictwie sądowym wskazuje się, że mogą to być nawet niestosowne uwagi na temat wyglądu, wieku, sytuacji rodzinnej, lubieżne spojrzenia, dotykanie czy innego rodzaju gesty o charakterze seksualnym, może być to także rozmowa o podtekście erotycznym. Molestowanie seksualne obejmuje także komentarze, żarty i aluzje o charakterze seksualnym. Wskazuje się, że w przypadku molestowania nie jest wymagana ciągłość i długotrwałość niepożądanego zachowania, lecz dla stwierdzenia odpowiedzialności pracodawcy wystarczający jest jednorazowy akt - wyjaśnia Aneta Sołtysik.

Wachlarz sytuacji uznawanych za molestowanie jest zatem spory. Jeśli pracownik ma do czynienia z tego typu sytuacją, powinien powiadomić pracodawcę (o ile to nie szef/szefowa jest osobą molestującą) lub Państwową Inspekcję Pracy.

- Zgodnie z przepisami na podstawie całokształtu zebranego w sprawie materiału dowodowego sąd ocenia, czy zeznania pokrzywdzonego pracownika są wiarygodne. Zazwyczaj sądy dopuszczają dowody z opinii biegłych sądowych z zakresu psychologii i psychiatrii, które mają na celu ustalić, czy pokrzywdzony pracownik jest osobą wiarygodną, bez skłonności do konfabulacji. Przydatne są również zeznania świadków, którzy wskażą sądowi, jaką osobą jest sprawca. Warto zadbać o zabezpieczenie wiadomości SMS czy e-mail - wyjaśnia Aneta Sołtysik.

Rygor dowodowy w tego typu sprawach jest obniżony, wystarczy uprawdopodobnienie, a nie bezwzględne udowodnienie, iż dochodziło do molestowania seksualnego (w przeciwieństwie do mobbingu).

W listopadzie 2018 roku Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że „w sprawie o naruszenie zasady równego traktowania przez molestowanie seksualne pracownik ma uprawdopodobnić wystąpienie zachowania o charakterze seksualnym oraz swój sprzeciw na takie zachowanie (np. przez unikanie kontaktów ze sprawcą lub nieodwzajemnianie zachowań sprawcy, art. 183a § 6 k.p.)".

- Wówczas na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że nie doszło do naruszenia zasady równego traktowania, z wyłączeniem możliwości uzasadnienia molestowania seksualnego jakimikolwiek obiektywnymi powodami - dodaje adwokat.

Pracownikowi przysługuje prawo do ubiegania się przed sądem pracy o odszkodowanie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

W przypadku wszczęcia postępowania karnego pokrzywdzony pracownik może domagać się zadośćuczynienia za krzywdę na podstawie art. 46 Kodeksu karnego.

