Liberalizacja poszła za daleko? Państwo przypilnuje egzaminów na maszynistów

Dziś, zgodnie z unijnymi przepisami, maszynistą może zostać każdy, kto podejmie taką decyzję i spełnia wymogi zdrowotne. Nie łączy się to z koniecznością ukończenia szkoły kolejarskiej. Najpierw trzeba odbyć trzymiesięczne szkolenie na licencję maszynisty, obejmujące podstawy budowy lokomotywy i zasad ruchu kolejowego. Kończy się ono egzaminem w ośrodku, który to szkolenie prowadził. Koszt - około 5 tys. zł. Druga część nauki zawodu odbywa się u przewoźników, którzy adeptów przyjmują jako stażystów. Praktyczna część szkolenia może trwać od 8 miesięcy do dwóch lat. W PKP Intercity kursy na tzw. świadectwo maszynisty trwają do 1,5 roku, a kończy je 20-30 proc. kandydatów, którzy zgłosili się w naborze.

Zajęcia dla kandydatów do zawodu prowadzą ośrodki szkolenia i egzaminowania maszynistów i kandydatów na maszynistów. W tych samych miejscach przeprowadzane są egzaminy na licencję i świadectwo. Po zmianie przepisów ośrodki szkolenia będą zajmować się jedynie przygotowaniem kandydatów. Egzamin na licencję i pierwsze świadectwo, czyli dla osób wchodzących do zawodu, będzie państwowy, przeprowadzany przez Urząd Transportu Kolejowego w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów przy Alejach Jerozolimskich 211 w Warszawie.

Na nieomal 1000 mkw. dostępne tam będą dwie sale pozwalające na egzaminowanie 75 osób dziennie oraz trzy symulatory pojazdów kolejowych. Zdający będą mogli symulować jazdę lokomotywą elektryczną, elektrycznym zespołem trakcyjnym oraz lokomotywą manewrową. Pulpity będą zunifikowane. Długość zapisanych w symulatorach rzeczywistych linii kolejowych wyniesie ponad 5000 km (prawie 1/3 wszystkich linii sieci kolejowej w Polsce). Tak, by każdy z egzaminowanych mógł przejść egzamin na odcinku szlaku, który zna. Aby zapewnić jak najbardziej realistyczne odwzorowanie warunków pracy maszynisty, urządzenia zostały wyposażone w ekrany z obrazami o odpowiednim polu widzenia, a odwzorowaniu podlega także obraz z szyb bocznych. Zastosowano system wizualizacji o stopniu rozdzielczości 4K zapewniający wysoką ostrość i głębię postrzegania obrazu bez zmęczenia wzroku u osoby egzaminowanej.

Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów w Warszawie (fot. mat. pras.)

- Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów realnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa systemu kolejowego. Egzamin państwowy da pełną gwarancję, że wchodzący do zawodu będą mieli odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności - zapewnia Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Mówiąc wprost, chodzi o uszczelnienie dostępu do zawodu, ponieważ w okresie zmian na kolei został on zanadto zliberalizowany.

- Maszynista rozpoczynający pracę powinien posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności zapewniające bezpieczne prowadzenie pojazdów kolejowych i właściwe reakcje w nietypowych sytuacjach. Presja ekonomiczna spowodowana brakiem maszynistów przyczynia się do obniżenia wymagań egzaminacyjnych wobec kandydatów. To zjawisko będzie narastało wraz ze wzrostem luki pokoleniowej wśród maszynistów - dodaje Ignacy Góra.

Potwierdzają to także nasi rozmówcy z branży.

- Przewoźników w Polsce jest ponad 140, nawet jeśli tylko połowa prowadzi różnego rodzaju kursy, ilu trzeba by urzędników, żeby to sprawdzać? - zauważa Łukasz Gemza, wiceprezes G&K Rail Consulting, pracujący przed laty jako maszynista.

Po skoncentrowaniu egzaminów w Warszawie powinno być łatwiej.

Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, przypomina sobie, że po liberalizacji rynku niektóre firmy przygotowywały do pracy w zawodzie maszynisty w trzy miesiące. - To skrajna nieodpowiedzialność - mówi.

Powstanie CEMM powinno więc sprawić, że do zawodu trafią tylko te osoby, które powinny. A przeżywa on na swój sposób renesans zainteresowania. Jak podaje PKP Intercity, do pracy na stanowisku maszynisty zgłasza się coraz więcej młodych ludzi. Kuszą ich dobre warunki zatrudnia, przede wszystkim zarobki, które przekraczają średnią krajową i wzrastają wraz z praktyką. Ważne jest też to, że komfort pracy w nowoczesnych lokomotywach i zespołach trakcyjnych jest coraz większy. Kabiny są estetyczne, czyste, maszynistę otaczają monitory, trochę jak w kokpicie samolotu.

Jeszcze w 2015 roku średni wiek maszynisty zatrudnionego w PKP Intercity wynosił 51 lat. Dzięki długofalowym działaniom podjętym przez spółkę udaje się systematycznie zmniejszać lukę pokoleniową na tym stanowisku. W 2019 roku średnia wieku maszynisty została obniżona do 43 lat, a w 2021 zmniejszyła się do 41,6. W zespołach drużyn trakcyjnych jest widoczna wyraźna przewaga pracowników w grupie wiekowej 25-40 lat.

Zdarza się, że do zawodu przychodzą ludzie z dyplomami szkół nietechnicznych, bo wizja stabilnej pracy za stosunkowo dobre, jak na Polskę, pieniądze jest atrakcyjna. To nie tylko mężczyźni, ale i kobiety.

- Pomysł powołania Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów jest bardzo cenny. W jego tworzenie, jeśli chodzi o przepisy prawa, był zaangażowany również Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce. Od dawna mówiliśmy o tym, że przy tak dużej liberalizacji różnego rodzaju ośrodków szkolenia maszynistów, potrzeba instytucji, najlepiej niezależnej i państwowej, która weryfikowałaby poziom maszynistów wstępujących do zawodu i wyrównywałaby jakość ich szkolenia. Cieszymy się, że będzie się to dziać już od stycznia - mówi Leszek Miętek.

Wymagania - łagodzić czy zaostrzać?

Stworzenie przy unijnej dotacji wynoszącej 39 mln zł Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów wpisuje się w plan podniesienia kwalifikacji maszynistów. Wielu przewoźników kolejowych w Polsce ocenia jednak, że wymagania wobec ludzi wykonujących ten zawód są zbyt wysokie. Jak mówią, szkoleni są jak na pilotów samolotów odrzutowych, a tymczasem prowadzenie lokomotywy staje się coraz łatwiejsze, coraz więcej w niej już nie tylko automatyki, ale rozwiązań cyfrowych. Europejski System Sterowania Pociągiem (ETCS) wspiera maszynistę, komputer pokładowy potrafi dostosować prędkość pociągu do ograniczeń, a żeby ułatwić maszynistom pracę po wjechaniu do innego kraju, przygotowywane są cyfrowe translatory komend regulujących ruch kolejowy. Złagodzenie wymagań pozwoliłoby na szersze otwarcie zawodu, bo mimo sukcesu PKP Intercity w obniżaniu średniego wieku maszynistów w wielu firmach to nadal problem.

Leszek Miętek jest jednak sceptyczny wobec takiego postulatu.

- Ludzie, którzy go formułują, nie mają zielonego pojęcia o prowadzeniu pociągu. Łatwość wypowiadania tego typu tez jest tym większa, im mniejsza jest odpowiedzialność za wypadki kolejowe. Niestety w polskich warunkach za wypadek odpowiada maszynista. Nie ma odpowiedzialności z tytułu nadzoru, wadliwie przygotowanych procesów szkoleń, przepisów instrukcji - wyjaśnia.

Dodaje także, że z tym postępem technologicznym na torach nie jest tak różowo. Nowoczesnych lokomotyw nie jest wiele, a ETCS w Polsce dopiero się rodzi. Na zmodernizowanej linii z Gdyni do Krakowa czy Katowic działa tylko miejscami i często dochodzi do awarii.

Jego zdaniem menedżerowie spółek kolejowych zamiast krytykować system szkolenia maszynistów, powinni nimi lepiej zarządzać.

- To nie maszyniści wymyślili podział kolei na kawałeczki, a ona działa korzyścią skali. Dziś przy tym podziale efektowność pracy maszynisty jest dramatycznie niska. W jednej z dużych firm w ogólnym czasie pracy maszynisty czas prowadzenia pociągu to 17 proc. Potrzebna jest współpraca między spółkami. W razie awarii pociągi stoją po kilka godzin, czekając na wysłaną przez spółkę lokomotywę zastępczą. Kiedyś, gdy zepsuła się lokomotywa pociągu pasażerskiego, odczepiano lokomotywę od najbliższego pociągu towarowego, żeby pociągnęła skład pasażerski - wspomina.

Krytyczna ocena przewoźników dotycząca procesu szkolenia maszynistów może wynikać z tego, że ponoszą w jego trakcie spore koszty.

- Kiedyś szkolenie odbywało się na zewnątrz firmy, w szkolnictwie. Zatrudniając pracownika po szkole kolejowej, przewoźnik mógł powierzyć mu pewne zadania do wykonania, na początek proste, ale jednak. Dziś pracownik-stażysta nie może podjąć żadnych samodzielnych czynności, nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a pracodawca musi pokryć wszystkie koszty związane ze zdobyciem świadectwa maszynisty, w tym wynagrodzenia, które nie jest tak niskie jak stażowe. Zwykle wynosi trochę więcej niż najniższa pensja krajowa. Żeby mieć kursantów, trzeba im to dać - mówi Łukasz Gemza.

Na marginesie można dodać, że dla osób, które chcą się przekwalifikować na maszynistę, a mają już założone rodziny, to najtrudniejszy okres, bowiem do budżetu domowego można dołożyć tylko około 2,5 tys. zł. Zdarza się więc, że nie każdy adept potrafi dotrwać do końca stażu.

Platformy ruchu są zamontowane na siłownikach elektrycznych zbudowanych w technologii ruchu liniowego. Pozwoliła ona na zoptymalizowaną i cichą pracę (fot. mat. pras.)

Monitorowanie czasu pracy

Zdaniem Leszka Miętka oprócz nowej formuły egzaminowania kandydatów na maszynistów dla podniesienia bezpieczeństwa w ruchu kolejowym trzeba jeszcze uszczelnić kontrolę czasu pracy maszynistów. Może w tym pomóc digitalizacja.

- System egzaminowania i monitorowania maszynistów powinien być wzbogacony o serwer, który będzie gromadził dane o maszynistach w trybie online. W naszym przekonaniu jest to konieczne, by monitorować czas pracy maszynisty i jego autoryzację na odcinki infrastruktury i na tabor, który prowadzi. Dziś jest to, niestety, bardzo nieszczelne. Czas pracy, w szczególności gdy maszynista pracuje dla kilku przewoźników, jest nie do opanowania. Mimo oświadczeń, które maszyniści składają, nikt nie jest w stanie upilnować, czy mają zapewniony właściwy wypoczynek, czy dysponują autoryzacją na dany tabor i odcinki infrastruktury. Jeśli taki serwer zacznie działać, przed rozpoczęciem jazdy pociągiem maszynista będzie się musiał zalogować do systemu. Dopiero wtedy dostanie zgodę na prowadzenie pociągu - mówi.

Wprowadzenie tego rozwiązania wymaga jednak uregulowania ustawą, a na to się na razie nie zapowiada.

W grę wchodzi za to złagodzenie wymogów zdrowotnych stawianych przed maszynistami, tak aby były zgodne z unijnymi standardami. Projekt rozporządzenia opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Dzięki niemu ma się zwiększyć liczba kandydatów, którzy będą spełniali wymagania zdrowotne.

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce jest na tak, ale ma jedno zastrzeżenie. W nowym systemie takie same wymogi zdrowotne mają być stawiane wszystkim maszynistom niezależnie od wieku. Związkowcom chodzi o to, by jednak dopasować je do stażu pracy.

- W moim przekonaniu trochę niepotrzebnie robi się nadzieję młodym ludziom, którzy chcieliby zostać maszynistami, a mają dysfunkcje zdrowotne. Jeżeli młody człowiek już na starcie ma pewne problemy zdrowotne i to nie małe, lepiej z tym nie będzie. Przyjdą procesy starzenia, człowiek, który jest specjalistycznie i drogo szkolony, popracuje w zawodzie nie 40 lat, jak powinien, tylko lat kilkanaście. Postulujemy, żeby wymogi dla nowo wstępujących do zawodu nie zostały drastycznie zliberalizowane - mówi.

Jak dodaje, liberalizacja może objąć już pracujących maszynistów, którzy dysponują dużym doświadczaniem w prowadzeniu pociągów.

