L4 w trakcie urlopu. Co się dzieje z dniami wolnymi?

Sezon urlopowy w pełni, jednak choroba nie wybiera. Co w takim momencie, gdy pracownik zachoruje w trakcie zaplanowanego wolnego? Czy można iść na zwolnienie lekarskie nie tracąc przysługujących dni urlopu? Zarówno w sytuacji, w której zachorujemy przed zaplanowanym urlopem, jak i w jego trakcie, urlop jest przerywany. fot. Unsplash

Czy można iść na zwolnienie lekarskie w trakcie urlopu wypoczynkowego? Kwestię, jak postępować podczas choroby nakładającej się na urlop wypoczynkowy, reguluje Kodeks pracy artykułami 165 kp i 166 kp.

Zarówno w sytuacji, w której zachorujemy przed zaplanowanym urlopem, jak i w jego trakcie, urlop jest przerywany.

Niewykorzystane z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby dni urlopu pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi w terminie późniejszym.

Zgodnie z Kodeksem pracy każdy pracownik ma prawo do corocznego nieprzerwanego urlopu, za który przysługuje mu prawo do wynagrodzenia. Co jednak, gdy tuż przed urlopem lub w jego trakcie pracownik zachoruje? Czy zaplanowany (i wyczekiwany) urlop "zje" nam zwolnienie L4?

– W razie choroby powstałej w trakcie urlopu wypoczynkowego następuje jego przerwanie na czas niezdolności do świadczenia pracy. Pozostałą, niewykorzystaną część urlopu pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi w terminie późniejszym – rozwiewał wszelkie wątpliwości w rozmowie z PulsHR.pl Malwina Stasiewicz, specjalista prawa pracy z Kancelarii Klisz i Wspólnicy.

Kwestię tę dokładnie reguluje Kodeks pracy artykułami 165 i 166:

Art. 165. Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,

2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

3) powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy,

4) urlopu macierzyńskiego,

pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

Art. 166. Część urlopu niewykorzystaną z powodu:

1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,

2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

3) odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy,

4) urlopu macierzyńskiego

pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

L4 a urlop wypoczynkowy

Jak zatem postępować, gdy plany urlopowe zrujnuje nam choroba?

– W takiej sytuacji najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem urlopu powinien powiadomić o tym pracodawcę, w celu przesunięcia urlopu na termin późniejszy. Podstawą do przesunięcia urlopu jest wystawione zwolnienie lekarskie – wyjaśnia Malwina Stasiewicz.

Pracownicy powinni też pamiętać, że gdy choroba minie i skończy się zwolnienie lekarskie, nie oznacza to automatycznego przejścia na urlop. – L4 podczas urlopu powoduje jego przerwanie, co oznacza, że po ustaniu choroby pracownik winien stawić się w pracy. Oczywiście może skonsultować tę kwestię z pracodawcą i rozpocząć urlop bezpośrednio po ustaniu choroby – dodaje Stasiewicz. O tym, kiedy zostanie wykorzystany urlop, decyzję podejmuje pracodawca z pracownikiem. Choroba w trakcie trwania urlopu Zwolnienie lekarskie może nam się przytrafić także podczas trwania urlopu. I tu analogicznie do sytuacji, w której zachorujemy przed urlopem, w momencie otrzymania zwolnienia od lekarza nasz wypoczynek jest automatycznie przerywany. Część urlopu niewykorzystaną z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi w terminie późniejszym. Wracać czy nie? Pytania rodzić będzie jeszcze jedna kwestia. Czy jeśli na przykład złamiemy sobie rękę, będąc poza naszym stałym miejscem zamieszkania, powinniśmy wrócić do domu, czy możemy czas L4 spędzić poza domem? Tu kluczową rolę będą pełnić zalecenia lekarza. – W pierwszej kolejności należy pamiętać o celu zwolnienia lekarskiego, jakim jest jak najszybszy powrót do zdrowia. W konsekwencji to od zaleceń lekarskich zależy, czy będzie możliwość kontynuowania wypoczynku czy też konieczne jest jego przerwanie i powrót do domu. W przypadku złamania ręki wskazaniem będzie ograniczenie aktywności, dlatego też dalszy wypoczynek urlopowy może być traktowany jako sprzeczny z celem zwolnienia lekarskiego – wyjaśnia Malwina Stasiewicz. Pamiętajmy, że jeśli nasze zachowanie będzie sprzeczne z celem zwolnienia lekarskiego, możemy spodziewać się poważnych konsekwencji. – W mojej ocenie, jeżeli pracownik objęty zwolnieniem chorobowym podczas urlopu wypoczynkowego nie będzie podejmował działań sprzecznych z celem zwolnienia, urlop może być kontynuowany, a zasadność zwolnienia nie powinna być podważana ani przez ZUS, ani przez pracodawcę. Niestety, w przypadku gdy ZUS stwierdzi, że urlop wypoczynkowy był sprzeczny z celem zwolnienia lekarskiego, może orzec o wstrzymaniu wypłaty zasiłku chorobowego, a swoich praw trzeba będzie dochodzić na drodze postępowania sądowego – wyjaśnia.

