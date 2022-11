L4 w pięć minut i na odległość to pole do sporych nadużyć

Według danych GUS, w 2021 roku udzielono w Polsce 48,6 mln teleporad w opiece podstawowej oraz 14,6 mln w opiece specjalistycznej. Teleporady są obecnie dostępne dla każdego, u kogo występują podejrzenia choroby. Jak pokazują statystyki, teleporady dają pole do sporych nadużyć. Konsultacje medyczne na odległość służą często do wystawiania „lewych” zwolnień lekarskich.

Mimo że konsultacje medyczne na odległość są w świetle przepisów pełnoprawną poradą lekarską, to eksperci zwracają uwagę na to, iż w przypadku teleporad naturalne wydają się obiekcje, co do tego czy faktycznie mamy w ogóle do czynienia z badaniem.

Jak tłumaczy Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy, na nadużycia wskazuje m.in. szczególna popularność niektórych medyków udzielających teleporad. Zwraca również uwagę na aspekt geograficzny - odległość, która dzieli lekarzy wystawiających zwolnienia, od miejsca zamieszkania pacjentów.

Niektóre prywatne placówki świadczące opiekę zdrowotną zdecydowały się na wprowadzenie ograniczeń, a liczba dni zwolnienia lekarskiego, które można uzyskać w ramach teleporady to maksymalnie trzy.



W momencie wybuchu pandemii COVID-19 e-wizyty stały się nieodłącznym elementem naszej codzienności, bez którego trudno byłoby funkcjonować. Z zebranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia danych wynika, iż średnio za cały 2021 rok, udział świadczeń udzielanych w tej formule ukształtował się na poziomie 24,4 proc. W niektórych placówkach poziom udzielanych w ten sposób świadczeń kształtował się na poziomie 90 proc.

Mimo ustabilizowania sytuacji pandemicznej, nadal teleporady pozostają normą, a dostęp do nich jest łatwy jak nigdy wcześniej.

- Zwolnienie chorobowe jest następstwem badania, stwierdzenia niezdolności do pracy. Badanie składa się z dwóch elementów - wywiadu chorobowego oraz badania fizykalnego, składającego się z czynności takich jak oglądanie, omacywanie, opukiwanie i osłuchiwanie. Jeśli tego nie ma, to zasadne wydają się dywagacje na temat tego, czy z formalnego punktu widzenia do badania w ogóle doszło - zauważa Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy, prezes zajmującej się problematyką absencji chorobowych firmy Conperio.