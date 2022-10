Mobberzy działają „za zamkniętymi drzwiami”. Ofiary powinny przerwać milczenie

Przepisy dotyczące mobbingu pojawiły się w kodeksie pracy w 2004 r. Zgodnie z art. 94(3) § 2 mobbingiem jest „działanie lub zachowanie dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”.

Jak wyjaśnia Okręgowa Inspekcja Pracy w Warszawie, definicja ta zawiera niezbędne elementy umożliwiające stwierdzenie mobbingu, którymi są:

Jak podają warszawscy inspektorzy pracy, najczęściej stosowane techniki mobbingowe polegają na:

działaniach uniemożliwiających swobodne wypowiadanie się (np. przerywanie, zastraszanie, ośmieszanie, krytykowanie czy stosowanie upokarzających gestów i spojrzeń),

działaniach osłabiających więzi społeczne (np. ignorowanie, zakaz kontaktu z innymi pracownikami),

działaniach obniżających reputację pracownika (np. ośmieszanie, kwestionowanie decyzji, rozsiewanie plotek na temat pracownika, sugerowanie choroby psychicznej),

działaniach podważających pozycję zawodową (np. wyznaczanie za dużej ilości pracy lub za małej, nadmierne obciążanie obowiązkami, odbieranie prac zadanych wcześniej, zlecanie wykonania prac bezsensownych),

działaniach wywierających negatywne skutki na zdrowie fizyczne (np. kierowanie do prac zagrażających zdrowiu),

Co ważne, mobbing musi być procesem uporczywym i długotrwałym – podobne sytuacje muszą powtarzać się wielokrotnie, systematycznie, przez dłuższy czas. Jednorazowe i incydentalne sytuacje nie mogą być uznane za mobbing.

Okręgowa Inspekcja Pracy w Warszawie przypomina też, że mobbing może mieć charakter pionowy - wówczas mobber i mobbingowany są na różnych poziomach w hierarchii zatrudnienia, najczęściej występuje w relacjach pracodawca – pracownik. Może tez mieć charakter poziomy - w takiej sytuacji nie ma podporządkowania, w strukturze zatrudnienia osoby występują na tym samym poziomie (pracownik - pracownik).

Mobbing bardzo trudny do rozpoznania i udowodnienia

Na problemy ze złożonością definicji mobbingu zwracała uwagę już kilka lat temu w rozmowie z PulsHR.pl dr Magdalena Kuba, prawnik z Katedry Prawa Pracy Akademii Leona Koźmińskiego.

- Z punktu widzenia pozaprawniczej literatury chodzi, najkrócej mówiąc, o nękanie człowieka. Sprawa komplikuje się, gdy zajrzymy do Kodeksu pracy. Mobbing to nękanie pracownika, które ma charakter długotrwały i uporczywy, a więc musi trwać dłuższy czas. Ponadto zachowania te mają doprowadzić do spadku samooceny zawodowej. Ten element jest krytykowany, ponieważ osoba, która jest bardziej odporna psychicznie i ma wyższe poczucie własnej wartości, zgodnie z definicją – choć brzmi to absurdalnie – powinna pozwolić na nękanie ze strony szefa tak długo, aż samoocena zacznie spadać – ocenia dr Magdalena Kuba.

- Dodatkowo według definicji zachowanie mobbingowe powinno powodować bądź mieć na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, a także izolację czy nawet wyeliminowanie go z zespołu – dodaje dr Kuba.

Drugi powód dotyczy problemów dowodowych. Kluczowe są zeznania świadków, którzy potwierdzą nieodpowiednie zachowanie mobbera np. szefa, w zatem, osoba z zespołu musi zeznawać przeciwko przełożonemu.

- Co więcej, pozwanym jest pracodawca, który może przegrać postępowanie ze względu na obciążające zeznania. To bardzo trudna sytuacja – dodaje dr Kuba.

Ważne notatki i rozmowy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie podpowiada mobbingowanym, co warto robić, by móc udowodnić winę mobbera, a także poradzić sobie z trudną sytuacją w miejscu pracy. Oto wskazówki"

zapisuj wszystkie szykany, notuj miejsce i czas oraz okoliczności towarzyszące,

rozmawiaj na ten temat z jak największą liczbą osób,

pamiętaj, że nie możesz czuć się odpowiedzialny i winny za zachowanie sprawców przemocy,

szukaj pomocy poza pracą.

nie spotykaj się z mobberem sam na sam, jeżeli jest to możliwe zawsze bierz kogoś ze sobą,

rozmawiaj o możliwości rozwiązania problemu w obecności innej osoby,

przechowuj zapisy wszystkich incydentów, nawet jeśli nie ma na to świadków,

mobberzy utrzymują swój proceder tylko dlatego, że ich ofiary milczą – mów więc o swoim mobberze rodzinie, związkom zawodowym, prawnikowi itp.,

osoby stosujące mobbing działają w ukryciu „za zamkniętymi drzwiami” - otwieraj te drzwi i pokazuj to innym,

proś o pomoc innych,

jeśli zauważysz pierwsze oznaki szykanowania, od razu rozmawiaj o tym z innymi: z rodziną, wyższymi przełożonymi, kolegami, związkami zawodowymi,

szukaj możliwości mediacji,

zacznij się uczyć, jak odpowiadać na słowne zaczepki,

znajdź osobę w miejscu pracy, która będzie po Twojej stronie,

zbieraj wszelką dokumentację, która potwierdzi stosowane wobec Ciebie praktyki.

Pracodawca powinien przeciwdziałać mobbingowi

Warszawscy inspektorzy pracy przypominają także, że w zakładzie pracy zobowiązanym do podejmowania działań o charakterze antymobbingowym jest pracodawca.

- Jego zadaniami są: zapobieganie wystąpieniu przemocy psychicznej w miejscu pracy i pomoc ofierze przez wyeliminowanie mobbingu występującego w środowisku pracy. Działanie to może polegać na opracowaniu zasad przeciwdziałania zjawiskom mobbingowym, gdzie jasno i jednoznacznie określone zostaną zasady podległości służbowej pracowników, ich kompetencje i zakres obowiązków, sposoby podejmowania decyzji oraz rozwiązywania ewentualnych konfliktów i zasady przepływu informacji (można wykorzystać do tego regulamin pracy lub zakładowy układ zbiorowy) - zaznaczają inspektorzy pracy.

Pracodawca, po otrzymaniu skargi pracownika, powinien niezwłocznie powołać komisję antymobbingową, która wyjaśni, czy skarga jest uzasadniona. Komisja powinna mieć charakter bezstronny, w tym też celu w jej skład wchodzą przedstawiciele pracodawcy i pracowników. Zespół można uzupełnić o osobę trzecią, wskazaną wspólnie przez pracodawcę i pracowników, z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym oraz umiejętnością rozwiązywania konfliktów.

Zadaniem komisji jest przeanalizowanie zarzutów i dowodów zawartych w skardze, wysłuchanie stron, wyjaśnienie problemu i podjęcie decyzji, czy skarga jest zasadna i w jaki sposób sprawca zostanie ukarany. Postępowanie przed nią ma charakter poufny.