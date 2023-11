Mobbing w firmie. "Niesłuszne oskarżenie może być bardzo krzywdzące"

Do najbardziej typowych przypadków mobbingu zalicza się nieprawidłowe zachowania na linii przełożony-pracownik. Jakie działania musi podjąć menedżer oskarżony o mobbing? Co z kolei powinien zrobić, jeśli są one bezpodstawne?

Definicja mobbingu z Kodeksu pracy mówi o działaniu bądź zachowaniu dotyczącym pracownika lub skierowanym przeciwko niemu, polegającym na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu go. Zachowania te mogą wywoływać u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, mają na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu.

Do najbardziej typowych przypadków mobbingu zalicza się nieprawidłowe zachowania na linii przełożony-pracownik. Warto jednak pamiętać, że odpowiedzialność spoczywa na pracodawcy - menedżer działa w imieniu firmy. Jeśli więc poszkodowana osoba wnosi pozew do sądu, to jest on skierowany przeciwko pracodawcy.

Do najbardziej typowych przypadków mobbingu zalicza się nieprawidłowe zachowania na linii przełożony-pracownik (fot. Shutterstock)

- Pracodawcy pozostają prawnie zobowiązani do przeciwdziałania mobbingowi. Najczęstszymi metodami w tym względzie, jakie podejmują pracodawcy, są prowadzenie szkoleń dla pracowników dotyczących mobbingu, nierównego traktowania i dyskryminacji oraz sporządzenie i wdrożenie tzw. procedury antymobbingowej. Procedury te mają służyć temu, aby pracodawcy na czas reagowali i podejmowali działania, które pozwolą uzdrowić sytuację i nie dadzą jej rozwinąć się w niekorzystnym kierunku. Innymi słowy rolą tej procedury jest z jednej strony ochrona ofiary mobbingu, a z drugiej strony ochrona pracodawcy przed zarzutem, iż nie przeciwdziałał mobbingowi – mówi adwokat, pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Prawa i Administracji Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej Łukasz Staszel.

Menedżer oskarżony o mobbing? Należy uruchomić odpowiednie procedury

Gdy menedżer zostaje oskarżony przez pracownika o mobbing, powinien działać zgodnie z wewnętrznymi procedurami. Adwokat Iwo Klisz z Kancelarii Klisz i Wspólnicy zwraca uwagę, że zwykle u większych pracodawców funkcjonuje procedura antymobbingowa, która przewiduje sposób składania i rozpatrywania tego typu sytuacji.

- W przypadku tego typu oskarżenia menedżer powinien postarać się, żeby jak najszybciej uruchomić procedurę przed komisją. Wówczas wyznaczone osoby przesłuchają świadków, zapoznają się z materiałami i dokonają odpowiednich ustaleń weryfikujących oskarżenia – mówi Iwo Klisz.

- Myślę, że w czasie prac komisji zaleciłbym menedżerowi unikać spotkań z pracownikiem bez obecności innych świadków, a także poruszania tematu skargi – dodaje.

"Niesłuszne oskarżenie o mobbing może być bardzo krzywdzące"

Może zdarzyć się sytuacja, że oskarżenia wobec menedżera będą bezpodstawne. Niesłuszne oskarżenia o mobbing stawiane są z reguły przez osoby roszczeniowe. Mogą one nie lubić swojego szefa czy pracy i w ten sposób wyładowują frustrację. Pracownicy mogą też w ten sposób bronić się przed zwolnieniem albo chcieć wyłudzić odszkodowanie. Niezależnie jednak od przyczyny fałszywych oskarżeń, menedżer musi sobie z nimi poradzić – tak, aby nie ucierpiała jego kariera.

- Skoro oskarżenia okazały się niesłuszne, menedżer powinien nie mieć sobie nic do zarzucenia i może zachowywać się naturalnie. Natomiast nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, żeby po pojawieniu się takich oskarżeń atmosfera wróciła do całkowitej normalności. Myślę, że w takiej sytuacji działania powinien podjąć pracodawca i albo rozdzielić te osoby, albo którąś z nich pożegnać – komentuje Iwo Klisz.

Łukasz Staszel zauważa z kolei, że przynajmniej część twierdzeń o mobbingu okazuje się w praktyce nieprawdziwa. Przełożony czy inna osoba obwiniana o stosowanie mobbingu może również się bronić.

- Działania w tym względzie, jakie przełożony powinien podjąć, to odniesienie się do stawianych mu zarzutów, zabezpieczenie w miarę możliwości korespondencji czy innych dowodów oraz aktywny udział w postępowaniu przed komisją antymobbingową – mówi Łukasz Staszel.

Część twierdzeń o mobbingu okazuje się w praktyce nieprawdziwa. Przełożony czy inna osoba obwiniana o stosowanie mobbingu może również się bronić (fot. Shutterstock)

Staszel zaznacza jednak, że bezpośrednia rozmowa potencjalnego sprawcy z potencjalną ofiarą nie zawsze jest najlepszym pomysłem. Jego zdaniem takie zagadnienia należy rozwiązywać w gronie osób bezstronnych, np. komisji antymobbingowej lub co najmniej osoby niezależnej.

- Spotkałem się już z sytuacją, gdy pracownik, który oskarżał o mobbing, po rozmowie z przełożonym (rzekomym sprawcą) twierdził w dalszym toku postępowania, że ta rozmowa miała na celu przekonanie go, aby zrezygnował z roszczeń. Innymi słowy, pracownik potraktował rozmowę bezpośrednią jako chęć wpłynięcia na niego poprzez zachęcanie do rezygnacji ze stosowania przysługujących mu środków ochrony prawnej – mówi Łukasz Staszel.

Zarówno pracodawca, jak i przełożony bądź inny pracownik niesłusznie pomówieni o mobbing mogą również podjąć kroki prawne związane z naruszeniem dóbr osobistych.

- Niesłuszne oskarżenie o mobbing może być bardzo krzywdzące i stanowić naruszenie dóbr osobistych. Z tego też względu niesłusznie pomówiony może w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego żądać zaprzestania działania czy usunięcia skutków takich działań (np. przeprosiny). Podstawą są tutaj odpowiednio przepisy art. 23 i 24 oraz 34 Kodeksu cywilnego – ocenia Łukasz Staszel.

Zwolnienie za niesłuszne oskarżenie? Wszystko zależy od sytuacji

Czy pracownik, który niesłusznie oskarżył menedżera o mobbing, może zostać zwolniony? To zależy. Jak zaznacza Iwo Klisz, sam fakt podjęcia przez pracownika obrony przed zachowaniami mającymi znamiona mobbingu nie może być podstawą do rozwiązania umowy o pracę.

- Jeżeli pracownik wadliwie kwalifikuje jako mobbing otrzymywane informacje zwrotne od menedżera lub też informacje krytyczne na temat jakości swojej pracy, to z reguły tego typu oskarżenie nie będzie powodem do zwolnienia. Natomiast jeżeli oskarżenie jest kłamliwe, zarzuca zachowania, które nie miały miejsca, a fakty te zostały dostatecznie zweryfikowane przez pracodawcę, wówczas taki pracownik ferujący oskarżenia celem ukarania lub doprowadzenia do zwolnienia przełożonego czy też wyłudzenia świadczeń lub przywilejów od pracodawcy w mojej ocenie może zostać zwolniony z pracy i to w skrajnych przypadkach nawet w trybie dyscyplinarnym – ocenia Iwo Klisz.

- W zależności od skali „pomówienia" zarówno pracodawca, jak i menedżer mogą dochodzić ochrony swoich praw z tytułu naruszenia dóbr osobistych lub nawet na drodze prawnokarnej – dodaje.

