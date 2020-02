Matki "na działalności" walczą z ZUS-em. Ruszyła nowa akcja

Akcja ulotkowo-informacyjna to kolejna, poprzez którą matki prowadzące działalność gospodarczą chcą zwrócić uwagę na problemy, jakie mają z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. I nie ostatnia. Kobiety szykują duży protest na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Ruch „Matki kontra ZUS” zapowiada duże wydarzenie w Dzień Kobiet, czyli 8 marca.

Czym ZUS podpadł przedsiębiorczym matkom? – Doświadczyłyśmy karygodnych praktyk, niesprawiedliwości, braku praworządności oraz absurdalnych decyzji ze strony ZUS-u, pozbawiającego nas środków do życia w okresie ciąży, macierzyństwa oraz choroby dzieci. Początkowo skupiałyśmy się jako przedsiębiorcze matki prowadzące działalności gospodarcze, jednak problem okazał się dużo szerszy i obejmuje również kobiety na etatach oraz wchodzi w kolejne grupy społeczne – mówi Milena Dobroszek z ruchu „Matki kontra ZUS”.

Właścicielki firm na celowniku ZUS znalazły się już kilka lat temu. Wśród kobiet modne było wówczas zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej przed porodem i opłacanie najwyższych składek ZUS, by podczas urlopu macierzyńskiego pobierać świadczenie rzędu nawet 6 tys. zł miesięcznie. Z tego powodu Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaczął dokładniej przyglądać się przedsiębiorczyniom. Liderka „Matki kontra ZUS” zaznacza, że ruch nie jest przeciwny kontrolom. – Wręcz przeciwnie, chcemy kontroli, ale żeby były one przeprowadzane na bieżąco, przed wypłatą świadczenia, a nie po kilku latach. Wtedy jest to represyjne działanie, a nie prewencyjne – mówi.

Marlena Kaduk z Ruchu zauważa, że kobiety w ciąży mają takie same prawa, by zacząć działalność, jak i pracę. – A ZUS nie kontroluje nowo otwartych firm, tylko kilkuletnie. Sam fakt otwarcia firmy w ciąży nie czyni firmy fikcyjnej, a kobiety oszustką. Poza tym ten precedens się skończył, przepisy się zmieniły – by teraz dostać wysoki zasiłek, trzeba opłacić 12 pełnych składek, a nie tylko jedną – mówi.

ZUS wykreśla matkę

Kobiety twierdzą, że ZUS tak bardzo przejął się kontrolami, iż całkowicie się w nich zatracił. – ZUS niestety nie przeprowadza kontroli tak rzetelnie, jakbyśmy chcieli. Pracownicy Zakładu kompletnie się nie znają na prowadzeniu działalności i nie winię ich za to. Natomiast oczekuję zrozumienia, wysłuchania i logicznego myślenia. Sklep wysyłkowy a produkcja kompletnie się różnią, tak jak prawnik i osoba pracująca w reklamie. Przy jednoosobowej działalności, która produkuje rękodzieło, nie można oczekiwać, że taka osoba każdego dnia będzie miała faktury, tak samo jak usługodawca nie każdego dnia ma tyle samo klientów – zauważa Milena Dobroszek.

Zwraca uwagę, że Zakład często wykracza poza zakresy postępowań. – W moim przypadku sprawdzali fikcyjność prowadzenia działalności, a pytali podczas przesłuchania, z którego nie ma żadnego protokołu, o pracę na zwolnieniu! Przecież to się wyklucza, to absurd! – mówi. Milena Dobroszek zwraca też uwagę na inne sytuacje. – Po macierzyńskim zachorowało mi starsze dziecko, skorzystałam z opiekuńczego do piątku. W poniedziałek ja byłam chora. ZUS wyrzucił mnie z ubezpieczeń, bo w weekend nie miałam faktur. I nie był to ostatni weekend przed wszczęciem postępowania, a ponad 2 lata wstecz – relacjonuje.

Szukanie oszczędności nie jest najważniejsze

Dlatego właśnie kobiety chcą zamian w prawie. Nie są w tym osamotnione. Wiele postulatów matek popiera Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Rzecznik zwrócił m.in. uwagę na fakt, że w okresie połogu kobiety prowadzące działalność gospodarczą są narażone na wezwania, wielogodzinne przesłuchania, kontrole dokumentów pod kątem faktycznego prowadzenia działalności. Twierdził, że „szukanie oszczędności w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, acz uzasadnione, nie może odbywać się kosztem osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych”.

– Mamy bardzo duże wsparcie wielu organizacji społecznych m.in. Unii Polskich Przedsiębiorców, która dostrzegła tu ogólny problem tej grupy zawodowej i sfinansowała tysiące ulotek i plakatów na obecny protest. Nie damy się uciszyć, nie spoczniemy, dopóki ZUS czy też ustawodawcy nie podejmą odpowiednich kroków ku systemowym zmianom – mówi.

Kontrola przed wypłatą świadczenia

Czego domagają się kobiety? Po pierwsze, by kontrole przedsiębiorcy były prowadzone przed przyznaniem świadczenia. ZUS obecnie otrzymuje zwolnienia lekarskie, wypłaca świadczenia, a po latach wraca do przedsiębiorcy i wydaje decyzję: uznaje firmę za fikcyjną, dochodzi do wniosku, że właściciel firmy nie dopełnił formalności. – Działania sprawdzające powinny mieć miejsce przed wypłatą zasiłku, a nie po wielu latach. Wypłata zasiłku powinna być tożsama z potwierdzeniem podlegania pod ubezpieczenie – uważają „Matki kontra ZUS”.

Niezakłócone macierzyństwo

Przedsiębiorcze matki chcą również prawa do niezakłóconego macierzyństwa czy odpowiedzialności urzędników. Chodzi o to, by kobiety nie musiały świadczyć usług w trakcie pobierania zasiłku. Jak zwracają uwagę przedsiębiorczynie, zgodnie z obowiązującym obecnie prawem kobieta prowadząca działalność gospodarczą może w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego w dalszym ciągu świadczyć usługi. Nie istnieje jednak żaden przepis wprowadzający przymus realizacji usług. Tymczasem ZUS często kwestionuje prawo do zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego wyłącznie z tego powodu, że kobieta w czasie, kiedy pobierała zasiłek macierzyński, nie wykonywała działalności. „Matki kontra ZUS” chcą również wprowadzenia gwarancji prawnych ułatwiających egzekwowanie odpowiedzialności pracowników ZUS za błędy w procesie weryfikacji prawa do zasiłku.

Wśród innych postulatów znalazło się m.in.: wprowadzenie ustawowych gwarancji uniemożliwiających ZUS-owi blokowanie wypłaty świadczeń w czasie trwania postępowania prowadzonego przez Zakład.

Walka nabiera tempa

Kobiety działają cały czas i nie odpuszczają. Udało im się przedstawić swoje uwagi na sejmowej debacie "Prawa matek i kobiet w ciąży a zaostrzające się praktyki kontrolne ZUS-u" 5.02.2020 r. – Będziemy także stroną społeczną na Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. To ważny krok. Nadal staramy się informować ludzi i interesować ich naszą sprawą. Nie obejdzie się bez protestu 8 marca. Ale to będzie piękny protest! Będzie rodzinnie, bo wiele z nas ma nawet po kilkoro dzieci. Jesteśmy przedsiębiorczymi matkami i nie pozwolimy się oczerniać przez ZUS. Oszustki, wyłudzaczki? To nie my! – podkreśla działaczka ruchu „Matki kontra ZUS”.

Przypomina, że przy rzeczniku MŚP został stworzony zespół roboczy ds. ubezpieczeń społecznych. – Chcemy otrzymać od ZUS dane statystyczne i pokazać skalę problemu. Wnieść o zmianę czy regulację przepisów, aby już nigdy więcej nie mogło nas to spotkać. Aby i nam, i pracownikom ZUS-u łatwiej było rozumieć i przestrzegać prawo. Niedługo zostanie zorganizowany okrągły stół dot. różnych spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Mamy zgodę Minister RPiPS i chęć przybycia – mówi. Podkreśla, że problem jest tak szeroki, iż nie obejmuje już tylko przedsiębiorczych mam, ale i mężczyzn oraz "etatowców".

9,4 tys. kontroli w rok

ZUS pytany o działalność ruchu „Matki kontra ZUS”, przesłał oświadczenie, w którym informuje, że „dba o to, aby środki z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych były wydawane racjonalnie i nie dochodziło do nadużyć m.in. w kwestii wypłat zasiłków”. „Są to pieniądze nas wszystkich, uczestników powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych. ZUS, będąc strażnikiem powierzonych przez ubezpieczonych środków, dba o to, aby trafiały one do osób uprawnionych” – czytamy w oświadczeniu.

ZUS zapewnia, że w swoich działaniach kieruje się obiektywnymi zasadami, a podstawą jest analiza ryzyka. „Każda sprawa traktowana jest przez Zakład indywidualnie. Za każdym razem zebrany materiał jest wnikliwie oceniany” – tłumaczy. Z przekazanych nam danych wynika, że w 2019 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał łącznie 9,4 tys. decyzji o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym. – Niewiele ponad 1,2 tys. spraw dotyczyło osób prowadzących działalność gospodarczą. Te statystyki wyraźnie przeczą tezie, że Zakład ukierunkował swoje działania na ściśle zdefiniowaną grupę – twierdzi ZUS.

„Matki kontra ZUS” twierdzą, że ZUS nie przedstawia konkretnych statystyk, które byłyby wyznacznikiem w sprawie. – Do grup społecznych na Facebooku codziennie zgłasza się po kilka osób z postępowaniami czy negatywnymi decyzjami z ZUS! – podkreślają.

Jak tłumaczą, wielokrotnie wnioskowały do Zakładu o udostępnienie pełnych statystyk. – Mimo jednak wielu wniosków walczących kobiet o ich udostępnienie na przestrzeni roku, ZUS niezmiennie twierdzi, że statystyk nie prowadzi i takowych nie udostępnia – mówi Daria Dirks-Koźlik z „Matki kontra ZUS”.