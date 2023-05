Milion złotych dopłaty do składki zdrowotnej. Wszystko przez roczne rozliczenie

Po raz pierwszy w historii przedsiębiorcy opłacali składkę zdrowotną na podstawie osiąganego dochodu, przez co nabrała ona cech kolejnego podatku dochodowego. Obecnie wielu z nich czeka na wniosek o zwrot składki zdrowotnej. Pieniądze na ich kontach powinny się pojawić do 1 sierpnia, o ile nie mają oni żadnych zadłużeń.

Zgodnie z przepisami 1 czerwca 2023 r. jest ostatnim dniem na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wniosek zostanie automatycznie utworzony na profilu płatnika na Platformie Ubezpieczeń Społecznych (PUE) ZUS. Należy przygotowany dokument sprawdzić i podpisać, a następnie wysłać go do ZUS-u - do 1 czerwca 2023 roku.

Jak zauważa Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt, warunkiem otrzymania zwrotu środków jest prawidłowe wypełnienie wniosku (RZSRI).

- ZUS automatycznie wystawia taki dokument, a zadaniem podatnika jest sprawdzenie poprawności danych w nim zawartych, zwłaszcza numeru rachunku bankowego, na który miałyby zostać przekazane pieniądze – i zatwierdzenie dokumentu - mówi Piotr Juszczyk.