Mobbingowani pracownicy muszą pokonać dwóch przeciwników. Mobbera i polskie prawo

Anna Makowska, prezes Krajowego Stowarzyszenia Antymobbingowego : Zacząć od zrobienia porządku z samym sobą. Jeśli wcześniej nie prowadziliśmy żadnego dziennika, w którym opisywaliśmy, jakie zdarzenia, które nas dotyczą, są przejawem mobbingu, to trzeba zacząć to spisywać. Wystarczy, że przygotujemy kartkę, zeszyt, cokolwiek i będziemy zapisywać każde zachowanie szefa czy współpracownika, które uznamy za mobbing. Najlepiej robić to przez kilka dni z rzędu.

Jeżeli mamy to wszystko spisane, to dopiero wówczas zaglądamy do Kodeksu pracy, bierzemy zakreślacz i czytając definicję mobbingu, zaznaczamy przepisy, które odpowiadają sytuacjom, z jakimi się mierzymy. To bardzo ważne, bo jeżeli to zrobimy w odwrotnej kolejności i najpierw sięgniemy do kodeksu, przeczytamy definicję, a potem będziemy spisywali wspomnienia, to często będziemy naciągać te przykłady, by pod nią pasowały. A tak mamy czarno na białym co się dzieje.

Musimy też zajrzeć do innych kodeksów, w których znajdują się przepisy dotyczące obowiązków pracodawcy względem pracownika. Są to Kodeks karny 218 §1a oraz Kodeks cywilny art 23 i 24.

W taki sposób, jak powyżej opisałam, formułujemy zarzuty. Bo jedno zdarzenie każda osoba może odebrać inaczej. W sytuacji, kiedy ktoś podszedł do naszego biurka i wziął długopis, można powiedzieć „zabrałeś mi długopis bez pozwolenia”, ale też „ukradłeś mi długopis” lub też „pożyczyłeś sobie długopis”. To jest jedna i ta sama czynność, jedno zdarzenie, ale jego oceny są różne.

Chyba to jest największym wyzwaniem w rozpoznaniu mobbingu.

Jesteśmy różni. Różnie odbieramy te same rzeczy. Mamy prawo do takiego, a nie innego odbioru zachowań mobbera, ponieważ mamy własną wrażliwość. Nie każdy tak samo reaguje na daną sytuację.

Dobrze. Mamy notatki. Mamy zaznaczone sytuacje, które spełniają definicję mobbingu. Co dalej?

Zaczynamy pisać pismo do pracodawcy.

Dlaczego do niego, a nie do Państwowej Inspekcji Pracy? Szukając informacji w internecie o mobbingu, najczęściej to PIP podawany jest jako adresat takiej skargi.

I to jest błędna informacja! PIP nie ma narzędzi, które służyłyby do karania mobbera. W ogóle w Polsce nie ma narzędzi, które karzą mobbera. Tak naprawdę karze się tylko i wyłącznie pracodawcę – i to za nieprzeciwdziałanie mobbingowi, czyli za brak profilaktyki. Brak takich działań wskazuje na to, że pracodawca nie ma dobrych chęci w tym zakresie.

W naszym prawie Kodeks pracy przewiduje, że to pracodawca jest zobowiązany przeciwdziałać mobbingowi. W związku z czym wnosimy o przeciwdziałanie mobbingowi do niego. I tu ważna kwestia: w takim piśmie nie opowiadamy historii, nie rozpisujemy się, ale dajemy przykłady – krótko, zwięźle i na temat – sytuacji, w których doszło do mobbingu. Jeżeli są one zwielokrotnione, to w piśmie warto opisać te najważniejsze, a resztę umieścić w załączniku.

Co dalej?

Czekamy na reakcję pracodawcy. Przy czym warto pamiętać, że obecnie wszystkie organizacje mają obowiązek posiadać opracowane procedury antymobbingowe. Musimy postępować zgodnie z nimi, wiedzieć komu zgłosić mobbing, w jaki sposób to zrobić. Nie wiemy, co zrobi pracodawca. W tej kwestii nie ma żadnych wskazań, zaleceń.

A co robi najczęściej?

Najczęściej powołuje komisję antymobbingową. Jeżeli tak zrobi, to warto by zasiadali w niej nie tylko przedstawiciele HR i władz firmy, ale też przedstawiciele pracowników. Bardzo ważne jest to, aby każda ze stron miała możliwość przedstawienia swojej opinii. Taką możliwość powinna mieć zarówno ofiara, jak i potencjalny mobber.

Bez względu na to, jaki będzie wynik posiedzenia komisji, my mamy prawo wnieść sprawę do Sądu Pracy z art 94.

Z danych PIP wynika, że w pierwszym półroczu 2022 wpłynęły do nich 1003 skargi na temat mobbingu. Tylko 21 było zasadnych w całości. 34 skargi uznano za zasadne częściowo, 724 – niemożliwe do ustalenia, a 223 – bezzasadne. Poprzednie lata wyglądają bardzo podobnie.

PIP kontroluje dokumentację, nie może robić przesłuchań, a to przecież podstawa do ustalenia, czy zaistniał mobbing. Ustalenie, czy doszło do mobbingu, jest zadaniem sądu.

Dokumentacja dokumentacją, ale te liczby pokazują, jak trudno udowodnić mobbing. Dlaczego?

Wszystko dzieje się w sferze naszej psychiki. Mobber oddziałuje na konkretną psychikę, na konkretną osobowość, a każda osoba reaguje inaczej. Mobber wcześniej stara się zdobyć informacje o ofierze – znając je, doskonale wie, jaką ma ona słabość i uderza bardzo trafnie.

A dlaczego to jest takie trudne? Bo każdy daną sytuację odbiera inaczej. Nie możemy mierzyć mobbingu własną miarą ani jako ofiary, ani jako obserwatorzy. To, że nas coś nie dotyka, nie znaczy, że kogoś nie zaboli w sferze psychicznej. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której pracownik jest bardzo religijny, nienawidzi przekleństw, a mobber cały czas przeklina w jego obecności. Robi to celowo, z pełną premedytacją. Nikt na to nie reaguje, bo wszyscy są do tego przyzwyczajeni, ale dla tej jednej osoby jest to naprawdę bolesne.

Ustalenie, czy doszło do mobbingu, jest zadaniem sądu (fot. Unsplash/ Elisa Ventur)

Z doświadczenia wiem, że mobbing zrozumieją tylko i wyłącznie osoby, które go doznały. Osoby niemające takich przeżyć, nawet gdyby były bardzo empatyczne, dobre i uczuciowe, nigdy do końca nie zrozumieją tego zjawiska.

To jak skutecznie ukarać mobbera?

Niestety, ale musimy zgłosić to albo do prokuratury, albo wystąpić z powództwa cywilnego przeciwko mobberowi. Sąd pracy daje nam możliwość oskarżenia wyłącznie pracodawcy. Pracodawca oczywiście może poczynić kroki w stosunku do mobbera, może również tytułem regresu odzyskać pieniądze, które zapłaci, gdyby miał zasądzone odszkodowanie albo zadośćuczynienie. Natomiast nie karze się mobbera. A o to przecież powinno w tym wszystkim chodzić.

Dlatego też bardzo często wskazuję na to, żeby do sądu odwoływać się do działań takiego człowieka, nie nazywając ich działaniami mobbingowymi, a nękaniem, dręczeniem, zastraszaniem, naruszeniem dóbr osobistych (bardzo ważny przepis). To są działania, które zapisane zostały w innych kodeksach, niż Kodeks pracy. Tylko w ten sposób ukarzemy bezpośrednio sprawcę. Jeśli będziemy mówić o mobbingu, uwaga skupi się na pracodawcy.

A pamiętajmy, że w sytuacji, kiedy musimy wystąpić do sądu, oskarżamy pracodawcę. Jeżeli jesteśmy z nim w stosunku pracy, to oczywiste jest, że nasza pozycja bardzo się osłabi. W związku z powyższym musimy pamiętać o tym, że pracodawca nie ma żadnego interesu przyznać, że w firmie występuje mobbing i przyznać ofierze rację. Dlatego przegrywamy te sprawy, dlatego jest ich tak mało. Bo pracodawca, cały zespół prawników, którzy za nim stoją, bronią przede wszystkim siebie. A broniąc siebie, muszą bronić mobbera. To błędne koło przepisów, z którym walczę od lat.

Jest też drugi poważny problem. W sytuacji, kiedy nie mamy zastrzeżeń do pracodawcy, ale do jednej osoby, która w stosunku do nas stosuje niewłaściwe metody zarządzania lub w sposób niewłaściwy wpływa na relacje międzyludzkie, oskarżając pracodawcę i jednocześnie chcąc tam dalej pracować, robimy sobie ogromną krzywdę. Sobie i pracodawcy. Tymczasem mobber – główne źródło problemu – jest tylko świadkiem.

Były próby zmiany prawa?

W trakcie rządów opozycji PiS chciał zmian, ale kiedy przejęli władzę, prace stanęły w miejscu. W efekcie cała sfera prawna nie zauważa tej sprzeczności. Bo przepis zawarty w Kodeksie pracy jest z gruntu dyskryminujący ofiarę. Przecież mobber działa z premedytacją i dla własnej wymiernej korzyści.

Pamiętajmy, że mobbing trzeba w całości udowodnić, a bardzo często odbywa się on w cztery oczy, bez świadków, często emocje, jakie nami targają, nie pozwalają nam na to, żeby zawalczyć o siebie. Bo trauma spowodowana przez mobbing porównana jest do przeżyć w obozie koncentracyjnym. Nie zawsze jesteśmy w stanie walczyć. Do tego to kosztuje. Jak ktoś występuje przeciwko pracodawcy, to musi się liczyć z tym, że pracodawca ma dobrego prawnika, a on musi opłacić sobie go sam.

Wynika z tego, że prawo stoi na drodze do skutecznego zgłoszenia mobbingu?

Dokładnie. Podstawową rzeczą jest to, że oskarżamy pracodawcę, a nie mobbera. Pracodawca nieraz nie ma pojęcia, że ma takiego człowieka w swoim zakładzie pracy, a jeśli zostanie oskarżony, no to logicznym jest, że będzie się bronił. Broni więc również mobbera. Nie rozumiem, czemu nikt nie chce zmienić prawa.

Które przepisy powinny to uregulować?

Kodeks pracy nie karze. Zapisy dotyczące karania mobberów powinny znaleźć się w Kodeksie karnym.

Jeśli udowodnimy mobbing danej sobie, to ona będzie miała zaznaczone to w zawodowych papierach?

Nie.

Nie ma wpisu na świadectwie informującego o takim przewinieniu? W końcu dotyczyło to środowiska pracy.

Nie ma czegoś takiego. Nawet nie wolno zaczerpnąć informacji na temat tej osoby. Jeśli mamy świadectwo pracy z poprzedniej firmy, oficjalnie nie wolno zadzwonić tam i zapytać, co to za człowiek. Takie pytanie jest karalne. Tak samo jak odpowiedź. Pozostaje poczta pantoflowa, a ta choć w dużej mierze skuteczna, to nie zawsze przekazuje wszystko tak, jak się należy.

Ile toczą się w firmie sprawy o mobbing? I jaki mają najczęściej wynik?

Jest to trudne do ustalenia, ponieważ nikt się tym nie chwali.

A jak to wygląda w sądach? Dużo jest tego typu spraw? Kto je wygrywa?

Statystyki są przygnębiające, w porównaniu ze skalą tego zjawiska. Z moich doświadczeń wiem, że co trzecia firma w Polsce boryka się z tym problemem na różnych szczeblach zarządzania, a do sądu trafiają jednostkowe sprawy, ponieważ szansa na wygraną jest minimalna. A wygrywa ten ktoś, kogo stać na bardzo dobrego prawnika.

Wróćmy do wcześniejszego wątku. Mówiła pani o notatniku, ale jak skutecznie zbierać dowody i co nimi może być?

Maile, SMS, rozmowy na komunikatorach – to wszystko są dowody. Warto robić notatki służbowe, czyli spisać polecenie ustne – nieraz absurdalne i kuriozalne – wydane przez szefa i dać mu do podpisania taką kartkę lub też wysłać do niego mail w tej sprawie, z prośbą o potwierdzenie zleconego zadania. Taki wpis może brzmieć następująco: „w związku z poleceniem ustnym wydanym w dniu takim i takim, o godz. takiej i takiej, w takich i takich okolicznościach, które brzmiało …, bardzo proszę o potwierdzenie zlecenia na piśmie”.

Mobber często jawi się innym jako miły, wiarygodny, uprzejmy i kompetentny człowiek (fot. Shutterstock)

To bardzo ważne, by po takiej rozmowie z mobberem od razu wszystko spisać i przekazać mu do podpisania notatkę służbową. Nam nic nie umknie, bo nie zdążymy zapomnieć, a w takiej sytuacja mobber będzie musiał się zastanowić nad tym, co zleca. Najgorsza jest walka na słowa. Dlatego warto o tym pamiętać. Warto zbierać więc wszelką dokumentację, archiwizować maile, notatki, pamiętać o świadkach.

Mobber często jawi się innym jako miły, wiarygodny, uprzejmy i kompetentny człowiek. I to może też być prawdziwy obraz, bo „potwór” nie zawsze wychodzi z mobbera i nie przy każdym.

Warto wybrać się do lekarza? Jeśli tak, do jakiego?

Dobrze jest to zrobić, po to, aby zdiagnozować swój stan zdrowia. Można zacząć od lekarza rodzinnego i opowiedzieć mu, dlaczego tak się czujemy. Tu też jest luka, bo nie jest dopowiedziane, jaki lekarz określa stan zdrowia. Nie są powoływani żadni eksperci na tę okoliczność. Nie wiadomo, czy dany stan zdrowia wyniknął ze względu na mobbing, czy ze względu na inne okoliczności towarzyszące tej osobie.

A często jest tak, że mobber wyciąga różne sytuacje rodzinne. Mówi, że traumy nie mamy przez niego, a na przykład jesteśmy w trakcie rozwodu, że nasze dzieci mają problemy w szkole i dlatego tak się zachowujemy, że przez to jesteśmy nadwrażliwi, a on nic złego nie robi. Dlatego potrzeba fachowców, którzy określą, czy stan zdrowia wynika z jednego, czy z drugiego.

Co trzeci badany pracownik w Polsce nie zrobiłby nic, gdyby w swoim miejscu pracy doznał mobbingu. 16 proc. anonimowo złożyłoby skargę do Państwowej Inspekcji Pracy, 11 proc. zgłosiłby sprawę zwierzchnikom lub pracodawcom, 7 proc. badanych odeszłoby z pracy, a tylko 4 proc. zwróciłoby się do sądu – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez UCE Research i platformę ePsycholodzy.pl. Boją się zemsty mobbera i zemsty szefa. Zaskoczyły panią wyniki tego badania?

Zupełnie nie. Taka jest prawda. Ale winę za to ponosi wspomniane przeze mnie już wielokrotnie prawo. Dyskryminację wystarczy uprawdopodobnić, a nie ma w tym nic trudnego. Wszyscy dostają urlop, a ja nie. Wszyscy dostają podwyżkę, a ja nie. To jest w dokumentach. Tymczasem mobbing, dużo trudniejszy do udowodnienia, który się dzieje bez świadków, trzeba w pełni udowodnić. Gdzie tu logika?

Kogo najczęściej wybiera na ofiarę mobber?

Zawsze pozbywa się tych najlepszych. Boi się ich, ma wobec nich ukryte, niecne zamiary.

Jakie?

Chce być od nich lepszy. Robi to też, żeby osiągnąć konkretny cel, awansować, dostać podwyżkę, pokazać siebie w lepszym świetle. Przypisuje sobie wszystkie sukcesy innych. Za porażki, nawet swoje, wini innych. Mobber zawsze działa świadomie, celowo. Niszczy innych, by osiągnąć korzyść. Na krzywdzie innych buduje swoją karierę.

Mobber to człowiek z kompleksami. Bo jak inaczej nazwać kogoś, to niewinną osobę straszy i mówi, że ją zniszczy? Jest takie słowo, którego najchętniej używa – podwładny. Ono idealnie określa relacje panujące między pracownikiem a mobberem. To nie jest współpraca, a bycie pod czyjąś władzą.

Czego chcą ofiary?

Nie chcą zemsty, chcą sprawiedliwości. Mobbing rujnuje całe ich życie, nie tylko zawodowe, ale też prywatne. To jest ogromna trauma, która zawsze wraca.

Gdzie szukać pomocy?

Warto zacząć od wizyty u lekarza i zadbania o własne zdrowie psychiczne. Pamiętajmy, że pracę można zmienić wiele razy, życie mamy tylko jedno i ono jest najważniejsze.

Dobrze jest dzwonić do takich organizacji, jak nasza, gdzie otrzyma się pomoc. Bo w mobbingu trzeba zawalczyć o siebie – w ten sposób podnosi się wartość człowieka. Jak tego zabraknie, to ofiara będzie żyła w poczuciu, że jest „beznadziejna”. A moment, w którym ofiara dojrzewa do rozpoczęcia walki o siebie, u każdego przypada w innym czasie. Wtedy zaczyna do niej docierać, że w niczym nie zawiniła, że to wszystko, co się dzieje, to wina mobbera. Ofiara nie ma w tym żadnej winy, gdyż zachowania mobbera są spowodowane wyłącznie jego osobistą niechęcią. Dlatego tak mnie boli, że nikt nie każe mobbera.

