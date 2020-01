Minister daje przykład i wykorzystuje urlop ojcowski

- Zamierzam wziąć w sumie dwa tygodnie urlopu ojcowskiego w ciągu trzech miesięcy od narodzin dziecka, kiedy matka ponosi największy ciężar, pod warunkiem, że uszereguję moje publiczne obowiązki w zależności od priorytetu i będę dokładnie zarządzał sytuacją kryzysową jak do tej pory - powiedział minister podczas konferencji prasowej.

Urlop nie oznacza jednak całkowitego "zerwania" z pracą. Minister nie zamierza opuszczać sesji parlamentarnych i planuje kontaktować się ze swoimi pracownikami za pomocą wideokonferencji.

Decyzja ministra spotkała się z krytyką ze strony części parlamentarzystów. Zdaniem obserwatorów życia społecznego w Japonii, jest to jednak krok w dobra stronę. Urlopy ojcowskie promuje sam premier Japonii Shinzo Abe. Stara się on zachęcić mężczyzn do brania urlopów ojcowskich w ramach swojego programu "kobietonomiki" - zwiększenia liczby aktywnych zawodowo kobiet.

W 2018 roku tylko 6 proc. ojców skorzystało z tej możliwości. Minister Koizumi będzie pierwszym członkiem rządu, który skorzysta z tego prawa.

Urlop ojcowski jest coraz popularniejszy także w naszym kraju. Dwutygodniowy urlop można wykorzystać do momentu ukończenia przez potomka 24. miesiąca życia. W pierwszej połowie 2019 roku z urlopu ojcowskiego skorzystało w naszym kraju ponad 88 tysięcy mężczyzn. Jak poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, to o 2,9 tysiąca osób więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku

Oprócz urlop ojcowskiego w związku narodzinami dziecka przysługują: urlop macierzyński (20 tygodni) oraz urlop rodzicielski (32 tygodnie).

Pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego przeznaczone jest wyłącznie dla matki. Resztą urlopu rodzice mogą dzielić między sobą. W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku z tej możliwości skorzystało 5,9 tysiąca ojców.

