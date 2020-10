Minimalny dochód gwarantowany i refundacja maseczek przez państwo. Związek apeluje do rządu

Uzależnienie wypłacania części pomocy w ramach tarczy antykryzysowej od zamiany umów śmieciowych na etaty, refundacja zakładom pracy maseczek, rękawiczek i płynów dezynfekujących, wprowadzenie minimalnego dochodu gwarantowanego wysokości 1500 zł netto dla wszystkich osób, które mają dochody niższe od tej kwoty. To pomysły związku Zawodowa Alternatywa na walkę ze skutkami drugiego uderzenia koronawirusa.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o 7705 nowych zakażeniach koronawirusem oraz o śmierci 132 osób. To najwięcej od początku pandemii. Łącznie od początku epidemii potwierdzono obecność koronawirusa u 157 608 osób. Zmarło 3440 chorych. Wyzdrowiało 87 773 chorych, ostatniej doby - 2185. By zahamować wzrost zakażeń rząd zdecydował się wprowadzić kolejne ograniczenia.

Ich pomysł spotkał się z krytyką wielu branż. M.in. przedstawiciele branży fitness zapowiedzieli na sobotę protest. Jak mówią, ponowne zamknięcie siłowni i klubów fitness oznacza dla nich definitywny koniec, na co się nie godzą.

Swój pomysł na uratowanie gospodarki przed zapaścią przedstawiła również Związkowa Alternatywa.

- Rząd nie zdał egzaminu przy pierwszej fali kryzysu, ale warto uczyć się na błędach. Dlatego apelujemy o pilne wdrożenie rozwiązań przeciwdziałających wzrostowi bezrobocia, pogarszaniu warunków pracy i pauperyzacji. Domagamy się uruchomienia całościowego planu inwestycji publicznych, które pozwoliłyby skuteczniej walczyć z epidemią i chronić obywateli przed zakażeniem - w komunikacie przesłanym mediom pisze Piotr Szumlewicz, przewodniczący związku zawodowego Związkowa Alternatywa.

Jak dodaje, w ramach tych działań restauracje i kawiarnie mogłyby przygotowywać posiłki dla szpitali, domów opieki społecznej czy urzędów. Mogłoby też powstać wiele punktów dystrybucji podstawowych środków higienicznych. Firmy transportowe mogłyby pomagać w rozwożeniu niezbędnych dóbr.

- Państwo nie powinno też grozić zwolnieniami wśród urzędników, lecz robić wszystko, by urzędy funkcjonowały sprawniej i by obywatele czuli, że mogą na nich polegać. Dotyczy to urzędów skarbowych i urzędów pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy, placówek Poczty Polskiej i sądów. W czasie kryzysu państwo i samorząd powinny też uruchomić specjalne telefony informacyjne i centra wsparcia psychologicznego. W ten sposób powstałoby wiele tysięcy miejsc pracy, opłacanych ze środków publicznych. W czasie kryzysu państwo powinno być głównym kreatorem miejsc pracy, a zarazem zleceniodawcą dla prywatnych podmiotów - mówi Szumlewicz.

Zdaniem związku przy pierwszej fali epidemii okazało się, że rząd nie potrafił precyzyjnie określić adresatów wsparcia. W jego opinii pomoc objęła wiele firm, które wcale nie poniosły strat w związku z epidemią, a zarazem ominęła setki tysięcy osób, które utraciły dochód.

- Dlatego uważamy, że w polskiej gospodarce potrzeba więcej przejrzystości, w tym branżowych układów zbiorowych, które wyznaczałyby warunki pracy w poszczególnych zawodach. Dzięki ich funkcjonowaniu pomoc mogłaby być precyzyjnie kierowana do pracowników tych branż, które poniosły największe straty - wskazuje związkowiec.

Jego zdaniem kryzys daje też szansę, aby obniżyć skalę niestandardowego zatrudnienia. Dlatego już przy pierwszej fali epidemii proponowali, aby część pomocy w ramach tarczy antykryzysowej uzależnić od zamiany umów śmieciowych na etaty. Każda firma, otrzymująca pomoc od rządu, powinna restrykcyjnie przestrzegać prawa pracy.

- Proponujemy też, by państwo zainwestowało dodatkowe fundusze na środki higieny i refundowało zakładom pracy maseczki, rękawiczki i płyny dezynfekujące. To celowa pomoc, która przyczyniłaby się do wzrostu bezpieczeństwa pracy, a zarazem byłaby realnym wsparciem dla wielu firm gastronomicznych, handlowych, kosmetycznych czy fryzjerskich - mówi Szumlewicz.

Związek postuluje też wprowadzenie minimalnego dochodu gwarantowanego wysokości 1500 zł netto dla wszystkich osób, które mają dochody niższe od tej kwoty. Jak tłumaczy Szumlewicz, w ten sposób państwo uzupełniałoby dochód każdego obywatela do kwoty 1500 zł. Jeżeli czyjeś dochody wynosiłyby 500 zł, rząd dopłacałby 1000 zł, gdyby wynosiły 0 zł, rząd dodawałby 1500 zł.

- W czasie epidemii państwo powinno aktywnie przeciwdziałać ubóstwu - podsumowuje.