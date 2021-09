Ma być batem na wyłudzających zasiłki. Rzeczywistość może być zupełnie inna

Zmiany w ubezpieczaniach społecznych obowiązujące od 18 września 2021 r. dały ZUS-owi prawo do tego, by wystąpić o zwrot nienależnego świadczenia wraz z odsetkami, które pobierane są nie od momentu wydania decyzji, a od momentu rozpoczęcia pobierania pieniędzy. Jednak zdaniem Mikołaja Zająca, eksperta rynku pracy, w praktyce będzie to przepis martwy, który nie pomoże pracodawcom i nie ukarze pracowników notorycznie wyłudzających zasiłki.

km

km • 29 wrz 2021 19:00





Zmiany w ubezpieczaniach społecznych obowiązują od 18 września 2021 r. (fot. Shutterstock)

REKLAMA

Nowelizacja zakłada możliwość upomnienia się przez ZUS o pieniądze wraz z odsetkami z błędnie przyznanego zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, renty czy wcześniejszej emerytury.

Zdaniem Mikołaja Zająca, prezesa firmy doradczej Conperio, ZUS nieumiejętnie wprowadza przepis, który ma walczyć z patologią i zaostrzać zasady.

Jak zauważa, obecnie zdecydowanie łatwiej odebrać świadczenie np. emerytowi niż osobom, które wyłudzają w sposób niezgodny z prawem zwolnienia chorobowe.

W nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych założono możliwość upomnienia się przez ZUS o pieniądze wraz z odsetkami z błędnie przyznanego zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, renty czy wcześniejszej emerytury. Prawo dotyczyć ma nie tylko tych, którzy umyślnie wprowadzali ZUS w błąd.

Zdaniem Mikołaja Zająca, prezesa firmy doradczej Conperio, ZUS nieumiejętnie wprowadza przepis, który ma walczyć z patologią i zaostrzać zasady. W praktyce będzie to bowiem przepis martwy, który nie pomoże pracodawcom i nie ukarze pracowników notorycznie wyłudzających zasiłki.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jak podkreśla Zając, ZUS jest sparaliżowany brakiem decyzyjności, odwlekaniem decyzji w czasie i podejmowaniem absurdalnych działań w nawet bardzo oczywistych przypadkach. Dlatego jego zdaniem z nowego przepisu nie będą mogli skorzystać m.in. pracodawcy.

- Gdy pracodawca udowadnia rękami kontrolerów, iż pracownik narusza przepisy zwolnienia chorobowego, to w bardzo wielu przypadkach jest problem ze wstrzymaniem świadczenia przez ZUS. Nie tak dawno przeprowadzaliśmy kontrolę mężczyzny, który pobierał zasiłek z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem. Gdy przyjechaliśmy na miejsce do jego domu, zastaliśmy go przybijającego młotkiem gwoździe do drewnianej deski. Jak się okazało – dziecko, którym miał się opiekować, było w tym czasie w szkole. Pomimo zgłoszenia ewidentnego naruszenia ZUS nie zdecydował się, by odebrać temu mężczyźnie zasiłek chorobowy – informuje Mikołaj Zając.

Zobacz: Co trzeba wiedzieć będąc na zwolnieniu L4? Chory w tygodniu, zdrowy w weekendy Jak zauważa, obecnie zdecydowanie łatwiej odebrać świadczenie np. emerytowi niż osobom, które wyłudzają w sposób niezgodny z prawem zwolnienia chorobowe. - Jeden z wysoko postawionych szczeblem pracowników dużej firmy produkcyjnej przebywał na zwolnieniu chorobowym, pobierając miesięczny zasiłek w wysokości około 40 000 złotych. Problem w tym, że mężczyzna chory bywał tylko od poniedziałku do piątku. W soboty i w niedziele profesor prowadził wykłady na prywatnej uczelni wyższej – przytacza kolejne przykłady nadużyć Mikołaj Zając. Problemem jest także zdecydowanie niewystarczająca liczba kontroli wykonywanych przez ZUS. W I kwartale 2021 roku ZUS przeprowadził 80 tys. kontroli zwolnień lekarskich. W 2020 r. osobom ubezpieczonym wystawiono 22,7 mln zaświadczeń lekarskich na 266,6 mln dni absencji. - Sama tylko nasza firma, na zlecenie pracodawców, przeprowadza 30 000 kontroli „L4” rocznie, z czego około w 1/3 przypadków odnotowywane są naruszenia. Przy płacy minimalnej na poziomie 2061 zł oraz przy 2 tygodniach chorobowego koszt „L4” szacowany jest na około 800-1000 zł. Wykryte naruszenia dają zatem rocznie łączną kwotę około 10 000 000 zł. Tyle mógłby odzyskiwać ZUS, gdyby nie bał się podejmować jakichkolwiek decyzji. Pieniądze te mogłyby zostać wydatkowane w odpowiedni sposób, np. na emerytów czy rencistów, bądź poprzez zasilenie budżetu rządowych programów, takich jak m.in. 500 Plus - podsumowuje prezes Conperio.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.