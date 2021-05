Młody tata na obowiązkowym urlopie. Tego jeszcze nie było

Jednym ze sposobów na poprawę sytuacji kobiet na rynku pracy mogłoby być zrównanie długości urlopu macierzyńskiego i tacierzyńskiego. Chce tego 40 posłanek reprezentujących różne partie polityczne. Czy to dobry pomysł?

40 posłanek reprezentujących różne partie polityczne napisało do ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie sytuacji kobiet na rynku pracy, która mocno pogorszyła się w czasie pandemii COVID-19. W interpelacji piszą, że kobiety z powodu pandemii częściej niż mężczyźni tracą pracę, a co za tym idzie – wynagrodzenie. Te, które pracują, mają czasem obniżaną pensję. Inne obawiają się o swoją przyszłość zawodową.

Jednym ze sposobów na jej poprawę mogłoby być zrównanie długości urlopu macierzyńskiego i tacierzyńskiego. Zdaniem posłanek zwolnienie kobiet z nierówno podzielonego obowiązku opieki pozwoliłoby im rozwijać swoje życie zawodowe i zajmować wyższe stanowiska. Pytały, czy w ministerstwie pracy są podejmowane tego rodzaju rozwiązania.

W odpowiedzi na interpelację Iwona Michałek, wiceminister rozwoju, pracy i technologii, podkreśliła, że obowiązujące przepisy prawne pozwalają na dzielenie się urlopem związanym z rodzicielstwem.

– Wprawdzie prawo do urlopu macierzyńskiego przysługuje co do zasady pracownicy – matce dziecka, jednak pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni takiego urlopu, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić do pracy, jeżeli pozostałą część tego urlopu wykorzysta pracownik – ojciec wychowujący dziecko lub przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony – ojciec dziecka, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową – zauważa Iwona Michałek.

Minister pracy przypomina również, że pracownik ma wyłączne prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni.

– Ponadto trzeba podkreślić, że prawo do urlopu rodzicielskiego oraz urlopu wychowawczego przysługuje zarówno pracownicy – matce dziecka, jak i pracownikowi – ojcu dziecka; rodzice mogą się tym prawem dzielić według swojego uznania – dodaje Iwona Michałek.

Minister pracy zaznacza również, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przydzielano w czasie pandemii, przysługuje na równi ubezpieczonemu ojcu i ubezpieczonej matce dziecka.

– Decyzja o tym, który z ubezpieczonych rodziców dziecka będzie sprawował opiekę nad dzieckiem i korzystał z uprawnień do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, należy do rodziców dziecka – zaznacza Michałek.

Urlop tacierzyński z wyboru

Czy urlop tacierzyński powinien być zrównany z urlopem macierzyńskim? Odpowiadając na pytanie Marta Staszewska, senior career consultant & coach w Lee Hecht Harrison Polska, mówi tak:

– Rozmawiając z przedstawicielami aktywnych zawodowo rodziców, a także tych pozostających obecnie na urlopach rodzicielskich, słyszałam często opinie, że dobrze byłoby zachować możliwość wyboru, który rodzic przejmuje okresowo opiekę nad małym dzieckiem. Mam wiele przykładów, że zarówno urlop macierzyński, jak i tacierzyński nie wykluczyły kandydata z rynku pracy i zarówno mamy, jak i ojcowie sprawnie wracali na rynek pracy po krótszych i dłuższych przerwach – komentuje Marta Staszewska.

Ekspertka Lee Hecht Harrison Polska dodaje, że coraz więcej pracodawców postrzega rodzicielstwo jako naturalny element życia pracowników i nie wyklucza rodziców małych dzieci w procesach rekrutacyjnych czy jako kandydatów do awansów wewnętrznych. Również serwis LinkedIn, mając na względzie urlop rodzicielski jako ważny etap życia osób aktywnych zawodowo, wprowadził w tym roku możliwość odnotowania tej informacji na profilu.

– Z naszych obserwacji wynika, że miniony rok był czasem, kiedy wiele firm wykazało się dużym zrozumieniem, a wręcz wsparciem dla pracujących rodziców (zarówno matek, jak i ojców). Nasi klienci (uczestnicy programów outplacementowych – przyp. red.) doceniali duże zrozumienie dla zawirowań domowych spowodowanych nagłym przejściem na edukację zdalną – mówi Marta Staniszewska.

Wiele osób, szczególnie w pierwszych etapach lockdownu, przeżywało stres i trudności związane z zapewnieniem opieki pociechom z równoczesną realizacją bieżących zadań w pracy. Jak zaznacza Marta Staniszewska, w tym czasie często bywało tak, że część typowych godzin dnia pracy przeznaczonych była na opiekę nad dziećmi, a zadania zawodowe niewymagające spotkań z innymi osobami, takie jak maile, przygotowywanie raportów i uzupełnianie danych w systemach, przesuwane bywały na godziny wieczorne.

– Często słyszeliśmy, że w wielu rodzinach nieocenionym skarbem znów okazali się dziadkowie (albo zaprzyjaźnione sąsiadki), dysponujący czasem i pomocni w opiece nad dziećmi, gdy zamknięte zostały placówki edukacyjno-wychowawcze – dodaje Staniszewska.

Młode mamy na rynku pracy

Marta Staniszewska tłumaczy, że w ostatnim czasie znacząco poprawiła się sytuacja młodych mam aktywnych zawodowo. Pracodawcy coraz rzadziej postrzegają je jako mniej atrakcyjne kandydatki w procesach rekrutacyjnych, czego przejawem jest chociażby fakt, że już do rzadkości należą pytania dotyczące sytuacji rodzinnej kandydatów, które jeszcze 10-15 lat temu były bardzo popularne w środowisku rekruterów.

– Coraz więcej firm wręcz zachęca młode mamy do aplikowania, dopuszcza nawet udział w rozmowie rekrutacyjnej w towarzystwie małych dzieci, mając świadomość, że kobiety wracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich mogą mieć trudność z zapewnieniem opieki pociechom na czas rozmowy rekrutacyjnej. Wśród naszych klientek są osoby, które właśnie w czasie lockdownu przeszły z sukcesem rozmowy rekrutacyjne, nie "ukrywając" biegających po domu dzieci – mówi Marta Staniszewska.

Na potwierdzenie swoich słów Marta Staniszewska przytacza historię jednej z klientek, która aplikując na wyższe stanowisko menedżerskie w oddziale międzynarodowej korporacji, zadbała o dobre przygotowanie, elegancki strój, neutralne tło. W trakcie rozmowy dołączyła do niej półtoraroczna córeczka, która nie mogła wytrzymać i potrzebowała się przytulić do mamy. Rozmowa zakończyła się pozytywną decyzją przełożonego i ofertą pracy.

Okres lockdownu otworzył też nowe możliwości dla kandydatów, którzy chcieli podnieść swoje kwalifikacje albo zmienić zawód. Z obserwacji Marty Staniszewskiej wynika, że w okresie pandemii upskilling czy reskilling stały się dużo bardziej dostępne, ponieważ udział w kursach i studiach podyplomowych online nie wymagał dojazdu na zajęcia i pozwalał bardziej elastycznie łączyć edukację z opieką nad dziećmi w domu. Oferta wielu uczelni czy firm szkoleniowych stała się dostępna dla osób, które planowały zmianę swojego zawodu lub podniesienie kwalifikacji.

– Jedna z moich klientek, wracając po kilkuletnim urlopie wychowawczym, uczestniczy w intensywnym kursie online, który przygotowuje ją do zawodu programisty. Część kobiet wykorzystała czas pandemii, aby uzupełnić kompetencje językowe na zdalnych kursach i w ten sposób podnieść swoją atrakcyjność na rynku pracy – wyjaśnia Staniszewska.