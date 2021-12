Lekceważony problem, realne konsekwencje. Ludzie odchodzą przez to z pracy

Zdecydowana większość Polaków uważa molestowanie seksualne w miejscu pracy za realny problem. Walczy z nim tylko 37 proc. firm – tak wynika z badania serwisu kariery InterviewMe.pl. Problem jest o tyle istotny, że ofiarą tego typu zdarzeń padł co czwarty pracownik.

W przeprowadzonym przez serwis kariery InterviewMe.pl badaniu „Molestowanie seksualne w pracy w Polsce”, ponad 600 respondentów zapytano o ich doświadczenia związane ze zjawiskiem molestowania seksualnego w miejscu pracy.

Z danych CBOS wynika, że 25 proc. Polaków było świadkiem molestowania seksualnego w swoim miejscu pracy lub nauki. Z raportu Fundacji na rzecz Równości i Emancypacji STER wynika, że doświadczyło go 87 proc. kobiet.

W ujęciu psychologicznym molestowanie seksualne najczęściej definiuje się jako niechciane, nieakceptowane zachowanie o podłożu seksualnym, naruszające godność osoby molestowanej lub wywołujące atmosferę zastraszenia, upokorzenia bądź wrogości.

Jak wynika z informacji umieszczonych na rządowej stronie biznes.gov.pl, aby dane zachowanie zostało zakwalifikowane jako molestowanie seksualne, musi być niepożądane i musi mieć charakter seksualny lub odnosić się do płci pracownika, a jego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.

Molestowanie seksualne może występować zarówno w formie fizycznej, jak i werbalnej lub pozawerbalnej.

Z badania InterviewMe.pl wynika, że według 77 proc. kobiet i 67 proc. mężczyzn takie zachowanie stanowi w Polsce realny problem. Jednocześnie według 63 proc. badanych pracodawcy nie walczą z tym zjawiskiem.

Czym dla Polaków jest molestowanie seksualne? Największa liczba badanych wskazała na całowanie bez zgody (57 proc.), łapanie za rękę, obejmowanie i masowanie (55 proc.), składanie propozycji o charakterze seksualnym (54 proc.), obnażanie się w czyjejś obecności (51 proc.) czy też pytania o życie seksualne, fantazje i preferencje (45 proc.).

źródło: InterviewMe.pl

Molestowanie w pracy

1 na 4 badanych przez serwis był świadkiem molestowania seksualnego w miejscu pracy. Ofiarami tego zjawiska padło 26 proc. kobiet oraz 22 proc. mężczyzn. O molestowanie seksualne w pracy było z kolei oskarżonych (słusznie lub nie) 11 proc. Polek i 22 proc. Polaków.

- Wyraźnie widać, że to kobiety są bardziej narażone na zjawisko molestowania seksualnego i to one częściej spotykają się z niepożądanymi zachowaniami ze strony współpracowników czy też przełożonych. Co ciekawe, potwierdzili to także respondenci. Aż 77 proc. kobiet uważa, że to one najczęściej padają ofiarą molestowania. Takie same obserwacje ma 59 proc. mężczyzn - komentuje wyniki badań Wojciech Martyński, ekspert kariery InterviewMe.pl i autor badania.

Ofiary molestowania seksualnego w miejscu pracy najczęściej spotykają się z aluzjami i nacechowanymi seksualnie komentarzami lub żartami (39 proc.), otwartym komentowaniem wyglądu i ciała (33 proc.) oraz pytaniami o ich życie seksualne, fantazje i preferencje (33 proc.). Kobiety zdecydowanie bardziej od mężczyzn są narażone na molestowanie w formie fizycznej (np. blokowanie drogi, łapanie za rękę, obejmowanie).

Jak pokazały badania, kobiety są najczęściej narażone na różnego rodzaju seksualne aluzje i komentarze, a także molestowanie w formie fizycznej (np. blokowanie drogi). Z kolei mężczyźni najczęściej czują się napastowani, kiedy w otwarty sposób komentuje się ich wygląd.

Z najbardziej skrajną formą molestowania, czyli próbą gwałtu, zetknęło się 7 proc. badanych kobiet i 3 proc. mężczyzn.

źródło: InterviewMe.pl

Niezauważalny problem, odczuwalne konsekwencje

Osoby, które zetknęły się w swoim zawodowym życiu z molestowaniem seksualnym, najczęściej odchodzą z pracy (28 proc.), są także narażone na ostracyzm ze strony współpracowników (17 proc.), wymagają pomocy psychoterapeuty (17 proc.), wpadają w depresję (12 proc.), mają myśli, a nawet próby samobójcze (odpowiednio 8 proc. i 4 proc.).

Sprawcami molestowania najczęściej są współpracownicy (45 proc.). Sprawy najczęściej jednak nie są zgłaszane przełożonym. Na taki ruch zdecydowało się jedynie 27 proc. ofiar.

33 proc. sprawców nie poniosło w związku z tym żadnych konsekwencji, a 51 proc. usłyszało jedynie reprymendę.

- To, że tak niewielki procent ofiar zgłasza fakt bycia molestowanym seksualnie, powinno martwić. Niestety dla niektórych osób doświadczenie to może być na tyle traumatyczne, że nie chcą przyznać się do bycia ofiarą nawet przed samym sobą. Dlatego tak ważne jest, aby Polki i Polacy mieli w pracy wsparcie empatycznych i profesjonalnych pracowników HR, którym mogą w pełni zaufać. Istotne jest również edukowanie pracowników, aby dobrze znali swoje prawa i obowiązki - komentuje Marta Rojewska z InterviewMe.pl.

Co na to prawo?

Pracownik, który stał się ofiarą molestowania seksualnego w miejscu pracy, może powołać się na Kodeks Pracy. Sytuacje regulują:

- art. 11(1) Kodeksu Pracy, który zobowiązuje pracodawcę do poszanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika. Jak tłumacza prawnicy, należy uznać, iż przestępstwo molestowania seksualnego godzi w przyrodzoną, niezbywalną i nadrzędną wartość każdego człowieka jaką jest jego godność.

- art. 11(2) i art.11(3) Kodeksu Pracy. Pierwszy z nich wyraża nakaz równego traktowania w zatrudnieniu, w szczególności brak zróżnicowania ze względu na płeć. Drugi natomiast zakazuje jakiejkolwiek dyskryminacji w zatrudnieniu. W przypadku molestowania będziemy mieć do czynienia z dyskryminacją ze względu na płeć.

- art. 15 oraz art. 94 pkt. 4 Kodeksu Pracy, które kreują po stronie pracodawcy obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Również Kodeks Cywilny daje podstawy odpowiedzialności sprawców molestowania seksualnego. Najważniejsze są tu art. 23 i 24 Kodeksu Cywilnego. Stwarzają one ochronę takim wartościom, jak: godność, nietykalność cielesna, wolność seksualna. Nie są one co prawda wprost wymienione, lecz dotychczasowe orzeczenia niejednokrotnie wskazywały, że dobra te zasługują na ochronę w rozumieniu art. 23 i 24 Kodeksu Cywilnego.

Poszkodowanemu przysługuje prawo żądania zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, jak również roszczenie o zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Część zachowań uznawanych za przejaw molestowania seksualnego są także określone w Kodeksie Karnym. Za czyny niedozwolone na gruncie prawa karnego uznaje się w szczególności:

- zniewagę i zniesławienie,

- nadużycie stosunku zależności,

- naruszenie nietykalności cielesnej,

- gwałt,

- znęcanie,

- naruszenie praw pracownika.