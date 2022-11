Matka nie pracuje. Co z urlopem tacierzyńskim i ojcowskim?

Urlop tacierzyński to niewykorzystana przez matkę część urlopu macierzyńskiego. Oznacza to, że jeśli matka dziecka nie ma uprawnień do urlopu macierzyńskiego (na przykład jest bezrobotna), to ojciec dziecka, nawet jeśli pracuje, nie może ubiegać się o urlop tacierzyński.

Podczas wolnego ojciec otrzymuje zasiłek od ZUS-u, który wynosi 100 proc. podstawy wymiaru, czyli 100 proc. średniego wynagrodzenia pracownika w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Z kolei urlop ojcowski można wykorzystać w okresie, kiedy matka dziecka przebywa na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym, a także gdy matka dziecka nie pracuje zawodowo, czy też jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna.

Urlop tacierzyński

Urlop tacierzyński to odpowiednik urlopu macierzyńskiego. Jego wymiar zależy od tego, z jakiej części urlopu macierzyńskiego zrezygnuje matka dziecka na rzecz ojca. Czas jego trwania zależy od okresu, jaki ma mama na opiekę nad dzieckiem. Według Kodeksu pracy 14 tygodni urlopu musi wykorzystać matka, a resztę może „oddać” ojcu.

Gdyby matka zrezygnowała po tym czasie z pozostałej części przysługującego jej urlopu macierzyńskiego, wówczas tacierzyński będzie trwał:

6 tygodni w przypadku urodzenia się jednego dziecka,

17 tygodni w przypadku jednoczesnego urodzenia się dwojga dzieci,

19 tygodni w przypadku jednoczesnego urodzenia się trojga dzieci,

21 tygodni w przypadku jednoczesnego urodzenia się czworga dzieci,

23 tygodnie w przypadku jednoczesnego urodzenia się pięciorga i więcej dzieci.

Jak podaje Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia, urlop tacierzyński przysługuje osobie ubezpieczonej również w przypadku przysposobienia bądź przyjęcia dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza.

Czytaj też: Będzie nowy, długi urlop, którego nie opłaci się wziąć. Wszystko przez jeden przepis

Co ważne, urlop tacierzyński to niewykorzystana przez matkę część urlopu macierzyńskiego. Oznacza to, że jeśli matka dziecka nie ma uprawnień do urlopu macierzyńskiego (na przykład jest bezrobotna), to ojciec dziecka, nawet jeśli pracuje, nie może ubiegać się o urlop tacierzyński.