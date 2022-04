Mamy poważny problem ze służbami specjalnymi

Musimy sobie uświadomić, że nasze służby są anachroniczne, nie przystają do skali wyzwań, z jakim przychodzi się dziś mierzyć państwu polskiemu. W tej postaci w jakiej funkcjonują od lat po prostu są niewystarczające - ocenia płk Grzegorz Małecki, były szef Agencji Wywiadu.

Jak mówił płk Marek Zawadzki, podstawowym kryterium, jakie powinno być brane przy funkcjonowaniu służb specjalnych jest ich skuteczność. Służby powinny odpowiadać na zmieniającą się rzeczywistość i być w stanie wykonywać swoje zadania w każdych warunkach. By tak się stało konieczne są inwestycje m.in. w nowe kadry.

- Jak widzimy po 24 lutego, otwarty został nowy rozdział historii świata, tym bardziej Polska potrzebuje służb skutecznych, nowoczesnych i dobrze zorganizowanych - podkreśla płk Marek Zawadzki.

Tymczasem, jak podkreślał przewodniczący zespołu poseł PSL Paweł Szramka, zamiast inwestować w nowe technologie czy zatrudniać nowych ludzi, polskie służby specjalne muszą zaciskać pasa, bo zmniejsza się im budżety.

- To jest niepokojące i nie wróży nic dobrego na przyszłość, zwłaszcza w kontekście wydarzeń, jakie teraz mają miejsce u naszych sąsiadów. Mam nadzieję, że w przyszłej perspektywie budżetowej to się zmieni, służby zostaną poważniej potraktowane, a ich działania zostaną wsparte większymi środkami, które pozwolą się im rozwijać - mówił przewodniczący.

Jak zauważył Marek Zawadzki, w Polsce funkcjonują cztery rodzaje służb specjalnych - Agencja Wywiadu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz służby wojskowe, czyli Kontrwywiad Wojskowy oraz Wywiad Wojskowy.

- Uważam, że model tych czterech służb jest właściwy, jednak w mojej ocenie brakuje wyspecjalizowanej służby, która funkcjonowałaby w obszarze wywiadu elektronicznego. Takie służby posiada Wielka Brytania, Stany Zjednoczone czy Kanada. Taka służba jest niezbędna w naszym kraju, bowiem jeśli chodzi o wywiad, to ciężar zbierana informacji przenosi się na źródła techniczne, to one zaczynają mieć przewagę - podkreśla Marek Zawadzki.

Wiceprzewodniczący zespołu poseł PSL Władysław Bartoszewski wskazywał jednak, że w USA czy Wielkiej Brytanii taki system działa dlatego, że kraje te mają własne satelity.

- U nas na razie na to się nie zapowiada. Do tego w tych krajach funkcjonują również wyspecjalizowane służby odpowiedzialne za walkę z cyberprzestępczością, przykładowo w Wielkiej Brytanii działa agencja, która zajmuje się tylko tym. Kilka lat temu jej budżet wynosił 55 miliardów złotych - to tyle ile dostaje cała nasza armia - wylicza poseł PSL.

Zwracał również uwagę, że miała już miejsce próba zbudowania służb specjalnych do walki z cyberatakami. Taką rolę miało pełnić Narodowe Centrum Kryptologii, które zostało przekształcone w Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni im. Jerzego Witolda Różyckiego.

Zdaniem płk Bolesława Piechuckiego, byłego szefa ośrodka szkolenia kadr wywiadu w Kiejkutach, Polski nie stać na szeroko rozumiane prowadzenie wywiadu elektronicznego.

- Nie mamy ani odpowiednich zasobów finansowych ani technologicznych, ani osobowych. Powinniśmy się zastanowić, intensywniej wykorzystywać osobowe źródła informacji i przejść do tego, w czym nasz wywiad był dobry - mówił w trakcie posiedzenia płk Piechucki.

Anachroniczne służby

Z kolei płk Grzegorz Małecki, były szef Agencji Wywiadu podkreślał, że w jego ocenie nie ulega wątpliwości, iż w Polsce świadomie zbudowanego systemu służb specjalnych po prostu nie ma.

- Mamy zbiory podmiotów, które określamy mianem służb specjalnych, ale one są zbudowane na fundamentach z lat 90. Wtedy ten model był efektywny, ale dziś nie jest w stanie sprostać w ujęciu strukturalnym, instytucjonalnym, funkcjonalnym, ale nade wszystko finansowym i personalnym, wyzwaniom, z jakimi musimy się mierzyć - podkreśla były szef AW.

Zaznacza, że najwyższy czas uświadomić sobie, iż nasze służby są anachroniczne, nie przystają do skali wyzwań, z jakim przychodzi się dziś mierzyć państwu polskiemu.

- W tej postaci, w jakiej funkcjonują od lat, po prostu są niewystarczające. Środki budżetowe są zawstydzająco skromne. A twierdzenie, że nas nie stać na funkcjonowanie w nowoczesny sposób, jest błędne. Nas jako państwo musi by na to stać, bo widzimy, z jakimi wyzwaniami przychodzi nam się mierzyć. Więc kiedy wydajemy pieniądze na zakup 250 czołgów Abrams, uchwalamy nową ustawę o obronie ojczyzny, to musimy uświadomić sobie, że bez nowoczesnych i efektywnych służb specjalnych, ilościowo dostosowanych do współczesnych czasów, te wszystkie zmiany nie przyniosą żadnego efektu - przestrzega płk Grzegorz Małecki.

Bo - jak zaznacza - służby specjalne są niezbędnym warunkiem sprawnego i bezpiecznego państwa.

- Musimy zwielokrotnić środki budżetowe przeznaczone na funkcjonowanie służb, dostosować ich zadania, funkcje i role do współczesnych czasów. A ich rolą jest informacyjne i wywiadowcze wsparcie rządu w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących bezpieczeństwa państwa - podsumował były szef AW.