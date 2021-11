Miliony Polaków na L4. Prym wiodą dwie choroby

Pandemia nie wpłynęła w znaczący sposób na liczbę dni chorobowych u pracowników. Co piąty zatrudniony wziął ich mniej, a u 43 proc. liczba zwolnień lekarskich w czasie pandemii nie zmieniła się w porównaniu do wcześniejszych lat – wynika z badania zleconego przez Personnel Service.

W pierwszym kwartale 2021 roku lekarze wystawili 5,2 mln zwolnień. To o 17 proc. mniej niż w tym samym okresie 2020 roku. Jak się jednak okazuje, dobre zdrowie pracowników nie jest skutkiem działań firm. Aż 94 proc. zatrudnionych twierdzi, że dbanie o ich kondycję powinno być obowiązkiem pracodawcy, ale ponad połowa nie zauważyła, by od wybuchu pandemii coś w tej kwestii się zmieniło.

Analizując dane ZUS dotyczące przyczyn wystawianych zwolnień lekarskich, przodują te wystawiane ze względu na COVID-19 oraz w związku z dolegliwościami natury psychicznej.

W pierwszym kwartale 2020 roku (na początku pandemii), zwolnienia lekarskie z powodu COVID-19 wystawiono tylko 303 osobom na okres łącznie 4259 dni. Rok później nieobecnych w pracy z tego powodu było 207 tys. Polaków łącznie przez 1,6 mln dni.

Zwolnienia z powodu reakcji na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne wystawiono dla 120 tys. osób na aż 2,3 mln dni. Złe samopoczucie i zmęczenie dolegało 72 tys. osób, co odpowiada 424 tys. dniom. Epizod depresyjny jako powód L4 miało wpisane 65 tys. osób (1,3 mln dni), a inne zaburzenia lękowe to 59 tys. zwolnień, czyli 1,2 mln dni. Łączna liczba wystawionych z powyższych powodów zwolnień wzrosła w ciągu roku o ponad 35 proc. (z 234 tys. do 317 tys.), a liczba dni spowodowanych nimi nieobecności w pracy o 12,5 proc. (z 4,19 mln do 5,23 mln).

- Tak duży wzrost zwolnień chorobowych ze względu na problemy psychiczne powinien być wskazówką dla pracodawców. Do tej pory firmy rzadko zajmowały się zdrowiem psychicznym zatrudnionych. Oferowano przede wszystkim prywatną opiekę medyczną, ale głównie bez psychologa, karty na siłownię i zdrowe przekąski w pracy. To oczywiście istotne elementy, ale aż 94 proc. pracowników mówi wprost, że zależy im na opiece pracodawców w zakresie ich zdrowia. Oprócz prywatnej opieki medycznej, na drugim miejscu najbardziej chcą pomocy psychologicznej. To skutek pandemii, która pogłębiła nasze lęki, wypchnęła nas na pracę zdalną i nie dała czasu na przygotowanie się do nowej sytuacji - komentuje Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

Z badania Pracuj.pl "Polacy w środowisku pracy" wynika, że ponad połowa respondentów uważa, że obecnie praca jest bardziej stresująca niż jeszcze 10 lat temu, a tylko co trzeci jest zdania, że pracodawcy obecnie lepiej dbają o samopoczucie pracownika niż dekadę temu.

W pandemii troska o zdrowie pracowników nie wzrosła

Podobne wyniki daje badanie Personnel Service. 27 proc. pracowników jest zdania, że od czasu wybuchu pandemii pracodawca mocniej zwraca uwagę na ich stan zdrowia. Przeciwnego zdania jest ponad połowa zatrudnionych, którzy nie widzą żadnej zmiany.

Zwiększoną troskę pracodawców najmocniej zauważyli najmłodsi pracownicy w wieku 18-24 lata (34 proc.). Natomiast przeciwne odczucia mają osoby w wieku 25-34 lata (53 proc.) i powyżej 55 roku życia (52 proc.).

Z czego może wynikać brak zwiększonego zainteresowania zdrowiem pracowników ze strony pracodawców? Z liczb. Jak pokazują statystyki liczba dni zwolnienia chorobowego w czasie pandemii nie zmieniła się.

U 43 proc. pracowników liczba dni na L4 była taka sama w pandemii jak przed jej wybuchem, a co piąty pracownik przyznał, że chorował rzadziej. Najczęściej tę odpowiedź wskazywały osoby starsze, powyżej 55 roku życia (27 proc.). Więcej zwolnień wzięło zaledwie 12 proc. zatrudnionych, z czego co czwarty z nich zatrudniony był na umowę o pracę na niepełny etat. Częściej chorowały osoby młode, w wieku 25-34 (16 proc.).

- Co ciekawe, z naszego badania wynika, że im większa firma, tym mniej zwolnień lekarskich. Mniej dni chorobowego brali pracownicy największych firm – 23 proc. w porównaniu do 19 proc. zatrudnionych w najmniejszych przedsiębiorstwach. Ta zależność często jest wynikiem lepszej struktury organizacyjnej największych zakładów. To w tych firmach szybko uregulowano kwestię pracy zdalnej, zachęcano do szczepień, a benefity zdrowotne są często mocniej rozbudowane, niż w małych firmach – podkreśla Inglot.

Niepokojący trend

Przebywających na zwolnieniu lekarskim może skontrolować Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ze względu na ogromną wystawianych zaświadczeń nie wszystkie zwolnienia są sprawdzane, a to daje podstawę do wielu nadużyć.

W 2020 roku osobom ubezpieczonym w ZUS wystawiono ogółem 22,7 mln zaświadczeń lekarskich, w tym czasie przeprowadzono 275 tys. kontroli, co stanowi niecałe 2 proc.

Na rynku medycznym pojawiły się w ubiegłym roku firmy, których działalność ogranicza się głównie do wystawiania zwolnień chorobowych. Zdaniem Mikołaja Zająca, eksperta rynku pracy, teleporady odciążyły służbę zdrowia w krytycznym momencie, ale jednocześnie wzmocniły bardzo łatwy proceder wyłudzania ”L4”.

- ZUS ma wszystkie niezbędne narzędzia, by sprawdzać zwolnienia kupowane przez telefon lub internet i wyłapywać te, które są nadużyciami. Nasza firma na podstawie kontroli pracowników prowadzi również statystki lekarzy – wiemy wprost, którzy z nich cieszą się największą popularnością wśród pacjentów. Skoro my mamy tę wiedzę, to ZUS z pewnością też monitoruje sytuację i powinien odpowiednio wcześniej podjąć właściwe kroki w celu przeciwdziałania - wyjaśnia Mikołaj Zając, prezes Conperio, polskiej firmy zajmującej się problematyką absencji chorobowych.

Z wyliczeń wynika, że zakład produkcyjny zatrudniający 500 osób przy absencji chorobowej pracowników na poziomie 10 proc. traci miesięcznie łącznie 450 tys. zł. 150 tys. zł to strata pracodawcy kosztem wynagrodzenia pracowników przebywających na L4, 300 tys. zł to zaś strata w ramach tego, co mogliby oni w tym czasie wyprodukować (przyjęte wynagrodzenie pracownika to 3 tys. zł brutto).