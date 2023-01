Ministerstwo znowu miesza w składkach ZUS. W 2024 roku będzie jeszcze inaczej

- Zasadniczo przedsiębiorca za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu wpłaca składkę zdrowotną. Jest ona naliczana od miesięcznej podstawy jej wymiaru, stanowiącej dochód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka. Gdy ustalona podstawa wymiaru składki zdrowotnej w danym miesiącu jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego, podstawę wymiaru składki za ten miesiąc stanowi kwota tego wynagrodzenia. Tym samym przy obliczeniu składki zdrowotnej nie można uwzględnić poniesionej straty. Natomiast rozliczenie straty możliwe jest do odliczenia na cele podatkowe. Problem występuje także przy zawieszeniu działalności gospodarczej. Nie jest bowiem możliwe odliczenie dla celów składki zdrowotnej zwłaszcza kosztów poniesionych w okresie zawieszenia wykonywania działalności - opisuje problemy, jakie zgłaszają do niego przedsiębiorcy, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Poprosił on Ministerstwo Finansów o ustosunkowanie się do tych zastrzeżeń oraz zapytał o potencjalne zmiany legislacyjne w tej kwestii.

Będą nowe zasady naliczania składki zdrowotnej

Odpowiedzi udzielił mu Michał Dzięgielewski, dyrektor departamentu lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia. Poinformował, że prace nad zmianą aktualnie obowiązujących przepisów trwają. Co więcej, ministerstwo ma nawet pomysł, jak problem z naliczaniem składki zdrowotnej rozwiązać. Chce wprowadzić od 1 stycznia 2024 r. instytucję składki stałej, obliczonej od 1/12 postawy rocznej, wykazanej w ostatnim złożonym dokumencie rozliczeniowym, obejmującym rozliczenie składki rocznej. Poinformował też, że trwają konsultacje społeczne ze środowiskiem księgowych w tej sprawie.

Inny pomysł, jaki rozważają resorty zdrowia i finansów, to możliwość wprowadzenia do regulacji składki zdrowotnej rozwiązań zbliżonych do rozliczania straty lub zatorów płatniczych w PIT.

- Jednakże wstępne wyniki już teraz pokazują, że wprowadzenie takich rozwiązań jeszcze bardziej skomplikuje sposób ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Z tego powodu Ministerstwo Zdrowia ściśle współpracuje w tym zakresie z Ministerstwem Finansów i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a także konsultuje kierunki ewentualnych zmian normatywnych ze stroną społeczną - wyjaśnia Michał Dzięgielewski.

Odnosząc się z kolei do kwestii minimalnej podstawy składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą (obecnie jest to kwota minimalnego wynagrodzenia), podkreślił, że zgodnie z polskim systemem ubezpieczenia zdrowotnego wszystkie osoby posiadające tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego są zobowiązane do uiszczenia chociaż minimalnej składki zdrowotnej stosownie do swoich możliwości finansowych w zamian za możliwość korzystania ze świadczeń finansowanych przez publicznego płatnika (NFZ).

- W naszej ocenie obowiązująca regulacja w zgodzie z konstytucyjną zasadą równości nakłada na przedsiębiorców obowiązek w sposób niedyskryminujący, a dopiero przyjęcie odmiennego rozwiązania mogłoby skutkować nieuzasadnionym uprzywilejowaniem ubezpieczonych należących do grupy przedsiębiorców - podkreślił dyrektor departamentu lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.

Nowe zasady naliczania składki zdrowotnej tylko w części rozwiążą problem

Zdaniem Magdaleny Michałowskiej, właścicielki biura rachunkowego Meritum oraz członka Komisji Rewizyjnej, a także rzecznika prasowego Stowarzyszenia Współpracujących Biur Rachunkowych, zaproponowane przez resort zdrowia rozwiązanie jest kierunkiem w dobrą stronę, ale tylko po części rozwiąże problemy z naliczaniem składki zdrowotnej.

- Z pewnością dzięki niemu nie musielibyśmy co chwilę sporządzać korekt w momencie, w którym do Biura trafiają dokumenty za poprzednie miesiące. Pod tym kątem rozwiązanie jest jak najbardziej słuszne, ale problem jest inny - podkreśla w rozmowie z PulsHR.pl Magdalena Michałowska.

- Resort zdrowia chce, by zaliczki na składkę zdrowotną były płacone na podobnej zasadzie, co na podatek dochodowy (zaliczki uproszczone). Jednak pomysł budzi wiele wątpliwości. Bo to, że w jednym roku przedsiębiorca ma milion zysku, wcale nie oznacza, że w przyszłym roku nie zbankrutuje. Przykład z życia wzięty - moja klientka opłaca podatek w formie zaliczki uproszczonej. Co miesiąc jest to kwota rzędu 150 tys. zł. Wynika ona z podatku zapłaconego za 2020 rok. W 2022 roku dochody firmy bardzo zmalały i te 150 tys. zł zaliczki przewyższa często jej miesięczny dochód. Czy podobnej sytuacji chcemy w przypadku składki zdrowotnej, która konstrukcyjnie przypomina podatek dochodowy? Jak dla mnie jest to kredytowanie państwa - komentuje propozycje MZ.

Wskazuje też na drugi problem, który jeszcze mocniej może uderzyć w przedsiębiorców.

- Sytuacja może też być odwrotna - uproszczona składka zdrowotna będzie niska, a po rzeczywistym rozliczeniu wymiaru składki za dany rok do dopłaty będą ogromne kwoty. Wracając do przykładu mojej klientki - gdyby w 2022 roku osiągnęła 100 000 zł zysku, jej składka zdrowotna obliczona na 2023 rok według propozycji MZ wynosiłaby co miesiąc ok. 408 zł. Załóżmy, że w 2023 roku osiągnie 1 mln zysku, czyli 10 razy więcej niż w 2022 roku. Wówczas składka zdrowotna za 2023 rok w ostatecznym rozliczeniu wyniesie 49 000 zł, co spowoduje konieczność dopłaty ponad 44 tys. zł. Czy przedsiębiorcy będą tego świadomi i przygotują się? Czy tak duże dopłaty nie zniechęcą ich do prowadzenia działalności.

Jak podkreśla, to rozwiązanie byłoby dobre, gdyby działało podobnie jak w przypadku przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem.

- Niektórzy mają prawo do opłacania składki na podstawie przychodów osiągniętych w poprzednim roku. Jednak oni od razu wiedzą, że jeśli przekroczą ten przychód, to do dopłaty będzie określona kwota. Nie będą nagle zaskoczeni ogromnymi dopłatami - dodaje. - Nadal uważam, że nieograniczona w żaden sposób wysokość górnej granicy składki zdrowotnej jest po prostu nieuczciwa. W przypadku składek na ubezpieczenie społeczne państwo odgórnie wskazało granicę. Dlaczego? Mają świadomość tego, że w tym przypadku mamy do czynienia ze świadczeniem wzajemnym, na jakie ich nie stać - podsumowuje.

Podobnie pomysł resortu zdrowia ocenia Patrycja Chodnicka właścicielka biura rachunkowego "Idea for finance".

- Dla nas jest to z pewnością lepsze rozwiązanie. Nie będziemy musiały co miesiąc wyliczać składki na nowo. Ale czy w jakikolwiek sposób pomoże przedsiębiorcom, to mam wątpliwości. Nadal wysokość składki będzie obliczana na podstawie dochodu. Więc jeśli po trudnym roku w kolejnym przedsiębiorca będzie miał bardzo wysokie dochody, w który zrobi rekordowe wyniki, to składkę będzie opłacał na podstawie roku poprzedniego, czyli tego słabszego. Jednak rok później będzie ona naliczana na podstawie rekordowego roku, jej wysokość może go po prostu dobić. I to jest spory problem, bo mówimy o biznesie, który jak pokazała pandemia czy czas wojny w Ukrainie, nie jest przewidywalny – komentuje w rozmowie z PulsHR.pl

Zwraca uwagę również na inną kwestię. Przedsiębiorcy, którzy po wejściu w życie Polskiego Ładu płacą dużo wyższą składkę zdrowotną i nie mogą jej odliczyć od podatku, niejako płacą podwójnie.

- Mam klientów, którzy każdego miesiąca płacą po kilka tysięcy złotych składki zdrowotnej (wcześniej było to blisko 400 zł miesięcznie) i nie mogą sobie tego kosztu odliczyć od podatku. Oczekują więc, że jakość usług medycznych też będzie dużo lepsza, tymczasem tak się nie dzieje. Wykupują więc pakiety medyczne do prywatnych klinik, gdzie od razu uzyskają pomoc. Przypuszczam, że to też wywołuje w nich frustrację – podsumowuje nasza rozmówczyni.

Księgowe zgłosiły swoją propozycję, resort ją odrzucił

Warto podkreślić, że księgowe przedstawiły swój pomysł na rozwiązanie problemów z naliczaniem składki zdrowotnej, jednak ministerstwo nie bierze go pod uwagę. Jak tłumaczy, w obecnym stanie prawnym nie jest on możliwy do zastosowania.

Ich pomysł zakładał, by podstawą wymiaru składki zdrowotnej uczynić jeden z parametrów podatkowych - np. kwotę dochodu przedsiębiorcy wskazywaną w PIT-B.

- W obecnie obowiązującym stanie prawnym wyżej wymieniona propozycja nie jest możliwa do realizacji, bowiem różnicę pomiędzy podstawą opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako „PIT”) a podstawą wymiaru składki w ubezpieczeniu zdrowotnym generują przepisy prawa, z których część została wprowadzona do regulacji Polskiego Ładu w odpowiedzi na postulaty przedsiębiorców i księgowych - wyjaśnił Michał Dzięgielewski.

Jak tłumaczył, w obowiązującym stanie prawnym różnica w ustalaniu podstawy PIT i podstawy składki zdrowotnej wynika z wielu różnych przepisów prawa (wymienił cztery różne ustawy) i uchylenie bądź zmiana zawartych w nich rozwiązań wpłynęłyby na przedsiębiorców niekorzystnie.

Innego zdania są jednak księgowe. - Generalnie z ministerstwem nie ma żadnej rozmowy. Proponowaliśmy im wiele różnych rozwiązań, m.in. wprowadzenie limitów czy maksymalnego progu, ale nawet nie biorą tego pod uwagę. Dziwi mnie fakt, iż odrzucają wszelkie propozycje, które mogłyby się przyczynić do zmniejszenia kosztów administracyjnych oraz zmniejszenia obciążeń dla przedsiębiorców - podsumowuje Magdalena Michałowska.

