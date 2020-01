Mały ZUS na pewno do 120 tys. zł przychodu, ale ty to sprawdź

Mikroprzedsiębiorcy mają jeszcze kilka godzin lub ponad miesiąc, by powalczyć o mały ZUS. Trzeba jednak pamiętać, że mały ZUS oznacza niskie ubezpieczenie.

67,5 tys. zł przychodu nie jest tą barierą, która dyskwalifikuje mikroprzedsiębiorców w ubieganiu się o mały ZUS – to pułap poprzedniej ulgi, po którego przekroczeniu trzeba wrócić do normalnej składki.

Dopiero przekroczenie 120 tys. zł przychodu rocznie uniemożliwia ubieganie się o niższą składkę ZUS.

Kiedy wybierałem się do oddziału ZUS przy ul. Senatorskiej w Warszawie nie miałem pewności, że w ogóle chcę skorzystać z możliwości, jaką daje mały ZUS. Zamierzałem odstać swoje i dowiedzieć się, ile ta obniżona składka wyniesie, co na niej stracę i czy w ogóle warto się o nią ubiegać. Ale zanim się wybrałem, zanim dotarłem do oddziału, było już po godzinie 14.00. Strasznie późno - myślałem – zwłaszcza dzisiaj, kiedy zostały tylko dwa dni na załatwienie sprawy. Nawet jeśli mnie tam wpuszczą, to ludzi będzie tyle, że niczego już nie załatwię. Mimo to gnany obowiązkiem płatnika ZUS realizowałem wyznaczone zadanie. Zżerała mnie też ciekawość, jak to właściwie z tym małym ZUS-em jest. Bo kiedy podczas długiego weekendu zastanawiałem się, czy warto składać papiery o niższą składkę, wszędzie czytałem, że uprawnionymi są osoby prowadzące działalność gospodarczą, które uzyskały w 2019 r. przychód niższy niż 120 tys. zł. Jednak we wtorek rano obudziła mnie informacja, że chodzi o przychód 67,5 tys. zł. Przyznaję, zgłupiałem.

MPiT: Mały ZUS Plus – od 1 lutego 2020 r.; do korzystania z Małego ZUS-u w dotychczasowej formule trzeba się zgłosić do 8 stycznia (komunikat)

Wpadam więc do oddziału – jeszcze bardziej spóźniony niż myślałem, bo cały Plac Teatralny w budowie namiotu na finał WOŚP i żadnego miejsca do zaparkowania. Biorę numerek i okazuje się, że tłoku nie ma. Raptem kilka osób czekających na swoją kolej, a pan siedzący w informacji informuje mnie, że skoro mam numerek, to na pewno wszystko załatwię. I załatwiłem.

Najpierw składam ZUS ZWUA z odpowiednim kodem, który oczywiście błędnie skreśliłem, potem ZUS ZUA, też z błędem. Na szczęście obsługująca mnie pani spokojnie wskazuje, co napisać. Zamierzam jeszcze podsunąć jej ZUS DRA, ale słyszę: nie trzeba.

– Czy dobrze, że tu w ogóle dzisiaj przyjechałem – pytam? - Oczywiście, przekroczył Pan limit 67,5 tys. zł i trzeba było się wyrejestrować – tłumaczy. - Czyli to 120 tys. to nieprawda? Jestem przekonany, że o takiej kwocie czytałem – pytam nieco wątpiąc w swoje słowa. - Prawda. Ten wniosek złoży pan za miesiąc, proszę przyjść do 10 lutego, wtedy przeliczymy składkę. Ponieważ dzisiaj jeszcze nie znamy podstawy do ubezpieczenia zdrowotnego – mówi. - No dobrze, a czy ja się kwalifikuję do małego ZUS? - Od stycznia tak, jeżeli pan nie przekroczył za tamten rok 120 tys. zł przychodu. - To skąd te 67,5 tys. zł, o których od rana trąbią? - To dotyczy ubiegłego roku – za 2018 r. limit wynosił 43 tys. zł, za 2019 r. 67,5 tys. zł, a w tym roku jest tak, że jeśli ktoś nie przekroczył w 2019 r. 120 tys. zł przychodu, to przysługuje mu ulga – wyjaśnia. - Czy to się opłaca – pytam już uspokojony? - Jak ktoś chce mniej płacić, to się opłaca – odpowiedziała mi sympatyczna pani z ZUS. Było lekko po godz. 15.00, kiedy strażnik wypuszczał mnie z oddziału. Wychodziłem z niego wyraźnie zadowolony, że nie tylko udało mi się złożyć dokumenty, które i tak musiałem złożyć, ale i w przeświadczeniu, że coś wreszcie zrozumiałem. ZUS przypomina, że zgłoszenia do "małego ZUS-u" można składać do środy To proste, mówiłem sobie w duchu: jeśli korzystałeś z preferencyjnej stawki ZUS i przekroczyłeś limit 67,5 tys. zł przychodu za 2019 rok, to składaj druki WZUA, ZUA, czyli wyrejestruj się i zarejestruj jako płatnik i szykuj na luty, bo może nie miałeś więcej przychodu w tym 2019 roku niż 120 tys. zł i będziesz mógł skorzystać z ulgi. Jeśli korzystałeś z ulgi i nie przekroczyłeś kwoty 67,5 tys. zł – tak jak w przypadku świeżo poznanego młodego człowieka, który równie zadowolony wyszedł z oddziału ZUS, to nie musisz nic robić, bo ulgę masz i jest w toku. Jeśli zaś nie korzystałeś z ulgi w 2019 r., zarobiłeś mniej niż 120 tys. zł, to możesz zostać w firmie/w domu, bo masz jeszcze czas na wystąpienie o mały ZUS, ponieważ możemy to zrobić w lutym, najlepiej do 10, chociaż czytałem już, że do ostatniego dnia lutego. Tak to zrozumiałem, ale czy tak jest na pewno? Masz jeszcze kilka godzin, żeby to sprawdzić. Oddziały ZUS nie pracują tak długo, jakbyśmy chcieli, ale przynajmniej do 15.00 raczej są otwarte. Mój tak. - Oczywiście, można też zrobić to elektronicznie – upewniałem się, kończąc rozmowę z panią z ZUS. - Oczywiście, ale lepiej niech pan do mnie przyjdzie w lutym - usłyszałem w odpowiedzi.

