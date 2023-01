Maszyniści nie chcą być w pracy 24 godziny na dobę. Pracodawcy: to nie jest dobra pora na zmiany

Innym celem ustawy jest wyeliminowanie nieprawidłowości wynikających ze zróżnicowania standardów odnoszących się do warunków pracy maszynistów u poszczególnych przewoźników kolejowych działających w Polsce. Generalnie im większy przewoźnik, tym wyższe standardy zatrudnienia. I odwrotnie - im mniejszy, tym większa skłonność do chodzenia na skróty, nie tylko w zakresie czasu pracy.

- Nawet w przypadku automatyzacji niektórych procesów, zwykle wprowadzanej w celu ograniczenia błędu ludzkiego, ludzie stanowią fundamentalny składnik kolei. Człowiek znajduje się w centrum tego technologicznego, społecznego i organizacyjnego systemu i stanowi klucz do jego sukcesu lub porażki - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

Sednem ujętych w projekcie rozwiązań jest wprowadzenie na wzór ustawy o czasie pracy kierowców szczególnej regulacji ustawowej dotyczącej czasu pracy maszynistów.

Ma się to stać m.in. przez określenie jednolitych norm czasu pracy, wymaganego odpoczynku oraz pracy w godzinach nadliczbowych, obowiązkowe sumowanie czasu pracy u różnych podmiotów przy prowadzeniu pojazdu kolejowego oraz przy zatrudnieniu na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, wyznaczenie stacji macierzystej (np. siedziby głównej przedsiębiorcy lub jego oddziału) jako obligatoryjnego elementu umowy o pracę, a także umów cywilnoprawnych, na podstawie których maszyniści świadczą pracę lub usługi, z wyłączeniem m.in. maszynistów pracujących w ruchu aglomeracyjnym lub przy inwestycjach kolejowych.

Według projektu ustawy maszynista będzie miał prawo do co najmniej 12 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego, a jeżeli pracował dłużej niż 12 godzin, wówczas wypoczynek powinien trwać tyle, ile poprzedzająca go praca. Maszyniście będzie przysługiwało prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku w tygodniu. Nieprzerwany tygodniowy okres odpoczynku będzie mógł obejmować mniejszą liczbę godzin, nie mniejszą jednak niż 24 godziny w razie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych, wymagających od maszynisty podjęcia czynności dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia albo usunięcia awarii.

Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów ustawy będzie sprawował Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Monitorowanie czasu pracy maszynistów będzie prowadzone w systemie teleinformatycznym w oparciu o nowo tworzone Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów. Dostęp do danych będzie miał przewoźnik kolejowy lub zarządca, na rzecz których maszynista świadczy pracę lub usługi oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

Zdaniem Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych sytuacja w branży jest dziś ekstremalnie trudna (fot. Shutterstock.com)

Ustawa nie w porę, sytuacja w branży ekstremalnie trudna

Według przedstawicieli Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt ustawy o czasie pracy maszynistów jest oderwany od realnej sytuacji branży kolejowej, która aktualnie jest ekstremalnie trudna. Polscy przewoźnicy kolejowi mierzą się z jednym z najwyższych w Europie poziomów stawek dostępu do infrastruktury, a drastycznie rosnące ceny energii niosą zagrożenie opuszczania rynków lub bankructwa dla wielu podmiotów. Dodatkowo branża zmaga się ze znaczącym niedoborem maszynistów. Proponowana ustawa może te problemy jedynie pogłębić i przyczynić się do dalszego obniżenia konkurencyjności kolei na rzecz transportu drogowego.

- Projekt ustawy ogranicza czas pracy maszynistów zatrudnionych w ramach umowy o pracę, co w praktyce oznacza również obniżenie wynagrodzenia dla tysięcy osób. Co ciekawe, proponowane przez rząd ograniczenia właściwie nie dotyczą innych form zatrudnienia, więc przed maszynistami pojawią się dwa scenariusze: pozostanie w stosunku pracy kosztem niższej pensji lub praca w podobnym wymiarze czasowym co obecnie, ale w formie umowy B2B. W obliczu najwyższej od 25 lat inflacji samozatrudnienie, które daje możliwość utrzymania zarobków, bez wątpienia będzie ważną alternatywą. Odbije się to jednak na wysokości opłacanych składek, czego konsekwencje odczują zarówno pracownicy w postaci radykalnego uszczuplenia przyszłych emerytur, jak również sektor finansów publicznych, bo przecież ZUS działa tak, że dzisiejsze wpłaty są de facto na bieżąco wydawane na obsługę zobowiązań wobec obecnych emerytów - alarmuje Michał Litwin, dyrektor generalny ZNPK.

Wstępne szacunki pokazują, że w przypadku utrzymania obecnego kształtu projektu ustawy, łączne wpływy sektora finansów publicznych (tj. do budżetu - z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz niższych składek wpłacanych do ZUS) zostaną uszczuplone nawet o 300-500 mln zł rocznie, czyli nawet o 5 mld zł w perspektywie najbliższych 10 lat.

W opinii ekspertów ZNPK projekt zawiera szereg fundamentalnych błędów: brak wewnętrznej spójności, przytaczane są błędne uzasadnienia, a autorzy posługują się anonimowymi opiniami zamiast dowodów i rzeczowych analiz. Wątpliwości budzi tryb pracy nad ustawą z pominięciem głosu przedstawicieli sektora prywatnego.

Poza pogorszeniem sytuacji maszynistów i finansów publicznych przyjęcie ustawy w obecnym kształcie może oznaczać dalsze pogorszenie konkurencyjności kolei.

- Z jednej strony mamy deklaracje o konieczności wzmacniania roli kolei i tym samym ograniczania emisji CO2 w transporcie, a z drugiej - dosięgają nas m.in. wzrost stawek dostępu do torów PKP PLK, szalejące ceny energii trakcyjnej czy teraz projekt ustawy o czasie pracy maszynistów. Jeśli strategicznym celem jest osiągnięcie do 2027 roku poziomu 5-7 proc. udziału kolei w rynku (wobec obecnych ok. 10 proc.), to jesteśmy na właściwych torach - konkluduje Michał Litwin. - Już na marginesie pozostawiam dyskusję o bezpieczeństwie w transporcie, bo przecież niższy udział kolei i wzrost liczby TIR-ów na pewno nie poprawi całościowych wskaźników bezpieczeństwa w polskim transporcie.

W ocenie ZNPK projekt ustawy o tak potencjalnie niekorzystnym wpływie na kolej powinien zostać odrzucony w całości, a dalsze prace nad nim - zaprzestane.

Kto poprowadzi pociągi, gdy zabraknie maszynistów?

Krytycznie do projektu ustawy podchodzi także Fundacja Pro Kolej, która do Ministerstwa Infrastruktury skierowała swoją opinię.

- W naszej ocenie wprowadzenie w życie ustawy o czasie pracy maszynistów - w zaproponowanym przez ustawodawcę brzmieniu - nie przyniesie skutku w postaci poprawy stanu bezpieczeństwa kolejowego. Należy się natomiast spodziewać spadku efektywnego, realnego czasu pracy maszynistów, odpływu pracowników do innych branż, gdzie przepisy nie blokują elastyczności w dostosowywaniu warunków pracy do potrzeb pracowników i pracodawców oraz nie blokują możliwości dodatkowego zarobkowania przez zainteresowanych pracowników.

Pro Kolej zwraca uwagę, że projektodawcy ustawy przywołują historyczne dane, sprzed dziesięciu lat, i nawet z nich wynika, że odnotowano incydentalne przypadki przekraczania przepisów, a wskazany problem systematycznie maleje.

- Pomimo upływu pięciu lat od przygotowania założeń do ustawy oraz ponad dwóch lat od prezentacji jej pierwszego projektu nie pojawiły się również przesłanki wskazujące na pogorszenie sytuacji czy odwrócenie pozytywnego trendu - czytamy w opinii.

Fundacja podkreśla, że w ocenie skutków regulacji napisano, że jej efektem jest „minimalizowanie strat dla przewoźników kolejowych i nadawców towarów wynikających z poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym, których przyczyną jest błąd maszynisty spowodowany obniżeniem sprawności psychofizycznej", ale nie wykazano, czy i jak problemy z przekraczaniem czasu pracy przyczyniają się do incydentów lub wypadków kolejowych.

W opinii fundacji Pro Kolej uzasadnienie projektu ustawy oraz ocena skutków regulacji nie uwzględniają kosztów związanych z przygotowaniem zawodowym, utrzymaniem nowych stanowisk pracy, zwiększeniem liczby szkoleń, spadkiem efektywności pracy, zmianami organizacyjnymi oraz nowymi obowiązkami administracyjnymi.

Tymczasem problemy związane z wykształceniem i zatrudnieniem są w tej grupie zawodowej jedną z poważniejszych barier rozwoju całego sektora. Według danych Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w ciągu 5 lat prawie 4,5 tys. (tj. 27 proc. ogółu) maszynistów osiągnie wiek emerytalny. W skali 10 lat będzie to odpowiednio 5,8 tys. i 35 proc. To skutek rosnących przewozów - w przypadku ruchu pasażerskiego wynikających ze wzrostu popytu, a w segmencie towarowym również objazdów wymuszanych szerokim frontem robót i ograniczeń infrastrukturalnych.

- Propozycje zawarte w projekcie ustawy w żaden sposób nie prowadzą do rozwiązania problemu deficytu maszynistów kolejowych. Wręcz przeciwnie, zaostrzają kryzys. Sprzeczność pomiędzy liczbą dostępnych pracowników i ich godzin pracy a poziomem zapotrzebowania na pracę w tym zawodzie nakazywałaby szczególną ostrożność w nakładaniu kolejnych ograniczeń formalnych. W przeciwnym razie efektem nowego prawa będzie ograniczenie dostępności zasobów, a w konsekwencji wzrost kosztów lub zmniejszenie podaży usług - alarmuje Pro Kolej.

Zdaniem związków regulacja czasu pracy jest konieczna

Inne zdanie niż przewoźnicy i eksperci ma Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.

- Oczywiście, że przyjęliśmy ten projekt z dużą satysfakcją. Mamy nadzieję, że wkrótce stanie się prawem - mówi, dodając, że obserwuje histeryczne ataki na projekt ustawy. - Mówiąc żartobliwie, formułują je jej licencjonowani krytycy. Ich zdaniem najlepiej byłoby, gdyby nikt nie regulował czasu pracy maszynistów.

Jego zdaniem jest to konieczne, bo przy dzisiejszych zapisach w umowach opierających się o Kodeks pracy maszynista może być w pracy 24 godziny na dobę.

- Nijak ma się to do wydolności ludzkiego organizmu. Przewoźnicy wpisują do umów, że terenem pracy maszynisty jest obszar kraju, a za czas pracy uznawany jest wyłącznie czas prowadzenia pociągu. Przecież maszynista oprócz tego ma szereg innych obowiązków, no i musi do tego pociągu dotrzeć i wrócić. Wtedy jest do dyspozycji pracodawcy, ale nie liczy mu się to jako czas pracy. Z tym trzeba zrobić porządek. To obszar zapalny. Nadużywanie czasu pracy to jedna z głównych przyczyn katastrofy kolejowej pod Otłoczynem (w 1980 r. w śmierć poniosło tam 67 osób, ranne zostały 64 - red.) – mówi, przytaczając argument, że w Polsce w branży kolejowej odpowiedzialność za wypadek zawsze spada na pracowników na niższych szczeblach, a nie na ludzi, którzy organizują im pracę. Stąd łatwa krytyka projektu ustawy przez przewoźników.

W opinii Leszka Miętka nietrafiony jest argument, że wielu maszynistów przejdzie na samozatrudnienie (B2B). Mogą zdarzyć się takie przypadki, ale nie będzie się to odbywać na skalę masową. Maszynista musi się poddawać szkoleniom i egzaminom, musi posiadać znajomość infrastruktury, autoryzację na tabor. Trudno sobie wyobrazić zdobycie tych uprawnień bez statusu pracownika przewoźnika kolejowego. Dla samozatrudnionych maszynistów musiałby zostać zbudowany nowy system.

Planowany termin przyjęcia projektu ustawy przez Radę Ministrów to II kwartał 2023 roku.

