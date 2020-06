Lewe L4 na telefon. Nieuczciwe firmy zarabiają na pandemii

W dobie pandemii firmy stanęły przed nowym wyzwaniem - jak poradzić sobie z lawiną lewych zwolnień chorobowych.

Zjawisko jest już tak duże, że firmy oferujące do tej pory szereg usług medycznych (szybka diagnoza lekarska czy wypisanie e-recepty) do swojej oferty dodały e-zwolnienie lekarskie na telefon.

Pracownicy mówią wprost: Nie opłaca mi się pracować. Więcej zarabiam na zwolnieniu.

Jak wynika z danych Conperio, firmy doradczej zajmującej się problematyką absencji chorobowej, pandemia koronawirusa spowodowała lawinowy wzrost liczby pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim. Z audytu absencji chorobowych Conperio przeprowadzonego w okresie od marca do maja 2020 roku wśród pracowników fizycznych zakładów produkcyjnych zatrudniających do tysiąca osób wynika, że znaczna część przebywających w tym okresie na L4 lub kwarantannie nie była faktycznie chora, nie przestrzegała wymogu kwarantanny lub nie zajmowała się opieką nad dzieckiem lub osobami starszymi (zasiłek opiekuńczy).

Po okazaniu dokumentów upoważniających do przeprowadzenia kontroli przedstawiciele Conperio zastawali dużą część kontrolowanych na czynnościach wykluczających ich niedyspozycyjność i poświęcenie opiece, m.in. na pielęgnacji przydomowych ogrodów, spawaniu, spacerach z psem, zakupach itp. Co więcej, wśród skontrolowanych zdarzały się osoby nieobecne w domu mimo nakazu objęcia izolacją i sankcji karnych za opuszczanie kwarantanny. Spora część z nich pozostawała pod wpływem alkoholu, a niektórzy rozpoczęli dodatkową niezarejestrowaną działalność, często w branżach takich jak budownictwo czy usługi remontowo-wykończeniowe.

Zwolnienie na telefon

Eksperci Conperio wskazują, że nowym problemem i wyzwaniem dla pracodawców są firmy oferujące fałszywe L4 „na telefon”. Ich aktywność wzrosła szczególnie w ostatnim kwartale. Wśród szerokiej oferty usług zdrowotnych, takich jak uzyskanie szybkiej diagnozy, czy e-recepty, pojawiają się „e-zwolnienia bez konieczności wychodzenia z domu bądź pracy” (cyt. z jednej z ofert). Ceny pakietów zaczynają się od 19,99 zł miesięcznie, a ich promocja odbywa się nawet na kanałach social mediowych. Zdaniem Conperio taka sytuacja sprawia, że coraz częściej menedżerowie oraz działy HR, nie potrafiąc poradzić sobie z problemem naciąganych zwolnień lekarskich, zaczynają szukać pomocy na zewnątrz przedsiębiorstwa. Czytaj więcej: Mikołaj Zając, prezes Conperio, o pomysłach na uniknięcie zbyt dużej liczby L4 - Mimo że w kwietniu normę wyrobiliśmy z dużym naddatkiem, firma obcięła nam pensje. Na konto miało wpłynąć 20 proc. mniej, ale cięcie jest dużo większe. Więcej zarabiam, będąc na zwolnieniu. Do tego nikt nam nie wyjaśnił, w jaki sposób liczono obniżkę. Nikt nie powiedział, jak długo będziemy otrzymywać mniejsze pensje. Nie mam zamiaru pracować, skoro mój pracodawca tak mnie traktuje - mówi Marek, pracownik działającej na Śląsku dużej firmy z branży motoryzacyjnej, który od początku maja jest na zwolnieniu lekarskim. Nie ukrywa, że z jego zdrowiem wszystko jest dobrze. Zaś przedłużenia zwolnienia nie wyklucza. Jak zauważają w Conperio, na takim podejściu tracą jego współpracownicy rzetelnie podchodzący do swoich obowiązków. Są oni narażeni na pracę cięższą, dłuższą i pod wpływem wzmożonego stresu. Fałszywe zwolnienia lekarskie powodują też poważne utrudnienia po stronie organizacji pracy w przyszłości, związane m.in. z ustalaniem grafików urlopowych wśród pracowników.

- W ciągu ostatnich trzech miesięcy, od początku trwania pandemii koronawirusa, zaobserwowaliśmy zjawiska świadczące o nadużywaniu zwolnień chorobowych przez pracowników. Już w marcu zanotowaliśmy wzrost poziomu absencji u wszystkich obsługiwanych przez naszą firmę pracodawców. Wynikało to z dynamicznie zmieniającej się sytuacji dotyczącej rozprzestrzeniania epidemii i komunikatów docierających na ten temat do opinii publicznej - mówi Mikołaj Zając, prezes Conperio. Jak dodaje, u tych przedsiębiorców, którzy utrzymali kontrole, w kwietniu nastąpił spadek absencji do poziomu nieznacznie większego niż zazwyczaj, a w maju trend ten utrzymywał się. Natomiast u pracodawców, którzy zrezygnowali z kontroli, już w kwietniu nastąpił poważny wzrost poziomu absencji względem marca, a spadek nastąpił dopiero w maju.