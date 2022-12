Lawina spraw w sądach pracy, groźby wysokich grzywien. W 2023 czeka nas rewolucja w prawie pracy

Kolejne zmiany, na które czekamy, to te wynikające z wdrożenia do polskiego porządku prawnego dwóch europejskich dyrektyw, a mianowicie tzw. dyrektywy work-life balance oraz dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zapewnia, że zrobi wszystko, by sprawnie zakończyć prace nad ich wdrożeniem, gdyż termin na ich implementację minął na początku sierpnia 2022 roku. Mamy więc dwie główne nowelizacje Kodeksu pracy i zmiany z nich wynikające. One dotkną największą grupę osób.

Czy te zmiany są dla pracodawców dużym wyzwaniem?

Zdecydowanie tak.

Dlaczego?

Dużo rewolucyjnych zmian wprowadza unijna dyrektywa o przejrzystych i przewidywalnych warunkach zatrudnienia. Pierwsza istotna zmiana przewiduje obowiązek uzasadniania wypowiedzeń umów na czas określony. Do tej pory ten typ umowy można było bardzo prosto wypowiedzieć i zakończyć. Pracodawca mógł zawrzeć taką umowę na rok, a po miesiącu już ją wypowiedzieć i nie powiedzieć pracownikowi nic o powodach swojej decyzji. W efekcie była to mniej stabilna forma zatrudniania. Pracownicy nie odwoływali się też często do sądu pracy, bo aby mieć do tego podstawy, pracodawca musiałby popełnić błąd formalny, np. nie wypowiedzieć umowy na piśmie.

Teraz to się zmieni. Pracodawcy będą musieli podać przyczynę wypowiedzenia. Poza tym jeżeli pracownik reprezentowany jest przez związki zawodowe, to o zamiarze rozstania się z nim będzie musiał je poinformować. To będzie duża zmiana operacyjna dla pracodawców.

Co więcej, pracownicy znając powód, przez który stracili zatrudnienie, będą mogli się z nim nie zgodzić, a co za tym idzie - chętniej odwoływać się do sądu pracy, by dochodzić swoich racji.

Od przyszłego roku powód wypowiedzenia umowy na czas określony musi być znany

Czyli w 2023 roku czeka nas wzrost liczby spraw w sądach pracy?

Najprawdopodobniej tak. Pamiętajmy, że najbardziej konfliktogenną kwestią przy rozwiązywaniu umów o pracę jest właśnie przyczyna wypowiedzenia. Pracownicy się z nią nie zgadzają. Teraz zyskają możliwość dowiedzenia się, dlaczego pracodawca zdecydował się rozwiązać z nimi współpracę przy umowie na czas określony. Jeśli się nie zgodzą z jego opinią, będą mogli wyrazić swój sprzeciw w sądzie. Pamiętajmy też, że po wejściu w życie przepisów wprowadzających unijną dyrektywę, pracownicy uzyskają nowe roszczenie. Teraz mogą żądać tylko odszkodowania, po zmianie będą mogli domagać się również przywrócenia do pracy.

Najbardziej konfliktogenną kwestią przy rozwiązywaniu umów o pracę jest przyczyna wypowiedzenia (fot. Shutterstock)

Ta zmiana jest dużym wyzwaniem dla pracodawców. Powinni się spodziewać większej liczby spraw w sądzie z tytułu wypowiedzenia umów. To też zwiększy koszty prowadzenia biznesu.

Co ciekawe, ten przepis będzie miał zastosowanie również do umów, które już dzisiaj trwają. Przy założeniu, że przepisy wejdą w życie 1 stycznia, to mimo tego, że dana umowa została zawarta przed tym dniem, pracodawcy chcąc ją wypowiedzieć po wejściu w życie przepisów, będą musieli wskazać przyczynę wypowiedzenia. Jedyny wyjątek od tej zasady dotyczy sytuacji, w której wypowiedzenie wręczymy przed wejściem w życie nowych przepisów.

Kolejne wyzwanie związane z tą dyrektywą?

Pracownicy, którzy mają co najmniej 6-miesięczny staż pracy, uzyskają nowe prawo. Będą mogli złożyć wniosek o zmianę rodzaju umowy na umowę na czas nieokreślony lub o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. Z takim wnioskiem będą mogli wystąpić raz w roku kalendarzowym. Pracodawcy będą mieli obowiązek odpowiedzieć. Jeżeli nie będą chcieli uwzględnić prośby pracownika, będą musieli uzasadnić swoją odmowę. Co ważne, na udzielenie będą mieli miesiąc. A brak odpowiedzi lub brak wskazania przyczyny odmowy uwzględnienia wniosku pracownika będzie zagrożony karą grzywny do 30 tys. zł.

Dlatego zalecam pracodawcom, by nie czekali z przygotowaniami i jak najszybciej opracowali, jak będzie wyglądał cały proces związany z tą zmianą. Warto wyznaczyć osobę, która będzie przyjmowała takie wnioski, analizowała je i przygotowywała odpowiedzi do pracowników.

Więcej informacji przy podpisaniu umowy

Sporo nowości Unia przygotowała w związku z obowiązkiem informacyjnym o warunkach zatrudnienia. Warto, by do tego pracodawcy również już się przygotowywali?

Warto, bo zakres informacji, jakie będziemy musieli przedstawić pracownikom, będzie dużo szerszy. Zmieni się też termin, jaki ma pracodawca na przedstawienie tych danych. Obecnie jest to 7 dni od podpisania umowy. Po zmianie będzie 7 dni od dnia dopuszczenia do pracy. Tę zmianę oceniam jako pozytywną. Nie zawsze dzień podpisania umowy jest dniem rozpoczęcia pracy. I rzeczywiście informowanie w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o pracę jest nieuzasadnione, kiedy pracownik dopiero za miesiąc rozpoczyna pracę. A tak się obecnie czasami zdarza.

O czym trzeba będzie poinformować pracownika, podpisując z nim umowę o pracę?

Trzeba będzie informować m.in. o szkoleniach, jakie zapewniamy pracownikom, przerwach w pracy, dobowym i tygodniowym odpoczynku, zasadach dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią, czy zasadach rozwiązywania umów o pracę.

Co ważne, nowy obowiązek będzie dotyczył również pracowników zatrudnionych w chwili wejścia przepisów w życie. Oni, by otrzymać taką informację, będą musieli złożyć wniosek o jej uzupełnienie. Tylko w takim przypadku pracodawca będzie musiał przekazać im rozszerzone dane. Natomiast w stosunku do nowych pracowników, których będziemy zatrudniać po wejściu w życie nowych przepisów, rozszerzona informacja będzie obowiązkowa. Niewywiązanie się z tego obowiązku będzie zagrożone karą grzywny do 30 tys. zł.

Na szczęście przepisy wychodzą nam nieco naprzeciw. Taką informację będzie można przesłać w formie elektronicznej. A zatem np. w mailu będzie można zamieścić link do takiej informacji. W tej opcji trzeba będzie jednak spełnić dodatkowe warunki – pracownik, który otrzyma taką informację na maila, musi mieć możliwość wydrukowania jej, a pracodawca powinien zachować dowód jej przekazania lub otrzymania przez pracownika.

Koniec z zakazem dodatkowego zatrudnienia i nowe zasady umów na czas próbny

Nowe przepisy oznaczają też koniec wtrącania się pracodawców w to, co robią pracownicy w czasie wolnym.

Można tak powiedzieć. Dziś często zdarza się, że pracodawcy w umowach o pracę zamieszczają zapisy zakazujące pracownikom dodatkowego zatrudnienia. A to sprawa wątpliwa, bo obowiązuje nas przecież konstytucyjna zasada wolności pracy.

Teraz to będzie całkowicie zakazane. Pracodawca nie będzie mógł zakazać pracownikowi dodatkowego zatrudniania. Dlatego zachęcam firmy, by już teraz zrobiły przegląd umów o pracę. Jeśli znajdują się w nich tego typu klauzule, powinniśmy je usunąć.

Co ważne, zmiana nie dotyczy działalności konkurencyjnej. Jej nadal pracodawca będzie mógł zakazać. Podam przykład, by lepiej to zobrazować. Dziennikarka nie będzie mogła podjąć pracy w konkurencyjnej stacji, ale pracodawca nie będzie już mógł jej zakazać pracy po godzinach np. jako tłumaczka. Po prostu pracodawca nie będzie mógł nam zabronić tego, co robimy zawodowo po godzinach pracy u niego.

A umowa na okres próbny?

Nadal będzie można ją zawrzeć na trzy miesiące, ale wprowadzono bardzo ciekawe rozwiązanie. Strony będą mogły przewidzieć w niej, że okres próbny wydłuża się o okres urlopu pracownika czy jego usprawiedliwionych nieobecności. Zdarza się, że kilka dni po podpisaniu umowy z jakichś przyczyn losowych (na przykład pracownik uległ wypadkowi – przyp. red) pracownik nie może stawiać się w pracy. W takiej sytuacji będzie można wydłużyć czas trwania jego umowy o czas, w jakim nie był w stanie pracować.

Umowę na okres próbny nadal będzie można zawrzeć na trzy miesiące, ale wprowadzono bardzo nowe rozwiązanie - strony będą mogły przewidzieć w niej, że okres próbny wydłuża się o okres urlopu pracownika czy jego usprawiedliwionych nieobecności (fot. Shutterstock)

Dziś możemy zawrzeć umowę na okres próbny z tym samym pracownikiem, jeżeli przyjmujemy go do innego rodzaju pracy bądź do tego samego rodzaju pracy, ale minęły już trzy lata od ostatniego zatrudnienia. Po zmianach tej ostatniej przesłanki już nie będzie, tym samym nie będziemy mogli zawierać umów na okres próbny z tym samym pracownikiem w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy.

Za dość kontrowersyjny uchodzi kolejny pomysł, jaki ustawodawca wprowadził w zakresie umów o pracę na okres próbny. Skorelował on czas trwania okresu próbnego z przewidywanym okresem zatrudnienia po okresie próbnym.

Czyli?

Ustawodawca mówi, że jeżeli zamiarem pracodawcy będzie zawarcie umowy na czas określony (po umowie próbnej) na czas krótszy niż 6 miesięcy, to okres próbny ma wynieść nie więcej niż miesiąc. Jeżeli kolejną umowę będzie chciał zawrzeć na co najmniej 6, ale krócej niż 12 miesięcy, to okres próbny będzie mógł wynosić maksymalnie dwa miesiące. Jeżeli będzie to co najmniej rok, to okres próbny będzie mógł wynieść trzy miesiące.

Zwróciłbym tu uwagę na pewną kwestię. Przecież zamiar pracodawcy co do długości zatrudnienia pracownika po okresie próbnym może się zmienić. Pracodawca zawsze może powiedzieć, że chciał zatrudnić pracownika na rok, ale po trzech miesiącach okazało się, że między nim a nowym pracownikiem nie ma chemii.

Co w takim przypadku? Jak ten przepis będzie sprawdzany, mierzalny? Moim zdaniem nie da się tego zrobić. Z uwagi na to, że nowe przepisy nie przewidują żadnej sankcji za jego naruszenie, spodziewam się, że będzie to martwy zapis. Praktyka pokaże jednak, jak do tej kwestii będą podchodzić sami pracodawcy, a także kontrolerzy PIP czy sądy pracy, jeśli na jego podstawie dojdzie do sporów między pracownikiem a pracodawcą.

Dyrektywa work-life balance czyli dodatkowy urlop

Przejdźmy więc do drugiej dyrektywy – work-life balance. Jakie wyzwania ze sobą niesie?

Tutaj przede wszystkim mamy nowe uprawniania urlopowe. Po wejściu w życie nowych przepisów pracownicy zyskają dodatkowe dni wolne.

Ale w dużej mierze bezpłatne lub mniej płatne niż normalny urlop…

Jest jeden urlop bezpłatny, czyli urlop opiekuńczy. To dodatkowe 5 dni w roku kalendarzowym na opiekę nad członkiem rodziny lub osobą, która zamieszkuje w naszym gospodarstwie domowym.

Kolejne nowe uprawnienie to zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej. Będą to dwa dni lub 16 godzin zwolnienia do wykorzystania w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem. Pracownik korzystając z takiego zwolnienia, będzie otrzymywał 50 proc. wynagrodzenia. To mniej niż przy normalnym urlopie wypoczynkowym, ale jednak mamy dodatkowe dni wolne.

Bo proszę pamiętać, że to są dodatkowe dni wolne. W związku z ich dodaniem nic nie tracimy. Nadal mamy prawo do 4 dni urlopu na żądanie, czy 2 dni zwolnienia na opiekę na dziecko do lat 14. Wydaje mi się, że mimo, iż nowe zwolnienia nie są tak samo płatne, jak normalny urlop wypoczynkowy, to pracownicy i tak będą z nich chętnie korzystać.

Kolejna zmiana, o której chcę powiedzieć, to zwiększenie ochrony pracujących rodziców. Obecnie pracownicy, którzy wychowują dziecko do lat 4, bez wyrażenia przez nich zgody nie mogą zostać zatrudnieni w porze nocnej, godzinach nadliczbowych czy nie mogą zostać wysłani poza stałe miejsce pracy. Ta ochrona zostanie rozszerzona na pracowników wychowujących dziecko do lat 8.

Czy to nie wpłynie negatywnie na zatrudnienie kobiet? To one głównie opiekują się dziećmi, a teraz pracodawcy zapewne pomyślą, że ich „przywileje” zostaną wydłużone o kolejne 4 lata?

Jest takie ryzyko. Oczywiście przepis nie mówi, że jest to zarezerwowane tylko dla kobiet. Mężczyźni również mogą korzystać z tej ochrony. Ale rzeczywiście jest tak, jak pani powiedziała, statystycznie to głównie kobiety zostają z dziećmi w domu i korzystają z tych dodatkowych uprawnień. Mam nadzieję, że powoli będzie się to zmieniać i ta rodzicielska równowaga nie będzie istniała tylko na papierze.

Praca zdalna i kontrola trzeźwości

Przejdźmy do projektu procedowanego aktualnie przez Senat. Nowelizacja kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej i kontroli stanu trzeźwości spełniła oczekiwania pracodawców?

Jeśli chodzi o pracę zdaną, to jest ryzyko, że przepisy zostały nieco przeregulowane. Wiele zapisów jest powtórzeniem telepracy, a wiemy, jak było z telepracą w praktyce. Po prostu jej nie było. Mimo to wydaje mi się, że z nowymi przepisami będzie trochę lepiej.

Ciekawie wygląda zwłaszcza okazjonalna praca zdalna, czyli 24 dni w roku kalendarzowym, kiedy pracodawca nie będzie musiał spełniać tych wszystkich obowiązków wynikających z ustawy. Szkoda, że nie zwiększono tego limitu. Nawet w Sejmie była poprawka, żeby wydłużyć czas do 30 dni, ale przepadła. Może w Senacie zostanie to poprawione. Dowiemy się niebawem.

Z jeszcze jednego powodu nie obawiam się, że ze stosowaniem przepisów będzie tak źle, jak z telepracą. Pandemia COVID-19 zrobiła swoje. Przyzwyczailiśmy się do pracy zdalnej. Dobrze widać to podczas naszej rozmowy. Oboje rozmawiamy, pracując z domu i nie przeszkadza nam to w wykonywaniu naszych obowiązków.

Obowiązek pokrywania kosztów wykonywania pracy zdalnej nie musi w praktyce zablokować przyjęcia pracy zdalnej w firmach (fot. Shutterstock)

Do tego dochodzi bardzo silna presja ze strony pracowników, by umożliwiać im pracę zdalną. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, kiedy firmy zaczną bardziej odczuwać spowolnienie gospodarcze i wszystkie związane z tym konsekwencje. Zazwyczaj wtedy presja ze strony pracowników słabnie, zaczynają obawiać się o swoje miejsce pracy.

Jednak z tego, co widzę na rynku, to wszyscy wychodzą naprzeciw pracownikom i oferują pracę zdalną. To element walki o najlepszych kandydatów. Teraz praca zdalna czy workation, czyli umożliwienie pracy z typowo wakacyjnych lokalizacji, stają się coraz popularniejsze. Pracodawcy chcą zapewniać takie benefity, bo wiedzą, że ludzie tego oczekują. Kandydaci do pracy pytają o nie na rozmowach kwalifikacyjnych.

Pracodawców ucieszyło wydłużenie vacatio legis. Na wdrożenie przepisów było dwa tygodnie, jest dwa miesiące.

Było wiele apeli o wydłużenie tego czasu. Posłowie posłuchali. Dwa tygodnie to był zdecydowanie za krótki czas. Zresztą dwa miesiące to też mało.

Dlatego też doradzam, aby już teraz zacząć przygotowania do ich wdrożenia. Tam, gdzie są związki zawodowe już można usiąść do negocjacji. Tam, gdzie ich nie ma, warto usiąść do rozmów z reprezentacją pracowników. Te zmiany będą musiały zostać skonsultowane z pracownikami.

O czym warto pamiętać podczas przygotowań?

Wszystko zależy od wielkości firmy, relacji ze związkami zawodowymi. Na pewno tam, gdzie są związki, będzie to trudniejsze, tam, gdzie rozmowy będą prowadzone z reprezentacją pracowników, łatwiejsze. To, o czym warto pamiętać, to fakt, by usiąść do rozmów na zasadach partnerskich.

Zapewne będą kości niezgody, a jedną z nich z pewnością będą kwestie dotyczące pokrywania przez pracodawców kosztów energii elektrycznej czy usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej oraz zasad ustalania wysokości ekwiwalentu czy ryczałtu. Od samego początku prac nad nowelą są to punkty zapalne. Ale wydaje mi się, że pracodawcy będą chcieli zapewnić pracę zdalną, żeby być atrakcyjni w oczach kandydatów do pracy. Konkurencja o pracowników nadal jest duża, zwłaszcza w takich branżach jak IT.

A ja od kolegi pracującego zdalnie w IT usłyszałam, że jeżeli te przepisy wejdą w życie i firmy będą musiały płacić osobom na zdalnym, to będzie czekał nas wielki powrót z home office do biur. Bo płacąc przecież za biura niemałe pieniądze, pracodawcy najprościej w świecie nie będą chcieli płacić ponownie pracownikom, którym do tego biura nie chce się jeździć. Wiele osób nie chciało przyjęcia tych przepisów, bo w czasie pandemii zasady pracy w wielu firmach same się wyregulowały i jak widać po chęci do pracy z domu, pracownikom nie przeszkadzał brak dopłat do prądu, wody czy internetu. Ważna była dla nich zgoda na pracę z domu.

Rzeczywiście, dopłacanie do pracy zdalnej nie jest u nas powszechne, a mimo to ludzie tak pracują. Zgadzam się, że takie ryzyko istnieje. Jednak z natury jestem optymistą, więc wydaje mi się, że skoro pracownicy chcą pracować zdalnie, to pracodawcy pójdą im na rękę i uregulują pracę zdalną zgodnie z nowymi zasadami. Należy też pamiętać, że pracodawcy również oszczędzają na tym, że pracowników nie ma tak często w biurach. Ponoszą mniejsze koszty zużycia prądu czy kawy, mogą zmniejszyć powierzchnię wynajmowanych biur. Dlatego obowiązek pokrywania kosztów wykonywania pracy zdalnej nie musi w praktyce zablokować przyjęcia pracy zdalnej w firmach.

Firmy IT zwróciły z kolei uwagę, że ustawa nie reguluje kwestii pracy zdalnej z zagranicy, np. modelu pracy workation.

Ta forma świadczenia pracy niesie ze sobą bardzo wiele ryzyk. Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Może ściągnąć na barki pracodawców problemy podatkowe, w zakresie ubezpieczeń społecznych czy bezpieczeństwa danych. Tutaj absolutnie rekomenduję pracodawcom, którzy chcą wdrożyć workation, żeby zrobili to na spokojnie, mądrze, w sposób przemyślany i skorzystali z konsultacji z doradcami. Udzielenie zgody na workation musi być dla nich bezpieczne pod każdym względem.

To kolejny wątek – badanie trzeźwości.

Niestety, pracodawcy na wdrożenie tych przepisów będą mieli tylko 14 dni. W tym czasie w regulaminie pracy czy w układach zbiorowych pracy trzeba będzie uregulować zasady przeprowadzania kontroli, określić grupy pracowników, którzy takiej kontroli będą podlegać, częstotliwość ich przeprowadzania. Będzie to wymagało sporego zaangażowania.

O ile regulamin ustala się co do zasady jednostronnie, to układ zbiorowy już nie. Tutaj 14 dni może nie wystarczyć, aby wdrożyć nowe przepisy. Ponadto pamiętajmy, że zmiany do regulaminu pracy wchodzą w życie dopiero po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników. Dlatego pracodawcy chcący przeprowadzać takie kontrole, powinni już pracować nad zmianą regulaminów pracy.

Warto również zaznaczyć, że kontrole trzeźwości nie będą dotyczyć wyłącznie etatowych pracowników, ale również osób na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnionych.

Pamiętam, że kwestią sporną przy tworzeniu tych przepisów było RODO i to, na jakim sprzęcie te kontrole będą przeprowadzane. Czy te problemy zostały wyjaśnione?

Jeśli chodzi o dane osobowe, to pracodawcy będą mogli wykonywać badania na obecność alkoholu lub innych środków i przetwarzać dane z tym zawiązane wyłącznie w celu ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia. Kontrola trzeźwości nie będzie mogła naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika. Zebrane w trakcie kontroli dane będą mogły być przetwarzane przez pracodawcę tylko przez ograniczony czas – co do zasady przez okres 1 roku od ich zebrania.

Kwestia sprzętu też została uregulowana. Kontrola trzeźwości będzie mogła być wykonana przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego za pomocą urządzenia posiadającego ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie.

Do tej pory kwestią sporną było również, czy pracodawcy mogą przeprowadzać prewencyjne kontrole trzeźwości pracowników. Zgodnie bowiem z obecnymi przepisami, badanie może zostać wykonane tylko kiedy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ktoś stawił się do pracy pijany. Nowelizacja rozstrzyga tę kwestię i po wejściu w życie nowych przepisów nie będzie już wątpliwości, że takie prewencyjne kontrole będą mogły mieć miejsce.

Na koniec pytanie na podsumowanie. Czy w takim razie 2023 rok ze swoją lawiną zmian w prawie pracy przyniesie tyle samo stresu, co 2022, kiedy wchodził w życie Polski ład?

Myślę, że nie będzie to ten sam poziom stresu, szczególnie dla księgowych. Zmiany prawne, choć jest ich dużo, są zrozumiałe i aż tak stresujące nie będą.

Za to patrząc na pogarszającą się sytuację gospodarczą, możemy założyć, że pracodawcy stracą sporo nerwów. Inflacja wywołuje presję na podwyżki wynagrodzeń, co widać od wielu miesięcy. Również podwyższenie płacy minimalnej dwa razu w roku zrobi swoje, bo wraz z tym w górę pójdą dodatki za pracę w porze nocnej, wysokość odprowadzanych składek do ZUS czy wpłat do Pracowniczy Planów Kapitałowych. Te wszystkie rosnące koszty prowadzenia biznesu spowodują, że stresu na pewno nie zabraknie.

