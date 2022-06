Lewiatan chce zmian w przepisach o pracy zdalnej

KDS

• 24 cze 2022 14:11





Prace nad nowelizacją Kodeksu pracy odnoszące się do pracy zdalnej i kontroli trzeźwości są na ostatniej prostej. Konfederacja Lewiatan wnioskuje, by umożliwić pracodawcom ustalanie jednej kwoty rekompensaty kosztów pracy zdalnej w stosunku do całej załogi bądź grupy pracowników wykonującej podobne prace, a nie w odniesieniu do każdego pracownika. Pracodawcy chcą wydłużenia terminu wejścia w życie nowych rozwiązań dotyczących pracy zdalnej (Fot. Shutterstock)

Sejm rozpoczął prace nad długo oczekiwanymi zmianami w Kodeksie pracy dotyczącymi pracy zdalnej i weryfikacji trzeźwości pracowników.

Projekt zakłada m.in. że pracodawca - co do zasady - nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia, rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie i kobietom w ciąży.

Konfederacja Lewiatan proponuje, by umożliwić pracodawcom ustalania jednej kwoty rekompensaty kosztów pracy zdalnej w stosunku do całej załogi bądź grupy pracowników wykonującej podobne prace, a nie w odniesieniu do każdego pracownika.

- Regulacje dotyczące pracy zdalnej zawarte w projekcie ustawy postrzegane są przez pracodawców jako sformalizowane i generujące pewne ryzyka, przez co mogą zniechęcić część z nich do tej formy organizacji pracy – mówi Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Jak dodaje, do zagadnień wymagających dyskusji w trakcie prac parlamentarnych należą w szczególności: zasady rekompensaty kosztów ponoszonych przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej, kwestie bhp, zwiększenia wymiaru pracy zdalnej wykonywanej okazjonalnie czy terminu wejścia w życie nowych rozwiązań. Konieczność uregulowania kontroli trzeźwości odpowiada na postulaty środowiska pracodawców.

- W naszej ocenie projektowane rozwiązanie powinno jednak uwzględniać szersze przesłanki przeprowadzania kontroli. W obecnym brzmieniu zbyt restrykcyjnie ogranicza zakres działań pracodawców - wskazuje Robert Lisicki.

Wyliczanie rekompensaty

Zdaniem Konfederacji Lewiatan duże kontrowersje budzą zasady ustalania ryczałtu z tytułu rekompensaty kosztów ponoszonych przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej.

W opinii Lewiatana najtrafniejszym rozwiązaniem byłoby pozostawienie kwestii zasad zwrotu kosztów pracy zdalnej do rozstrzygnięcia na poziomie zakładowym. Jak zaznacza Lisicki, rząd nie bierze jednak pod uwagę takiego rozwiązania. Dlatego istotne jest, aby umożliwić pracodawcom ustalanie jednej kwoty rekompensaty kosztów pracy zdalnej w stosunku do całej załogi bądź grupy pracowników wykonującej podobne prace, a nie w odniesieniu do każdego pracownika.

fot. Unsplash/ Malte Helmhold Konfederacja Lewiatan proponuje też zwiększenie wymiaru pracy zdalnej okazjonalnej z 24 do 36 dni w roku kalendarzowym. Praca okazjonalna jest skierowana do pracownika i ma na celu realizację jego potrzeb. Jak wyjaśnia Lewiatan, wpisuje się w promowany przez rząd aspekt godzenia życia zawodowego z rodzinnym, szczególnie w przypadku pracowników, których miejsce zamieszkania jest oddalone od miejsca pracy. Dłuższe vacatio legis Pracodawcy postulują również odejście od „każdorazowego” obowiązku uzgadniania miejsca pracy zdalnej oraz doprecyzowanie przepisów w zakresie bhp, uwzględniając specyfikę świadczenia pracy zdalnej w przypadku stanów nadzwyczajnych czy pracy okazjonalnej. Chcą też wydłużenia terminu wejścia w życie nowych rozwiązań dotyczących pracy zdalnej. Lewiatan opowiada się także za rozszerzeniem przesłanek badania trzeźwości pracowników. Obecnie zaproponowane przepisy ograniczają weryfikację trzeźwości, uniemożliwiając często kontrolę. Powstaje wątpliwość czy kontrola będzie mogła mieć zastosowanie w przypadku pracowników wykonujących prace administracyjno-biurowe? Brakuje też możliwości przeprowadzenia przez pracodawcę kontroli w przypadku podejrzenia stawienia się pracownika do miejsca pracy pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. Projekt w Sejmie Sejm przeprowadził w czwartek 23 czerwca pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji Kodeksu pracy, które odnosi się do przepisów o pracy zdalnej oraz kontroli pracowników pod względem spożywani alkoholu czy innych środków odurzających. Według propozycji pracodawca - co do zasady - nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia, rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie i kobietom w ciąży. Chyba, że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika, np. służb mundurowych. Projekt m.in. zakłada że pracodawca będzie miał obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, w którego organizmie zostanie stwierdzona obecność alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Dotyczyć to ma także przypadku, gdy zajdzie uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu bądź spożywał alkohol lub zażywał wymienione środki w czasie pracy. Badanie stanu trzeźwości pracownika oraz badanie na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu będzie mogła przeprowadzać również policja.

