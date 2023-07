Mobbing dotyka nie tylko pracowników, ale tylko ich chroni prawo

Prawo definiuje mobbing i w teorii zapewnia ochronę jego ofiarom. Patrząc na proces udowadniania czy do mobbingu faktycznie doszło, można odnieść wrażenie, że chroniony jest tak naprawdę oprawca. Czasem jednak to "łowca" staje się "zwierzyną", a tego prawo już nie przewiduje.

Najwięcej przypadków mobbingu zgłasza grupa pracowników w wieku 35-44 lat, a dodatkowo warto zauważyć, że osoby z wyższym wykształceniem, szczególnie kobiety (27 proc. z nich wobec 18 proc. mężczyzn), najczęściej były narażone na działania mobbingowe.

Jak wskazuje Agnieszka Sokołowska, pracownik ma wiele możliwości reakcji w sytuacji, gdy ma do czynienia z mobbingiem. Pracodawcy zgodnie z Kodeksem pracy są zobowiązani do przeciwdziałania mobbingowi.

- Pierwszym krokiem jest zgłoszenie skargi na działania przełożonego do odpowiednich komórek w firmie, zazwyczaj osoby z działu HR lub innej wskazanej przez pracodawcę w polityce antymobbingowej jednostce - mówi Sokołowska. - Skargę można skierować także do przełożonego osoby dopuszczającej się mobbingu lub do właścicieli firmy.

Innym rozwiązaniem, które wskazuje, jest powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy, a także złożenie wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym z winy pracodawcy zgodnie z art. 94 Kodeksu pracy.

- Po takim działaniu pracownik może wnieść pozew przeciwko pracodawcy. Należy pamiętać, że bez względu na to, kim jest osoba stosująca mobbing, odpowiedzialność za te działania spoczywa na pracodawcy, a nie na konkretnym jednostkowym sprawcy. Oprócz wymienionych środków, w zależności od rodzaju i skali zachowań mobbingowych skierowanych przeciwko pracownikowi, ten ma również możliwość wytoczenia sprawy w sądzie cywilnym lub zgłoszenia sprawy karnej. Pracownik może oczekiwać odszkodowania ze strony pracodawcy, które wynosi co najmniej równowartość wynagrodzenia brutto (obecnie 3490 zł, a od lipca 3600 zł). Ponadto pracownik może domagać się zadośćuczynienia za doznane krzywdy, na przykład jeśli cierpiał na skutek mobbingu i posiada dowody na poniesione koszty związane z leczeniem psychiatrycznym, takie jak terapia - mówi Sokołowska. - Jeśli pracownik rozpocznie postępowanie zgodnie z Kodeksem karnym lub cywilnym, oprócz kary przewidzianej przez te kodeksy, może również żądać zakazu sprawcy mobbingu pełnienia funkcji kierowniczej przez okres nawet 5 lat.

Jednak według badania portalu Pracuj.pl, pracownicy często decydują się na zachowanie milczenia w sprawie mobbingu. Z informacji opracowanej przez portal wynika, że kobiety, które doświadczyły osobiście mobbingu, częściej niż mężczyźni decydują się na rzucenie pracy z pracy i niezgłaszanie sytuacji - taki scenariusz wybrało 42 proc. badanych kobiet oraz 33 proc. mężczyzn. Mężczyźni częściej niż kobiety (38 wobec 29 proc.) "godzą się" na mobbing, pozostając w tym samym miejscu pracy. W obu przypadkach powodem milczenia są obawy przed konsekwencjami zgłaszania nieprawidłowości.

- Z jednej strony mobbowana osoba może czuć się bardzo źle w swoim miejscu pracy, a z drugiej ma prawo obawiać się utraty stałego źródła utrzymania czy też premii. W czasach szalejącej inflacji właśnie to może faktycznie hamować wiele ofiar przed podjęciem jakiegokolwiek działania – twierdzi Michał Pajdak z platformy ePsycholodzy.pl.

Jak wskazuje radca prawny Karolina Mazur, ofiara mobbingu musi przedstawić przed sądem dowody potwierdzające wszystkie kluczowe elementy tego zjawiska, takie jak bezprawność działań osoby mobbingowej, jej intencje oraz skutki działań, takie jak negatywny wpływ na zdrowie psychiczne ofiary. Mazur dodaje także, że procesy sądowe w takich sprawach są długotrwałe i mogą wpływać negatywnie na psychikę ofiary mobbingu. Przyznane przez sąd zadośćuczynienie może być niewystarczające do pełnego zrekompensowania doznanych krzywd, stąd niewielki odsetek ofiar podejmuje kroki prawne.

Nie wszyscy pracownicy pozostają bierni. Kobiety częściej nie godzą się na mobbing

Większość osób doświadczających mobbingu, które podejmują działania przeciwko temu zjawisku, to kobiety - tak wynika z badania Pracuj.pl, 22 proc. z nich zgłosiło mobbing wewnątrz firmy. Uczyniło to także 16 proc. mężczyzn będących ofiarami mobbingu.

Jednak na poziomie deklaracji badani są gotowi podjąć działania w przypadku doświadczenia mobbingu - 70 proc. ankietowanych zgłosiłoby taką sytuację swojemu przełożonemu. Największą chęć podjęcia działań przeciwmobbingowych wykazują osoby należące do najstarszej grupy pracowników (55-66 lat). 75 proc. z nich deklaruje, że zgłosiliby taką sytuację, podczas gdy u pracowników z pokolenia Y (25-34 lat) ten odsetek to 66 proc.

Co czeka osobę, która dopuszcza się mobbingu, lecz nie jest bezpośrednio pracodawcą? Jak wyjaśnia Agnieszka Sokołowska, jeśli w firmie istnieje polityka antymobbingowa i odrębne procedury, pracodawca może wnieść sprawę do sądu.

- W pierwszej kolejności pracodawca może wyciągnąć konsekwencje, gdy otrzyma skargę od pracownika. Powinien wtedy powołać niezależną komisję składającą się z osób, które cieszą się zaufaniem w firmie i zostały wyznaczone przez pracodawcę, oraz spotkać się z osobą wskazaną przez mobbingowanego pracownika. Komisja taka może również powołać ekspertów, prawników i psychologów, aby rzetelnie zweryfikować, czy mobbing występuje w firmie oraz czy sytuację dotykającą pracownika można zakwalifikować jako mobbing - mówi Sokołowska.

Jak tłumaczy, efektem działania komisji jest raport, który pozwala pracodawcy na wyciągnięcie konsekwencji wobec osoby dopuszczającej się mobbingu. Raport może opisywać również działania, które noszą znamiona mobbingu, ale nie spełniają kryterium długotrwałego i uporczywego nękania.

- W takim przypadku pracodawca może podjąć działania, takie jak obniżenie wynagrodzenia i odebranie beneficjów przełożonemu, pozostawiając go w pracy. Jeżeli działania w firmie noszą znamiona mobbingu, najczęściej mobber zostanie zwolniony z pracy. Jednocześnie pracownik w takiej sytuacji może dochodzić odszkodowania od mobbera zgodnie z przepisami Kodeksu karnego i cywilnego. Dodatkowo, niezależnie od tego, może on wnieść pozew przeciwko pracodawcy do Sądu Pracy - dodaje Sokołowska.

Aby przeciwdziałać mobbingowi, kluczowa jest edukacja. Z badania Pracuj.pl wynika, że 84 proc. kobiet i 71 proc. mężczyzn uważa, że pracownicy powinni być kształceni w zakresie reagowania na mobbing i podejmowania odpowiednich kroków w przypadku jego wystąpienia.

82 proc. kobiet i 70 proc. mężczyzn uważa, że wspomniana edukacja powinna obejmować szkolenie managerów w zakresie unikania zachowań mobbingowych. Ponadto 70 proc. kobiet uważa, że w każdej firmie powinna działać polityka i komisja antymobbingowa.

Ofiarą mobbingu może być nie tylko pracownik. Mówimy wtedy o staffingu

Mobbing w firmach to jednak niejedyny problem. Poważnym i coraz częstszym zjawiskiem jest także staffing, czyli odwrotny mobbing - jego ofiarą pada przełożony, a sprawcą są pracownicy. Objawia się, podobnie jak mobbing, długotrwałym nękaniem, ale także niewykonywaniem zleconych zadań, składaniem nieprawdziwych doniesień na przełożonego do pracodawcy, ignorowaniem przełożonego czy zachęcaniem współpracowników do podobnych zachowań. Wszystkie te działania prowadzą do niepewności i dezorganizacji w firmie.

- W takich sytuacjach wyniki pracy przełożonego mogą spadać, a efektywność zespołu może być zaniżona. Obserwują to osoby decyzyjne w firmie, co może skutkować utratą zaufania wobec przełożonego, ponieważ nie osiąga zamierzonych rezultatów, jakie były wcześniej oczekiwane. Ponadto, osoba zarządzająca często odczuwa brak spełnienia w roli kierownika, widząc i czując, że jej zespół nie szanuje jej autorytetu - wyjaśnia Agnieszka Sokołowska.

Przełożony jest jednak w nieco lepszej sytuacji niż pracownik pod wpływem mobbingu. Z racji pełnionej funkcji ma dostępne narzędzia do obrony - może dać upomnienie, odebrać premię, rozwiązać umowę lub udać się do sądu i rozpocząć spór cywilny. Staffing nie jest jednak uregulowany w Kodeksie pracy.

- To jest dosyć nowe pojęcie, które weszło do mowy potocznej, jest mobbingiem skierowanym ze strony pracownika na przełożonego. Warto uświadamiać pracownikom, czym jest mobbing, tak aby nikt nie był o niego pochopnie osądzany. Pracodawca musi być czujny i reagować na wszelkie niepokojące sytuacje. Jeśli nagle coś zmieniło się w zespole, najprawdopodobniej nie jest to wynikiem utraty kompetencji i zaufania, które przełożony wcześniej miał. Może na to wpływać inny czynnik, na przykład staffing - ocenia Sokołowska.

