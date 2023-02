Małe piwko przed pracą i możesz śmiać się szefowi w twarz. Nowe przepisy budzą wątpliwości

Pracodawcom został niespełna tydzień na dostosowanie się do zmian dotyczących kontroli stanu trzeźwości pracowników. Choć przyznają, że były one konieczne, to pojawił się w nich budzący wątpliwości zapis. Czy będzie można pracować, mając mniej niż 0,2 promila alkoholu we krwi?

- Wchodzące w życie w ciągu najbliższych dni zmiany dotyczące przeprowadzania kontroli trzeźwości są potrzebne. Do tej pory pracodawcy nie mieli w praktyce prawnej możliwości do samodzielnego przeprowadzania badań trzeźwości pracowników, a znaczący problem w tym zakresie stanowiła kwestia przetwarzania danych osobowych pracowników. Nowelizacja przepisów Kodeksu pracy rozwiązuje ten problem i daje pracodawcom taką możliwość - przyznaje Marcin Frąckowiak, radca prawny z kancelarii Sadkowski i Wspólnicy, ekspert BCC ds. zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy.

Niska zawartość alkoholu w organizmie (poniżej 0,2 promila) - traktowana jak jego brak?

Pracodawcy mają jednak pewien problem z interpretacją niektórych zapisów, jakie znalazły się w noweli i przepisach wprowadzających. Co dokładnie budzi wątpliwości? To, czy pracownik, który w trakcie badania wydmucha mniej niż 0,2 promila (obojętne, czy mówimy o kierowcy, kasjerce, nauczycielu czy lekarzu), będzie mógł pracować.

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 17 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi kierownik zakładu pracy miał obowiązek nie dopuścić pracownika do pracy, gdy zachodziło uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. Stany te uregulowane zostały jednocześnie w art. 46 ust. 2 i 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika w przypadku dokonania pomiaru alkoholu przeznaczonym do tego urządzeniem i uzyskaniem przez pracownika wyniku ponad 0,00 mg/dm3 konieczne będzie dokonanie drugiego pomiaru (fot. Shutterstock)

- Tymczasem aktualnie kwestia ta została w końcu bezpośrednio uregulowana w Kodeksie pracy i zgodnie z art. 22 [1d] § 1. Kodeksu pracy pracodawca nie będzie mógł dopuścić pracownika do pracy, jeżeli kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu w organizmie pracownika wskazującą na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości w rozumieniu art. 46 ust. 2 albo 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, albo zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on w pracy w takim stanie lub spożywał alkohol w czasie pracy - przypomina brzmienie nowych przepisów Marcin Frąckowiak.

Jak wyjaśnia, z tego względu pracodawca nie będzie mógł dopuścić pracownika do pracy, gdy stężenie alkoholu we krwi będzie wynosić co najmniej 0,2 promila albo gdy obecność alkoholu w wydychanym powietrzu wyniesie 0,1 mg w 1 dm3, a więc 0,2 promila. Dlatego też w praktyce nie dojdzie w tym zakresie do jakiejkolwiek zmiany. Zarówno na gruncie dotychczasowego brzmienia przepisów, jak przepisów już znowelizowanych ustawodawca odwołuje się do takiej samej definicji stanu po użyciu alkoholu oraz stanu nietrzeźwości.

Czy pracownik, kiedy wydmucha mniej niż 0,2 promila będzie mógł normalnie pracować?

I tutaj zaczynają się schody. Bowiem jednocześnie zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika w przypadku dokonania pomiaru alkoholu przeznaczonym do tego urządzeniem i uzyskaniem przez pracownika wyniku ponad 0,00 mg/dm3 konieczne będzie dokonanie drugiego pomiaru w pewnym odstępie czasowym. Po to, by sprawdzić, czy poziom alkoholu spada (np. chwilę przed badaniem pracownik zjadł cukierka z alkoholem), czy rośnie.

- Przepis mówi o stanie prowadzącym do osiągnięcia wartości. Dlatego też pracodawca prowadzący badanie, podobnie jak robi to policja przy badaniu w ruchu drogowym, powinien wykonać test podwójnie, z odstępem czasu np. 15-30 minut. Taka przerwa pozwoli określić tendencję co do wzrostu lub spadku promili w organizmie. Pierwszy wynik może nie być miarodajny, bo pracownik dopiero co wypił - i po przerwie będzie miał już więcej, albo wręcz odwrotnie, pracownik ma tendencję malejącą, alkohol wypił kilka godzin wcześniej i drugie badanie wykaże niższy wynik - tłumaczy mec. Łukasz Staszel, adwokat, wykładowca Akademii WSB, specjalista z obszaru prawa pracy.

Co w sytuacji, kiedy kolejne badania będą wykazywały, że poziom alkoholu jest poniżej 0,2 promila, ale jednak jest?

Wprowadzany przepis - według mojej oceny - nie pozostawia złudzeń - stężenie poniżej 0,2 promila po stronie pracownika jest dopuszczalne - mówi mec. Łukasz Staszel (fot. Shutterstock)

- Zgodnie z art. 22 [1c] §5 Kodeksu pracy za równoznaczne ze stwierdzeniem braku obecności alkoholu w organizmie pracownika będzie uznawać się przypadki, w których zawartość alkoholu nie osiągnie lub nie będzie prowadzić do osiągnięcia wartości właściwych dla stanu po użyciu alkoholu. A więc na gruncie tych przepisów rzeczywiście jeżeli pracownik "osiągnie" wynik niższy niż 0,2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, będzie trzeba uznać, iż co do zasady pracodawca nie będzie mógł odmówić dopuszczenia tego pracownika do pracy - przyznaje Marcin Frąckowiak.

Podobnie interpretuje nowe przepisy mec. Łukasz Staszel, który podkreśla, że w interesie pracodawcy pozostaje, aby pracownicy byli trzeźwi przez cały czas. Zaznacza też, że pracodawca musi również uwzględniać warunki pracy, zwłaszcza wymagające szczególnej uwagi i koncentracji - np. praca przy maszynach, laboratorium, posługiwanie się wózkiem widłowym czy platformą podnośnikową.

- Zwrócić trzeba uwagę m.in. na art. 207 Kodeksu pracy, w myśl którego pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Obowiązek z art. 207 jest tzw. obowiązkiem dynamicznym, co oznacza, że pracodawca powinien czynić wszystko, co możliwe przy obecnym poziomie rozwoju techniki i przy uwzględnieniu możliwości finansowych, aby osiągnąć stan bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Wprowadzany jednak przepis - według mojej oceny - nie pozostawia złudzeń - stężenie poniżej 0,2 promila po stronie pracownika jest dopuszczalne. W mojej ocenie jest wiele stanowisk pracy, dla których stężenie nawet rzędu 0,1 czy 0,15 jest niewskazane i może być niebezpieczne. Stąd widzę pewną nieścisłość pomiędzy art. 207 KP a przepisem wprowadzanym - ocenia w rozmowie z PulsHR.pl.

Polityka zero tolerancji dla alkoholu w pracy niemożliwa do zastosowania w praktyce

Co więcej, pracodawcy, którzy będą chcieli przezornie wprowadzić politykę "zero tolerancji dla alkoholu", mogą mieć z tym problem. Do tej pory pracodawca w regulaminie pracy lub w innym wewnętrznym akcie prawnym mógł wprowadzić niższą granicę, która wyznacza możliwość dopuszczenia do pracy. Teraz nie będzie mógł tego zrobić. Było to powszechną praktyką np. w firmach przewozowych. Przez co kierowcy, którzy podczas kontroli drogowej mieli wynik niższy niż 0,2 promila, nie tracili prawa jazdy, ale mogli stracić pracę.

- Wydaje się, że wraz z uregulowaniem tej kwestii bezpośrednio w kodeksie pracy takie postanowienia przestaną obowiązywać. Spowodowane jest to faktem, iż zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu pracy postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. Wynik na poziomie 0,2 promila jest jednak na poziomie błędu pomiaru, więc nie można twierdzić, iż daje to jakiekolwiek przyzwolenie na spożywanie alkoholu przez pracowników - komentuje zmiany w prawie Marcin Frąckowiak.

