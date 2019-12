Mobbing i samobójstwo w Amice. Prokuratura wznawia śledztwo

Przypomnijmy, że w Nowy Rok 2017 roku jedna z pracownic fabryki Amica Wronki Ilona Pujanek popełniła samobójstwo. W zakładzie pracowała cztery lata i - jak podawały lokalne media - niemal od początku opowiadała przyjaciołom i rodzinie o złych relacjach z przełożonym oraz że czuje się ofiarą mobbingu. Zdaniem kilku kobiet, w tym córki i najbliższej przyjaciółki zmarłej Ilona Pujanek popełniła samobójstwo, bo była nękana w pracy. Jako głównego winnego kobiety wskazują mistrza zmianowego Alfreda K.

Jak donosi "Gazeta Wyborcza", Prokuratura Krajowa nakazała Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu analizę akt sprawy. W wyniku analizy stwierdzono konieczność podjęcia na nowo prawomocnie umorzonego postępowania w sprawie mobbingu i samobójczej śmierci Ilony Pujanek. Sprawa wróciła do prokuratury w Szamotułach. Według gazety miejscowa policja wzywa świadków na przesłuchania.

Amica zapewniła, że komisja będzie kontynuowała pracę i na pewno zajmie się tym wątkiem. Tymczasem mistrz Alfred K. niespodziewanie odszedł z pracy. Według pracowników fabryki miał dostać ultimatum: albo sam się zwolni, albo zostanie zwolniony dyscyplinarnie. Amica odpowiedziała, że odszedł na własną prośbę - pisze "Gazeta Wyborcza".

Amica przez ponad dwa lata odpierała wszelkie zarzuty, przekonując, że prokuratura i inspekcja pracy "drobiazgowo" zbadały sprawę i niczego nie znalazły. Koncern powołał też wewnętrzną komisję - kierował nią szef ochrony Amiki Henryk Szlachetka - która nie potwierdziła mobbingu. Są jednak dowody, że Szlachetka wiedział o zarzutach wobec mistrza. Mówiła mu o tym córka zmarłej Joanna Pujanek - napisała "Gazeta Wyborcza".

- Stosunki pracy rozpoczynają się od wyzysku, a kończą na pomiataniu pracownikami. Można rzucić ochłap i traktować jak bydło. To jest pomiatanie ludźmi. Mamy do czynienia z dwoma zjawiskami: bezprzykładnym wyzyskiem i z mobbingiem wobec kobiet. Namawiam, by nie kupować produktów Amiki, bo ci ludzie mają krew na rękach - mówił wówczas Ikonowicz.

Za te słowa pozew do sądu złożyli przedstawiciele Amiki. Spółka domaga się od Ikonowicza m.in. przeprosin w prasie i 60 tys. zł zadośćuczynienia. Amica pozwała także córkę Ilony Joannę Pujanek, która mówiła o mobbingu wobec swojej matki w Amice.

Podczas procesu, który odbył się 30 października w Sądzie Okręgowym w Poznaniu zeznawał Piotr Ikonowicz, którego wspierali inni pracownicy i działacze.

- Amica Wronki żąda ode mnie zadośćuczynienia pieniężnego w kwocie 60 000 zł za słowa o wyzysku i mobbingu, które wypowiedziałem na wiecu we Wronkach pod ich fabryką. Na proces przyjechało ze mną kilkadziesiąt osób, głównie naszych aktywistów, ale także klienci, którzy kiedyś zwracali się o pomoc do Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej i ją otrzymali - mówił po rozprawie Piotr Ikonowicz.

- Na naszym wiecu skandowaliśmy hasło wzywające do zwolnienia majstra osobiście dręczącego pracownicę, która targnęła się na swoje życie. Efekt jest: zwolniono go dyscyplinarnie. Żądaliśmy wdrożenia w Amice szkoleń antymobbingowych. I ten skutek też osiągnęliśmy. Ale najważniejsze jest to, że o sprawie wie cała Polska, że ani śmierci, ani mobbingu, ani wyzysku nie zdołano zamieść pod dywan. I to mimo licznych procesów, jakie Amiva wytoczyła mnie, dziennikarce, która o tym pisała, Ani Wilk Baran i córce Ilony Pujanek oraz pracownicom, które twierdzą nadal stanowczo, że do samobójczej śmierci ich koleżanki przyczynił się mobbing w miejscu pracy - tłumaczył Ikonowicz.

Obecnie w wyniku analizy prokuratura stwierdziła konieczność podjęcia na nowo umorzonego postępowania.