Mniej pieniędzy dla bezrobotnych. Okres pobierania zasiłku może zostać skrócony

Jeżeli osoba bezrobotna z prawem do zasiłku odbywa staż lub szkolenie (pobiera z tego tytułu stypendium) organizowane przez inny podmiot niż urząd pracy może zachować status bezrobotnego i świadczenie. Zasiłek, który w takim przypadku nie ulega skróceniu.

Czas pobierania zasiłku ulega skróceniu także o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych.

Zasiłek dla bezrobotnych jest świadczeniem przyznawanym osobom, które rejestrują się w urzędzie pracy jako bezrobotni i spełniają warunki do jego uzyskania.

Jeżeli osoba rejestrująca się udokumentuje pracę – w tych 18 miesiącach – łącznie przez okres co najmniej 365 dni z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zasiłek powinien zostać przyznany. Są jednak sytuacje, kiedy bezrobotny będzie go pobierać krócej.

Staż lub szkolenie skracają okres pobierania świadczenia dla bezrobotnych

Jak informuje centrum informacyjne służb zatrudnienia Zielona Linia, osobie bezrobotnej, która podejmie staż lub szkolenie w czasie, gdy pobiera zasiłek, skróci się okres pobierania tego świadczenia o miesiące odbywania stażu (pobiera się wówczas stypendium stażowe) lub szkolenia (pobiera się wówczas stypendium szkoleniowe).