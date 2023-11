Miliony pracowników odetchną z ulgą. Unia szykuje rewolucję

Na ten galopujący wzrost zainteresowania pracą platformową złożyło się wiele czynników. Pierwszym jest postępująca cyfryzacja i rozwój technologiczny. Ale też chęć ograniczenia kosztów prowadzenia działalności czy zwiększenie elastyczności pracy. Swoje zrobiła również pandemia, która zamknęła ludzi w domach i utrudniała zarabianie w tradycyjny sposób oraz napływ ukraińskich uchodźców, którzy by zarobić na życie w kraju, do którego uciekli przed wojną, chwytali się każdego dostępnego zajęcia.

Jak tłumaczy dr Tomasz Duraj, kierownik Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, platformy zazwyczaj stosują różnego rodzaju algorytmy do określania warunków, jakie muszą spełniać osoby poszukujące poprzez nie zleceń. W kontekście modeli biznesowych różnią się od siebie wieloma elementami, np. poziomem wymaganych umiejętności do wykonywania usług, zasadami kojarzenia klientów z podmiotami oferującymi usługę, sposobem organizacji pracy czy zarządzania procesem pracy. Różnią się również sposobem ustalania zadań, warunków świadczenia usług - w tym również kwestii płatności - czy sposobem kontrolowania i oceny procesu świadczenia pracy (np. system punktowy). I tutaj - z perspektywy prawa pracy - zaczynają się pierwsze schody.

- Działanie platform można podzielić na dwa systemy. Pierwszy to system władczy, gdzie obowiązuje izolacja między klientem i zleceniodawcą. Oni nie kontaktują się ze sobą, a platforma uczestniczy w ustalaniu zasad wykonywania zlecenia czy zasad i oferowanych stawek. Tutaj kontrola i ocena wykonywanych przez użytkowników zadań jest bardzo mocno rozbudowana. Moim zdaniem ten system jest wykorzystywany do obchodzenia prawa. W drugim systemie platformy ograniczają swoją aktywność przede wszystkim do pośrednictwa pomiędzy dostawcą usługi a klientem - wyjaśnia wykładowca z UŁ.

Pracownik platformowy - człowiek do realizacji zadań, niczego więcej

Platformy obchodzą prawo na wiele sposobów. Pierwszy to sytuacja, kiedy relacja pomiędzy platformą a wykonawcą usługi zbliża się do stosunku pracy, lecz mimo to nie ma mowy o podpisaniu takiej umowy. Platforma na bieżąco przydziela zadania, ale ani wykonawca usługi, ani osoba korzystająca z platformy nie mają wpływu na przydział tych zadań lub też wpływ ten jest bardzo istotnie ograniczony.

Nie ma swobody wyboru zleceń. W momencie odmowy przyjęcia danego zadania może to się wiązać z określonymi sankcjami, w najbardziej drastycznych sytuacjach polegają one na przymusowym wylogowaniu z aplikacji i uniemożliwieniu świadczenia pracy.

Osoby wykonujące pracę za pośrednictwem platform nie mają możliwości wyboru sposobu wykonania zadań, wyboru godzin i miejsca pracy. Narzucane są im szczegółowe zasady realizacji zadań, a nawet stawki wynagrodzenia. To wszystko wiąże się również z bardzo szczegółową kontrolą wykonywania zadań i wystawianiem ocen, które mogą w konsekwencji prowadzić do negatywnych skutków dla osoby wykonującej pracę. Wpływ na to mają również algorytmy stosowane przez firmy. Przykładowo zliczają czas wykonania zadania, a z racji tego, że kobiety jeżdżą wolniej niż mężczyźni, to pokonanie trasy zajmuje im więcej czasu, więc algorytm nie kieruje do nich kolejnych zleceń. Tym samym algorytmy stosowane w korporacjach dyskryminowały kobiety.

- Konsekwencje braku regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania platform internetowych wiążą się z bardzo niskim standardem ochrony w zakresie wykonywania pracy platformowej. Pracowników dotyka brak stabilizacji zatrudnienia, brak gwarancji płacy minimalnej, niskie stawki wynagrodzenia za wykonanie pojedynczych zadań, brak ochrony bhp czy brak ochrony socjalnej. Nie ma przejrzystych procedur w zakresie przydziału zadań i organizacji pracy, a także w zakresie ustalania odpłatności za pracę. Nie ma też procedur odwoławczych. Nie ma też mowy o skorzystaniu z jakichkolwiek uprawnień pracowniczych - podsumowuje dr Tomasz Duraj.

Siedziba daleko od Polski - tak platformy obchodzą prawo

Egzekwowania prawa od firm oferujących pracę poprzez platformy nie ułatwia też fakt, że wiele z nich ma swoje siedziby poza Polską, np. na lotnisku w Amsterdamie. To niemal całkowicie uniemożliwia przeprowadzenie kontroli np. Państwowej Inspekcji Pracy.

Zresztą z danych PIP wynika, że obecnie - mimo że platformy oferujące pracę nie są w Polsce niczym nowym - nie zatrudniają one w naszym kraju ani jednej osoby. Świadczą swoje usługi w oparciu o umowy z firmami trzecimi. Co też nie ułatwia dbania o prawa pracowników.

Dlatego, zdaniem Bartosza Kopcia, wicedyrektora Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, w dyrektywie powinny znaleźć się zapisy zobowiązujące platformy do ustanowienia reprezentanta czy pełnomocnika na terenie danego kraju, który byłby odpowiedzialny za prowadzenie spraw danej platformy na danym terenie. To umożliwiłoby skuteczne przeprowadzenie kontroli.

Zdaniem dr. Tomasza Duraja dyrektywa w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych, nad którą pracuje Unia, nie dotyczy jednak wyłącznie sfery rynku związanego z zatrudnieniem platformowym.

- Znaczenie tej dyrektywy jest dużo większe i wykracza poza problematykę pracy platformowej. Jeżeli dyrektywa zostanie przyjęta, będzie miała fundamentalne znaczenie dla całego prawa pracy - uważa Duraj.

- Możliwe, że w przyszłości przesądzi ona o całym modelu prawa pracy i zatrudnienia, a także o modelu ochrony, jaka będzie ewentualnie gwarantowana osobom wykonującym pracę zarobkową. Ten drugi aspekt dotyczy kwestii związanych z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji w zatrudnieniu - dodaje.

Zasady pracy za pośrednictwem platform trzeba uregulować, Unia Europejska ma konkretny pomysł

Także dr Grażyna Spytek-Bandurska z Federacji Przedsiębiorców Polskich przyznaje, że nie ma odwrotu od konieczności uregulowania tego typu zajęć. A zmiany te dotkną całego rynku pracy.

- Obserwujemy rozwój gospodarki współdzielenia, wymiany różnych zasobów, mamy procesy globalizacyjne, cyfryzację, rozwój sztucznej inteligencji. To jest właśnie przyszłość, od której nie uciekniemy - przyznaje dr Spytek-Bandurska. - Dlatego tak ważne jest, aby tworzyć regulacje, które będą dostosowane do nowych realiów, do nowej rzeczywistości - dodaje.

Zdaniem dr. Tomasza Duraja dyrektywa w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych, nad którą pracuje Unia, nie dotyczy jednak wyłącznie sfery rynku związanego z zatrudnieniem platformowym. (fot. Shutterstock)

Unijna dyrektywa wprowadza coś, czego do tej pory nie było, czyli pojęcie „pracy za pośrednictwem platform internetowych”. W sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego z 21 grudnia 2022 roku zapisano, że pod tym pojęciem rozumie się każdą pracę zorganizowaną za pośrednictwem cyfrowej platformy pracy i wykonywaną w Unii Europejskiej przez osobę fizyczną, niezależnie od tego, czy istnieje stosunek umowny między tą osobą a usługobiorcą.

Innymi słowy - Rada chce rozwiązać kwestię takiego błędnego sklasyfikowania pracowników platformowych i ułatwić ich przeklasyfikowanie na pracowników etatowych. Rada chce, by pracownicy platformowi byli automatycznie traktowani (na zasadzie domniemania prawnego) jako zatrudnieni na etat (a nie samozatrudnieni), jeżeli ich stosunek pracy z platformą spełnia przynajmniej 3 z 7 kryteriów podanych w dyrektywie. Kryteria te to m.in.:

narzucone limity wynagrodzenia

ograniczenia w możliwości odrzucenia pracy

zasady dotyczące wyglądu czy zachowania.

Aby obalić takie domniemanie prawne, platforma będzie musiała wykazać, że w świetle krajowej legislacji i praktyki nie istnieje stosunek zatrudnienia.

Jak podaje Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, które od samego początku włączyło się w działania dotyczące poprawy warunków pracy osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych, dyrektywa zapewni:

prawa pracowników do umowy o pracę, która gwarantowałaby im ostatecznie takie prawa, jak płatne zwolnienia lekarskie, płatny urlop i stawki wynagrodzenia zgodne z ustawodawstwem krajowym lub układami zbiorowymi;

ochronę na rynku osób rzeczywiście prowadzących działalność na własny rachunek;

uczciwą konkurencję między przedsiębiorstwami, gwarantującą, że te, które przestrzegają prawa, nie znajdą się w niekorzystnej sytuacji.

- Jako związki zawodowe chcemy, aby dyrektywa była implementowana do polskiego prawa już, w tej chwili. Potrzeba tych przepisów wynika z krzyku rozpaczy setek tysięcy pracowników platformowych w Polsce. Bo jeśli jest praca, to ma być też umowa o pracę i takie jest nasze założenie. Patologia polskiego systemu zatrudnienia jest szeroka, szczególna jeżeli chodzi o pracowników platformowych; niektóre firmy uważają, że podstawą wykonywania pracy jest zawarcie umowy o najem roweru - komentuje dr Liwiusz Laska, prawnik zajmujący się problematyką prawa pracy, doradca Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Także Bartosz Kopeć, wicedyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, przyznaje, że inspekcja popiera domniemanie istnienia stosunku pracy w ramach pracy platformowej.

- Zapisy dyrektyw już kilka razy się zmieniały, dlatego z niecierpliwością czekamy na ostateczny kształt dyrektywy, który dla nas jest szczególnie istotny pod kątem prowadzenia kontroli i weryfikacji zapewnienia odpowiednich warunków pracy - mówi Bartosz Kopeć.

Podobnie jak Liwiusz Laska zwraca on uwagę, że sytuacje, które są wyjątkowo naganne z perspektywy prawa pracy, to te dotyczące wykonywania pracy właśnie w oparciu o umowy najmu użyczenia roweru czy innego sprzętu. Jego zdaniem te kwestie wymagają pilnego uregulowania.

Jednak nie wszyscy patrzą na możliwość wprowadzenia domniemania stosunku pracy tak optymistycznie jak inspekcja i związki.

- Jestem pełna obaw, jeśli chodzi o założenia Komisji Europejskiej, że będzie dochodziło do przekształcenia tej formy pracy na stosunek pracowniczy. W tej kwestii mam poważne wątpliwości. Bardziej spodziewam się rozwoju szarej strefy - mówi Grażyna Spytek-Bandurska.

Materiał powstał na bazie debaty przeprowadzonej podczas zorganizowanej przez Państwową Inspekcję Pracy konferencji „Wpływ prawa unijnego na polskie prawo pracy – najnowsze regulacje”, którą PulsHR.pl objął patronatem medialnym.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl