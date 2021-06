Mężczyźni zadowoleni z nowego urlopu. Ale niekoniecznie chcą go wziąć

86 proc. mężczyzn uważa, że wprowadzenie 2-miesięczego urlopu rodzicielskiego dedykowanego ojcom jest dobrym rozwiązaniem - wynika z badania HRK.

W przypadku kobiet statystyki wyglądają nieco inaczej. 84 proc. pań chce, aby ojciec dziecka skorzystał z prawa do urlopu rodzicielskiego, a tylko 4 proc. jest na „nie”.

Co jednak ciekawe, "tylko" 68 proc. zamierza skorzystać z prawa do 2-miesięcznego urlopu rodzicielskiego. 9 proc. jest na „nie”, a 23 proc. nie ma zdania na ten temat.

Z badania „Tata na urlopie macierzyńskim", przeprowadzonego przez HRK wynika, że 83 proc. kobiet i 86 proc. mężczyzn uważa, że niezależny urlop rodzicielski dla ojca w wymiarze 2 miesięcy to dobre rozwiązanie.

Zgodnie z unijną dyrektywą, którą kraje członkowskie - w tym Polska - muszą wdrożyć do sierpnia 2022 roku, każdy z rodziców ma mieć osobno prawo do dwóch miesięcy urlopu rodzicielskiego. Ojciec nie może oddać swojej części matce.

- Implementacja dyrektywy work-​life balance do polskiego systemu prawnego jest kolejnym dobrym krokiem w kierunku zwiększania udziału mężczyzn w wychowaniu dzieci, wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz ułatwianiu kobietom powrotu do pracy po urodzeniu dzieci – mówi Romuald Krasowski, specjalista ds. płac w HRK Payroll Consulting.

Czytaj też: Zabiorą matce, a dadzą ojcu. Polska może nie być na to gotowa

- Modyfikacja uprawnień w zakresie korzystania z urlopów rodzicielskich ma wprowadzić 2 miesiące urlopu rodzicielskiego tylko dla ojców. Obecnie obowiązuje dwutygodniowy urlop ojcowski oraz możliwość podzielenia urlopu rodzicielskiego pomiędzy tatę i mamę. Z dwutygodniowego urlopu mężczyźni bardzo chętnie korzystają – jest on bowiem nieprzenaszalny. Z dzielenia urlopu rodzicielskiego pomiędzy rodziców już nie korzystają tak często i jego „realizacja" spada przeważnie na barki kobiet – dodaje Krasowski.

Pracownicy pozytywnie oceniają to rozwiązanie. Z badania „Tata na urlopie macierzyńskim", przeprowadzonego przez HRK wynika, że 83 proc. kobiet i 86 proc. mężczyzn uważa, że niezależny urlop rodzicielski dla ojca w wymiarze 2 miesięcy to dobre rozwiązanie.

Co jednak ciekawe, "tylko" 68 proc. zamierza skorzystać z prawa do 2-miesięcznego urlopu rodzicielskiego. 9 proc. jest na „nie”, a 23 proc. nie ma zdania na ten temat. W przypadku kobiet statystyki wyglądają nieco inaczej. 84 proc. pań chce, aby ojciec dziecka skorzystał z prawa do urlopu rodzicielskiego, a tylko 4 proc. jest na „nie”.

Nie wiemy jeszcze, jak dyrektywa zostanie wdrożona w Polsce. Pandemia koronawirusa sprawiła, że w ubiegłym roku resort pracy zaczął rozważać wydzielenie z obecnej rocznej puli urlopów dwóch miesięcy wyłącznie dla ojców. Wcześniej proponowano, aby wydłużyć płatną opiekę nad dzieckiem o dodatkowe dwa miesiące.

Jak propozycje oceniają pracownicy? Zdaniem 76 proc. kobiet, biorących udział w badaniu HRK, 2-miesięczny urlop rodzicielski przeznaczony wyłącznie dla ojców powinien być dodatkowym okresem, niewliczającym się w obecnie przysługujący 32-tygodniowy urlop rodzicielski. Tak samo myśli 74 proc. mężczyzn. Co piąta pracownica uważa, że urlop ten powinien być wydzielony z obecnie przysługujących 32 tygodni urlopu rodzicielskiego. Te odpowiedź wskazało również 14 proc. panów.

Plusy i minusy

38 proc. ankietowanych nie dostrzega minusów w związku z wprowadzeniem zmian w urlopach rodzicielskich. Zdecydowana większość wyraża obawę o stabilność zatrudnienia mężczyzn, niechęć ze strony pracodawców do udzielania urlopów ojcom czy też obniżenie poziomu rodzinnych finansów (ankietowani wskazywali, że często to mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety).

Respondenci zwrócili także uwagę, że w przypadku niewykorzystania przez ojca urlopu, minusem będzie szybszy powrót matki do pracy i konieczność pozostawienia niespełna rocznego dziecka pod opieką niani lub w żłobku czy klubiku. To również krótszy okres karmienia dziecka piersią.

Ankietowani stwierdzili też, że wprowadzenie urlopów rodzicielskich dla ojców może być faworyzowaniem przez pracodawcę pracowników nieposiadających rodziny. To również obciążenie dla pracodawców i trudność w zorganizowaniu zastępstwa na czas 2-miesięcznej nieobecności pracownika.

Minusem jest też zbyt duża ingerencja państwa w życie obywateli i podstawowej komórki społecznej jaką jest rodzina. Respondenci uważają, że decyzja o podziale wykorzystania urlopu rodzicielskiego pomiędzy rodziców powinna należeć wyłącznie do nich.

Co ciekawe, 15 proc. ankietowanych nie dostrzega żadnych plusów takiego rozwiązania. Pozostała grupa badanych największą korzyść dostrzega w budowaniu więzi pomiędzy ojcem a dzieckiem oraz łatwiejszym startem w budowaniu relacji, do czego przyczynia się większa ilość czasu spędzonego razem.

Inną, najczęściej wymienianą korzyścią jest odciążenie dla kobiet, które nierzadko po wielu miesiącach zajmowania się dzieckiem mają realną potrzebę szybkiego powrotu do życia zawodowego. Zaletą jest także zwiększenie równości płci oraz mniejsza dyskryminacja kobiet na rynku pracy.

Ankietowani zwrócili także uwagę, że urlop rodzicielski dla ojców będzie promować partnerski model rodziny i podział obowiązków, a także wzmocni wychowawczą rolę ojca i przełamie obecnie panujące stereotypy.

Respondenci sądzą też, że unijna dyrektywa ograniczy postrzeganie młodych kobiet na rynku pracy jako potencjalnych nieobecnych, wymagających dłuższych zastępstw, a dzięki temu – docelowo – zmniejszy lukę placową między kobietami a mężczyznami.

- Myślę, że nieprzenaszalny dwumiesięczny urlop ojcowski będzie się cieszył sporą popularnością – zadziała tu w znacznym stopniu mechanizm „utraty" możliwości, czy też przywilejów oraz potrzeba realizowania się w wychowaniu, skoro przepisy dają takie możliwości. Co to oznacza dla pracodawców, pracowników i ich partnerek? Zmiany należy widzieć w aspekcie organizacyjnym i mentalnym – mówi Romuald Krasowski.

Romuald Krasowski podkreśla, że sam urlop dla pracodawcy nie będzie generował bezpośrednich kosztów, ponieważ zasiłek płacony będzie ze środków ZUS. Pracodawcy, mający młode zespoły, będą liczyli się z tym, że pracownicy-mężczyźni „znikną" z pracy na dwa miesiące.

- To i tak stosunkowo krótko w porównaniu z obecnym „znikaniem" mam na ponad rok (biorąc pod uwagę zwolnienie lekarskie przed porodem). Pracodawcy będą więc uwzględniali w swojej kulturze organizacyjnej zmiany związane z tymi urlopami. Korzyścią dla pracodawcy będzie, bez wątpienia, powrót do pracy pracownika szczęśliwego, zrealizowanego w swoim ojcostwie, pełnego zapału do pracy - komentuje ekspert HRK Payroll Consulting.

Zdaniem Romualda Krasowskiego wprowadzenie dłuższego urlopu tylko dla ojców wpłynie, w długiej perspektywie, na zmiany mentalne w społeczeństwie.

- Już w tej chwili widać, choć może nie aż tak powszechne, pełne zrozumienie dla współdzielenia wychowania dzieci pomiędzy kobiety i mężczyzn - zaznacza ekspert.

Romuald Krasowski zwraca także uwagę na inną kwestię. Jego zdaniem nowy urlop ojcowski powinien być dostępny niezależnie od formy prawnej łączącej pracownika z pracodawcą (w tym umowy zlecenia), ale także dla mężczyzn prowadzących działalność gospodarczą, z której opłacają składki na ubezpieczenia społeczne.