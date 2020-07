Masz pytania o bon turystyczny? Dzwoń do ZUS na specjalną infolinię

Bon turystyczny będzie przysługiwał wszystkim osobom mającym przyznane prawo do świadczenia 500 plus.

Będzie miał wartość 500 zł na każde dziecko. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością świadczenie będzie dwa razy wyższe i wynosić będzie 1000 zł.

Co zrobić, by otrzymać pieniądze? Odpowiedzi udzielą konsultanci ZUS. Zakład uruchomił właśnie całodobową infolinię poświęconą temu świadczeniu.

Numer całodobowej infolinii to 22 11 22 111. Dzwoniąc na niego będzie można uzyskać informacje na temat Polskiego Bonu Turystycznego. A zainteresowanie bonem jest bardzo duże. W ciągu pierwszych czterech godzin od uruchomienia infolinii, konsultanci odebrali ponad 1000 telefonów.

- Konsultanci specjalnej infolinii udzielają informacji osobom, które chcą skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego oraz podmiotom turystycznym, które chcą przystąpić do programu. Wyjaśniają wątpliwości dotyczące między innymi prawa do bonu – tłumaczy prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Po bon przez PUE

Obsługa bonu będzie odbywać się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Aby skorzystać z bonu, należy mieć profil na PUE ZUS. Można go założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej. Obecnie dobiegają końca przygotowania do wdrożenia oprogramowania. Już wkrótce na PUE ZUS, w roli "Ogólny", w panelu bocznym powstanie osobna zakładka dla podmiotów turystycznych (zostanie udostępniona z 24 na 25 lipca) oraz osób korzystających z bonu (zostanie udostępniona z 31 lipca na 1 sierpnia).

Bon będzie można aktywować na PUE w dowolnym momencie (np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami) po podaniu danych kontaktowych (adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego). Będzie można go wykorzystać w Polsce do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym. Bon ma objąć imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego. Bonem będzie można płacić też wielokrotnie do końca marca 2022 r.

- Zadaniem bonu turystycznego jest wsparcie rodzin z dziećmi do 18. roku życia, w sytuacji osłabienia kondycji ich budżetów domowych przez pandemię COVID-19. Szczególne wsparcie otrzymają rodziny z dziećmi z niepełnosprawnością. Projekt ten przeprowadzaliśmy w bezprecedensowych warunkach pandemii koronawirusa. Dlatego tak ważna jest jasna instrukcja i pełna informacja nt. bonu turystycznego, tak dla beneficjentów, jak i dla przedsiębiorców turystycznych" - mówi wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Jak przystąpić do programu Przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego, które chcą przystąpić do programu Polski Bon Turystyczny, będą mogły za pośrednictwem PUE ZUS złożyć oświadczenie, dzięki czemu zostaną wpisane na listę podmiotów turystycznych prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną (POT). - Polski Bon Turystyczny to bardzo ważny projekt nie tylko dla polskich rodzin, lecz także dla turystyki krajowej. Cieszymy się, że rusza infolinia ZUS i zachęcamy wszystkich do dowiadywania się na temat programu, w tym podmioty organizujące imprezy turystyczne oraz świadczące usługi hotelarskie. Już niedługo, bo na początku sierpnia, z bonu będzie mogło skorzystać aż 6,5 mln polskich dzieci – mówi Robert Andrzejczyk, prezes POT. POT opublikuje listę zarejestrowanych podmiotów turystycznych, uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu, na stronach internetowych: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel. Aby zapłacić bonem za usługę turystyczną, trzeba będzie podać osobie przyjmującej płatność za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny.