Lekarze zapłacą mniejszy ZUS. Przełomowy wyrok sądu

To przełomowy wyrok dla lekarzy, którzy po zakończeniu stażu podyplomowego zakładają działalność gospodarczą i kontynuują pracę u tego samego pracodawcy. Zgodnie z wyrokiem znajduje wobec nich zastosowanie art. 18 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

– Niniejszy przepis przyznaje lekarzom w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zadeklarowaną kwotę, nie niższą jednak niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, tzw. stawkę preferencyjną. Dotychczas ZUS nie przyznawał lekarzom preferencyjnej stawki, wskazując, że nie przysługuje ona osobom, które wykonują̨ działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego odbywały uprzednio staż podyplomowy – mówi mec. Emilia Gorzałczyńska, która reprezentowała Okręgową Izbę Lekarską w Szczecinie,

ZUS pierwotnie odrzucił wniosek lekarzy, musieli odwołać się od decyzji

Lekarze złożyli do ZUS-u wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wskazali w nim, że czynności, które będą wykonywać na rzecz byłego pracodawcy w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej nie są tożsame z czynnościami wykonywanymi w ramach stażu podyplomowego. Mimo to ZUS wydał decyzję uznającą to ich stanowisko za nieprawidłowe. W związku z tym lekarze zdecydowali się wystąpić z odwołaniem od decyzji ZUS-u do Sądu Okręgowego w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, który zmienił decyzję ZUS i uznał stanowisko lekarza za prawidłowe.

– Wyrok, który zapadł, jest przełomowy dla wszystkich lekarzy po stażu oraz zmierza w kierunku ukształtowania jednolitej linii orzeczniczej, przełamując dotychczasowe stanowisko reprezentowane przez Sąd Najwyższy wobec lekarzy i lekarzy dentystów zakładających działalność gospodarczą po zakończeniu stażu podyplomowego – mówi Michał Bulsa.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl