"Lex konfident" odrzucony przez komisję zdrowia. Burzliwa dyskusja w Sejmie trwa

Krytyczne opinie na temat ustawy wprowadzającej obowiązek masowego testowania pracowników wzięły górę. Posłowie podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia zdecydowali o odrzuceniu w pierwszym czytaniu całości projektu ustawy. Teraz projektem zajmuje się Sejm.

- Projekt ustawy stwarza podstawę do żądania przez pracodawcę od pracownika podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Podania tej informacji pracodawca będzie mógł wymagać w wyznaczonym terminie, nie częściej jednak niż raz w tygodniu - mówił przedstawiciel wnioskodawców, poseł Paweł Rychlik z PiS.

W dyskusji głos zabrał również wiceminister zdrowia Piotr Bromber, który podkreślał, że jego resort wspiera każdą inicjatywę, wspiera każde rozwiązanie formalno-prawne, jak również organizacyjne, które dotyczy w swym przedmiocie ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie pandemii.

Zawarte w projekcie ustawy covidowej rozwiązania, od samego początku budziły skrajne emocje. Nie inaczej było na wtorkowym posiedzeniu Komisji Zdrowia.

- Autorzy tego projektu powinni zostać okryci infamią do końca politycznych żyć. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze - mówił na posiedzeniu Janusz Korwin-Mikke z Konfederacji. - Byłoby dobrze, żebyśmy wiedzieli, kto chce zarobić pieniądze na zestawach testowych - domagał się ujawnienia nazwisk właścicieli, udziałowców i menadżerów firm mających dostarczać państwu zestawu do wymazów testowych.

Z kolei poseł Lewicy Jan Szopiński wskazywał, że ustawa powinna od razu trafić do kosza. Przestrzegał, że zawarte w niej przepisy nie tylko wprowadzą podziały w miejscach pracy, ale też skonfliktują pracowników między sobą oraz pracodawców z pracownikami.

- Ta ustawa spowoduje: po pierwsze, masowy paraliż punktów, w których trzeba będzie dokonywać testów. Po drugie, spowoduje załamanie systemu badań diagnostycznych w szpitalach. Po trzecie, nastąpi paraliż gospodarki, urzędów administracji publicznej, bo wszyscy będą szukali z jednej strony donosicieli, a z drugiej będą donosili wzajemnie na siebie. Wiązać się to będzie z ponoszeniem ogromnych kosztów przez administrację publiczną - dodawał.

Poseł Dariusz Joński komentował z kolei, że rząd od dwóch lat nie ma pomysłu na walkę z pandemią.

- Mamimy się różnymi nazwami projektów, ale nie ma żadnej strategii. Ostatnia jest z zeszłego roku, ale wtedy jeszcze szczepień nie było. Mamy najwięcej zgonów w Europie. A jak w praktyce walczy się z pandemią napisał minister Dworczyk w mailach, które ujrzały światło dzienne. Ważniejsze są dla nich słupki poparcia, niż ludzkie zdrowie. To kpina z nas, ze wszystkich ludzi, którzy oczekują, że faktycznie coś przegłosujemy - komentował poseł Joński.

Posłowie wskazywali, że w projekcie ustawy covidowej ani razu nie padło słowo "szczepienie". Brakuje w niej również zachęt do szczepień, noszenia maseczek czy dezynfekcji i zachowywania dystansu.

- Ustawa powinna trafić do kosza. Pokazała, jak z dobrych intencji zrobić złe rzeczy - komentował Andrzej Sośnierz, poseł PiS.

Posłowie przypomnieli również, że negatywnie projekt oceniły organizacje zrzeszające pracodawców, w tym Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych czy organizacje związkowe.

- Przewidziany w projekcie mechanizm pozywania się między pracownikami, przy udziale pracodawcy jest nie do przyjęcia. Przerzucanie całej odpowiedzialności na osobę nieprzetestowaną jest, z prawnego punktu widzenia, niedopuszczalne - możemy przeczytać w opinii złożonej przez Pracodawców RP.

Skąd pieniądze?

Bardzo często padały też pytania o finansowanie masowego testowania. Posłowie wszystkich ugrupowań opozycyjnych dopytywali, skąd znajdą się budżecie państwa środki na taki mechanizm.

- Zgodnie z projektem ustawy w ciągu kilku tygodni czeka nas przeprowadzenie ok. 900 mln testów. W uzasadnieniu projektu ustawy nie ma w ogóle mowy o żadnych wyliczeniach - zwracała uwagę poseł Krystyna Skowrońska (KO).

Jak wyliczał Artur Dziambor z Konfederacji, roczne koszty takiego testowania wyniosą ok. 82 mld zł. Natomiast poseł Marcelina Zawisza (Lewica) przestrzegała, że sądy będą kwestionować odszkodowania dla pracowników wypłacane na drodze postępowania administracyjnych, bo na jakiej podstawie wojewoda będzie rozstrzygał, kto się od kogo zaraził?

Posłanka PiS Anna Maria Siarkowska projekt nazywa "ustawą o donosicielstwie".

- Wprowadzi kolejne podziały społeczne, konflikt pomiędzy pracodawcą a jego pracownikami, jak i również wśród samych pracowników - oceniła.

fot. PAP/ Paweł Supernak

W jej opinii projekt wprowadza tryb administracyjny dla roszczeń cywilnoprawnych, czyli dla roszczeń odszkodowawczych, który - jak mówiła - jest nieznany w naszym porządku prawnym. Dodała, że zaproponowane przepisy wprowadzą w praktyce „powszechną kwarantannę w sytuacji, kiedy wirus występuje powszechnie.

Dopytywała o koszty, również społeczne, które nie są uwzględniane w uzasadnieniu projektu. Pytała też, czy jest intencją wnioskodawców, by projekt dotyczył testowania tylko osób niezaszczepionych.

- Jeżeli by tak było to należy tutaj wyraźnie podkreślić, że byłoby to sprzeczne z tym, co zostało napisane przez wnioskodawców w uzasadnieniu do tego projektu - oceniła.

Kilkoro posłów, m.in. Andrzej Sośnierz, czy politycy Konfederacji złożyło wniosek o odrzucenie ustawy w całości. Dokładnie taki finał miało glosowanie. Wzięło w nim udział 39 posłów, 22 było za odrzuceniem projektu w pierwszym czytaniu, 17 zagłosowało przeciwko.

Masowe testowanie i możliwość pozwania

Co dokładnie znajduje się w projekcie? Głównym założeniem jest masowe testowanie pracowników. Pracodawcy będą mogli żądać od pracowników oraz osób wykonujących na ich rzecz pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, bez względu na to, czy przeszli oni chorobę i są zaszczepieni, podawania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego.

Pracownik będzie mógł wykonać nieodpłatnie taki test zasadniczo raz w tygodniu, choć możliwa będzie zmiana częstotliwości jego przeprowadzania. Badania finansowane będą ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Pracownicy, którzy wykonali test, a zachorują na COVID-19 i będzie uzasadnione podejrzenie, że mogło do tego dojść w miejscu pracy, mogą domagać się odszkodowania od pracownika, który nie poddał się diagnozowaniu.

Wysokość takiego świadczenia wynosić będzie równowartość pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku większej liczby pracowników nieprzetestowanych będą oni partycypować w zapłacie tego odszkodowania w równych częściach.

Jednocześnie projekt wprowadza obowiązek, aby lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ocenił w czasie porady bezpośredniej stan zdrowia pacjenta skierowanego do izolacji w warunkach domowych. Aby zagwarantować - jak zaznaczono w uzasadnieniu - prawo do udzielenia świadczenia zdrowotnego podczas bezpośredniej porady, porada telefoniczna będzie mogła odbyć się wyłącznie na wyraźne żądanie pacjenta.

Ponadto zgodnie z zaproponowanymi przepisami m.in. premier, minister lub kierownik urzędu administracji publicznej, a także organ prowadzący szkołę w czasie epidemii będą mogli żądać przez te jednostki od pracownika podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego.

Rada Ministrów także rozporządzeniem określi wykaz podstawowych służb zobowiązanych do zwalczania wirusa, w szczególności będzie to: policja, straż gminna, Żandarmeria Wojskowa, Państwowa Straż Pożarna i Straż Graniczna.

Czyn zabroniony

W projekcie zaproponowano również wprowadzenie typu czynu zabronionego będącego wykroczeniem. Zaznaczono, że jest to lex specialis względem rozwiązań zawartych w Kodeksie wykroczeń, który będzie stosowany jedynie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w odniesieniu do naruszenia zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wydanych w związku z epidemią COVID-19.

Wprowadzenie tego typu czynu - jak podano - wiąże się z bezprecedensową skalą pandemii wirusa SARS-CoV-2 i związaną z tym zwiększoną nagannością nieprzestrzegania przepisów nakierowanych na walkę z epidemią. Za złamanie przepisów grozić będzie grzywna w wysokości do 6 tys. zł. W takim przypadku nie będzie można zastosować pouczenia.

Wysokość mandatu nakładana przez funkcjonariusza wyniesie do 2 tys. zł. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu będzie on sporządzał wniosek o ukaranie sprawcy i kierował go do sądu, wskazując na wysokość grzywny. Sąd nie będzie mógł orzec o niższej grzywnie niż wskazana we wniosku.