Matki na działalności wyjdą na ulice. Będzie duży protest w Warszawie

Kobiety spotykają się o godz. 12 na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Protest odbędzie się pod hasłem „STOP Bezprawnym działaniu ZUS”. Kobiety twierdzą, że ZUS pozostawia osoby ubezpieczone w czasie choroby i macierzyństwa bez należnych świadczeń i środków do życia, bezpodstawnie wstrzymując przyznane świadczenia, w tym renty. Matki zarzucają też Zakładowi bezprawne przeciąganie postępowań wyjaśniających i wydawanie decyzji wykluczających z ubezpieczeń społecznych nawet kilka lat wstecz.

To nie pierwsza duża akcja kobiet skupionych wokół ruchu „Matki kontra ZUS”. Kobiety wyszły już na ulice 8 stycznia. W całej Polsce zorganizowały niemy protest, a Warszawie spotkały się pod kancelarią premiera Mateusza Morawieckiego. W lutym prowadziły akcję ulotkowo-informacyjną. Spotkać można je było je przed żłobkami, urzędami, przedszkolami i siedzibami ZUS w całej Polsce. Rozdawały ulotki i opowiadały o zmianach, jakich oczekują.

Przed niedzielnym (8 marca) protestem, „Matki kontra ZUS” przeprowadziły jeszcze jedną akcję. Namawiały do wysyłania e-mali do polityków.

„Ponieważ większość z nas jest w co najmniej nieciekawej sytuacji spowodowanej działaniami ZUS, musimy działać. Wykorzystajmy czas przed zbliżającymi się wyborami. To ostatni dzwonek. Do boju!” – nawoływały kobiety skupione wokół ruchu „Matki kontra ZUS”. „Bardzo prosimy o pilne wysyłanie e-maili, wiadomości do polityków przede wszystkim działających w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz polityków ze swoich regionów” – zachęcały.

W treści wysyłanej politykom wiadomości, kobiety zwracają się z prośbą o „natychmiastowe zainteresowanie się sprawą zaostrzających się praktyk kontrolnych ZUS”. Podkreślają, że Zakład „zarzuca im tworzenie fikcyjnych działalności, prowadzonych jedynie w celu osiągania świadczeń chorobowych i zasiłków macierzyńskich”, a jeżeli nie jest w stanie udowodnić fikcyjności prowadzonych firm, bezprawnie kwestionuje zadeklarowaną przez przedsiębiorców podstawę wymiaru składek, podważając wydane przez siebie wcześniej decyzje i obniża należne i wypłacone już świadczenia – wstecz nawet o kilka lat ! – najczęściej do minimum”. Kobiety przypominają, że mają już Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, prawników i coraz większej liczby polityków i to niezależnie od barw ugrupowania.

11 postulatów

Czego domagają się przedsiębiorcze matki? Kobiety zgłaszają 11 postulatów. Chcą m.in., by ZUS zaprzestał wydawania decyzji nakazujących zwrot świadczeń pobranych w przeszłości, by przeprowadzał kontrole przed wypłatą świadczeń, a nie po paru latach i zaprzestał wstrzymywania wypłaty świadczeń w czasie trwania postępowania. Kobiety domagają się również, by ZUS zaprzestał kontrolowania i prowadzenia postępowań administracyjnych co do tych samych okresów parokrotnie oraz by zaprzestał wydawać decyzje o wyłączeniu z ubezpieczeń społecznych zarzucających kobietom fikcyjną działalność z błahych powodów typu brak dochodu przez krótki okres czasu tj. parę miesięcy.

Kobiety twierdzą, że ZUS tak bardzo przejął się kontrolami, iż całkowicie się w nich zatracił. – ZUS niestety nie przeprowadza kontroli tak rzetelnie, jakbyśmy chcieli. Pracownicy Zakładu kompletnie się nie znają na prowadzeniu działalności i nie winię ich za to. Natomiast oczekuję zrozumienia, wysłuchania i logicznego myślenia. Sklep wysyłkowy a produkcja kompletnie się różnią, tak jak prawnik i osoba pracująca w reklamie. Przy jednoosobowej działalności, która produkuje rękodzieło, nie można oczekiwać, że taka osoba każdego dnia będzie miała faktury, tak samo jak usługodawca nie każdego dnia ma tyle samo klientów – zauważa Milena Dobroszek.

„Matki kontra ZUS” cały czas próbują zwrócić uwagę na problem, stąd protest w Warszawie. – To będzie piękny protest! Będzie rodzinnie, bo wiele z nas ma nawet po kilkoro dzieci. Jesteśmy przedsiębiorczymi matkami i nie pozwolimy się oczerniać przez ZUS. Oszustki, wyłudzaczki? To nie my! – podkreśla Milena Dobroszek z ruchu „Matki kontra ZUS”.