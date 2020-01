Matki prowadzące działalność gospodarczą mówią dość. Szykują ogólnopolski protest

Unia Polskich Przedsiębiorców i Ruch Społeczny Kobiety na Działalności Gospodarczej kontra ZUS organizują w środę 8 stycznia ogólnopolski protest przeciwko kontrolom ZUS. W jego ramach będą wywieszać banery przed siedzibami oddziałów ZUS-u w całej Polsce.

„Idziemy walczyć o praworządność i godność matek! Stajemy razem - bez podziałów na działalność czy etat!” – piszą organizatorzy akcji, podkreślając, że działanie jest odpowiedzią na brak reakcji prezydenta Andrzej Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na poczynania ZUS.

Chodzi o wzmożone kontrole ubezpieczyciela, wymierzone w kobiety prowadzące własne firmy, które zdecydowały się na macierzyństwo. Z tego tytułu przysługuje im zasiłek macierzyński, jednak ZUS kontroluje, czy wśród przedsiębiorczych matek są też takie, które próbują wyłudzić wyższe świadczenia.

Chodzi o głośny kilka lat temu proceder zakładania jednoosobowych działalności gospodarczych tuż przed porodem, opłacania najwyższych składek ZUS przez krótki okres, który jednak pozwalał później przez rok na pobieranie wysokich zasiłków macierzyńskich.

Tropiąc tego typu nadużycia ZUS kontroluje ze wzmożoną siłą kobiety na działalności gospodarczej, pobierające zasiłki macierzyńskie, a także te na L4 z powodu ciąży. Bez względu na to, czy są podejrzenia o jakiekolwiek nieprawidłowości, czy nie. Kontrole są bardzo uciążliwe dla przedsiębiorczych matek.

Same organizatorki akcji rozumieją ustawowy obowiązek kontrolowania osób pobierających świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych (weryfikacji tytułu ubezpieczenia oraz prawa do świadczeń).

„Doskonale wiemy, że ZUS odpowiada za prawidłowość wydatkowania środków płatników składek i niegospodarnością byłby brak dbałości o wykluczenie nadużyć. Analiza tych szeroko zakrojonych czynności kontrolnych ujawniła jednak cały szereg nieprawidłowości wynikających niejednokrotnie z błędów ludzkich, ale przede wszystkim z nieprecyzyjności prawa, które do tych błędów znacząco się przyczyniają. Luki w prawie, niejasne przepisy, zmieniające się interpretacje powodują, że kobiety prowadzące działalność gospodarczą nie mają pewności co do swojej sytuacji prawnej. Poczucie stabilizacji jest zaś niezbędnym czynnikiem warunkującym niezakłócone macierzyństwo będące pod ochroną Konstytucji. Domagamy się usystematyzowania, doprecyzowania i zmian w prawie, pozwalających na bezpieczne planowanie łączenia roli kobiety matki z rolą kobiety przedsiębiorcy” – apelują członkinie Ruchu Matek na Działalności Gospodarczej i Ruch Społeczny Kobiet na Działalności Gospodarczej.

Kobiety apelują o podjęcie inicjatywy ustawodawczej i wprowadzenie przepisów prawnych gwarantujących kontrolę przedsiębiorcy przed przyznaniem świadczenia, zdefiniowania kryteriów "fikcyjności", prawa do niezakłóconego macierzyństwa, wprowadzenia gwarancji prawnych ułatwiających egzekwowanie odpowiedzialności pracowników ZUS za błędy w procesie weryfikacji prawa do zasiłku, wprowadzenia ustawowych gwarancji uniemożliwiających ZUS blokowanie wypłaty świadczeń w czasie trwania postępowania prowadzonego przez Zakład.

W ramach niemego protestu pod siedzibami ZUS w całym kraju mają zawisnąć banery z hasłami: „JESTEM MATKĄ - PROTESTUJĘ”, „NIE MA MNIE TU - BO PRACUJĘ”, „WŁAŚNIE ZUS MNIE KONTROLUJE, WYKLUCZA MNIE Z UBEZPIECZENIA, BO NIE MA PIENIĘDZY NA WYPŁATY ŚWIADCZENIA”.

Akcja zaplanowana na 8 stycznia 2020 r. to pierwszy element szerszych działań. Kolejnym wydarzeniem ma być protest pod Kancelarią Premiera, który organizatorzy szykują na Dzień Kobiet, 8 marca 2020 r.